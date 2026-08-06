'अपनी भाषा नहीं आती तो यह शर्म की बात...' स्कूल पहुंचे सुपरस्टार धनुष ने कहा- तमिल सीखो

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'अपनी भाषा नहीं आती तो यह शर्म की बात..." स्कूल पहुंचे सुपरस्टार धनुष ने कहा- तमिल बोलना सीखो

'अपनी भाषा नहीं आती तो यह शर्म की बात..." स्कूल पहुंचे सुपरस्टार धनुष ने कहा- तमिल बोलना सीखो

Dhanush: साउथ सुपरस्टार धनुष हाल ही में अपने पुराने स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों से अपनी मातृभाषा को महत्व देने की अपील की. इस दौरान एक्टर ने तमिल भाषा को लेकर अपने विचार शेयर किए.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 06 Aug 2026 12:40 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार धनुष हाल ही में अपने स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों से अपनी मातृभाषा को सम्मान देने की अपील की. चेन्नई के थाई सत्य मैट्रिकुलेशन स्कूल में एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने पहुंचे धनुष ने कहा कि अपनी भाषा को भूलना गर्व की बात नहीं, बल्कि चिंता का विषय है. उन्होंने छात्रों से तमिल भाषा को पढ़ने और लिखने पर ध्यान देने की बात कही.

अपनी मातृभाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए...
कार्यक्रम के दौरान तमिल में बात करते हुए धनुष ने अपने स्कूल के दिनों को याद किया. उन्होंने बताया कि जब वो यहां पढ़ते थे, तब उनकी अंग्रेजी कमजोर थी, लेकिन तमिल पर उनकी अच्छी पकड़ थी. उन्होंने कहा, 'जब मैं स्कूल में था, तो हम तमिल अच्छी तरह बोलते थे और अंग्रेज़ी बोलने में हमें मुश्किल होती थी. अब हालात इसके उलट हैं. अब मैं जितने भी 10 लोगों से मिलता हूं, उनमें से आठ को तमिल नहीं आती. किसी भी दूसरी चीज़ से पहले अपनी मातृभाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए. ये कहना कि मुझे तमिल ठीक से नहीं आती, गर्व की बात नहीं है. ये तो शर्म की बात है. तमिल भाषा सीखने पर ध्यान दें.' 

अपनी भाषा नहीं आती तो यह शर्म की बात...

धनुष ने छात्रों को दी सलाह
धनुष ने बच्चों से कहा कि किसी भी दूसरी भाषा को सीखने से पहले अपनी मातृभाषा को अच्छे से समझना जरूरी है. उन्होंने कहा, 'अपनी मातृभाषा न जानना गर्व की बात नहीं है. पहले अपनी भाषा पढ़ना और लिखना सीखना चाहिए. तमिल को महत्व दें.' इस दौरान धनुष ने छात्रों को अपने सपनों को पूरा करने और भविष्य में अपने स्कूल के लिए कुछ करने के लिए भी प्रेरित किया. 

अपनी भाषा नहीं आती तो यह शर्म की बात...

बेल्जियम का किस्सा किया शेयर
धनुष ने अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बेल्जियम में हुई एक घटना को याद करते हुए बताया कि वहां लोगों ने उन्हें अपनी मातृभाषा को महत्व देने की सलाह दी थी. उन्होंने कहा, 'जब मैंने बताया कि मुझे अंग्रेजी आती है तो वो हैरान हो गए. उन्होंने कहा कि आपको अपनी मातृभाषा अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी सिर्फ एक अलग भाषा है.'

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बता दें कि धनुष ने अपने पुराने स्कूल में तीन मंजिला नई बिल्डिंग बनाने के लिए आर्थिक मदद की है, जिसका नाम 'धनुष ब्लॉक' रखा गया है. इस खास मौके पर उनके पुराने दोस्त, टीचर और परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे. धनुष ने एलकेजी से 10वीं तक इसी स्कूल में पढ़ाई की थी. 

ये है धनुष की अपकमिंग फिल्म
वर्क फ्रंट की बात करें तो धनुष जल्द ही फिल्म 'ओम चैप्टर 1- उधिरम: द ब्लड वुड' में नजर आएंगे. इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी हैं. ये दोनों की साथ में पहली फिल्म है. ये फिल्म हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी.  

अपनी भाषा नहीं आती तो यह शर्म की बात...

'ओम चैप्टर 1- उधिरम: द ब्लड वुड' दो पार्ट में रिलीज होगी और इसका पहला पार्ट 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. धनुष के अलावा इस फिल्म में ममूटी, साई पल्लवी और श्रीलीला जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. इस फिल्म को खुद धनुष प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म का म्यूजिक साई अभ्यंकर ने तैयार किया है. 

ये भी पढ़ें:-बिन ब्याही मां बनना चाहती हैं आम्रपाली दुबे, 'निरहुआ' से बोलीं- ‘मुझे एक बच्चा चाहिए, मैं पूरी तरह तैयार हूं’

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Published at : 06 Aug 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Chennai Dhanush
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