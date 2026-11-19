साउथ सिनेमा के सुपरस्टार धनुष इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ओम: ऑपरेशन मोल' को लेकर चर्चा में हैं. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में साई पल्लवी, श्रीलीला और मलयालम सुपरस्टार ममूटी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

ये क्राइम थ्रिलर फिल्म 20 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इससे पहले फिल्म का पहला रिव्यू सामने आ गया है. आइए जानते हैं कैसी है धनुष की यह फिल्म.

कैसी है धनुष की फिल्म 'ओम'?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का प्रीव्यू हाल ही में प्रसाद लैब्स में दिखाया गया, जिसके बाद इसका पहला रिव्यू सामने आया है. फिल्म की कहानी लाल चंदन की तस्करी और इसके पीछे काम करने वाले माफिया की दुनिया पर आधारित है. इसमें पुलिस और तस्करों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी. फिल्म में एक्शन के साथ सस्पेंस और कई दिलचस्प मोड़ भी हैं.

कहानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में फैले शेषाचलम के जंगलों में होने वाली लाल चंदन की अवैध तस्करी के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में धनुष एक अंडरकवर अधिकारी के किरदार में हैं, जो तमिलनाडु की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट से जुड़ा है. वो लकड़ी काटने वाले का भेष बनाकर तस्करों के गिरोह में शामिल होता है. वहीं, साई पल्लवी आईपीएस अधिकारी नित्या रेड्डी के रोल में नजर आएंगी.

ममूटी फिल्म में सिया नाम के एक रहस्यमयी शख्स का किरदार निभा रहे हैं, जिसका लाल चंदन की तस्करी से गहरा कनेक्शन है. पुलिस धनुष को ममूटी के गैंग में जासूस बनाकर भेजती है, जहां वो हर छोटी-बड़ी जानकारी पुलिस तक पहुंचाता है. लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है, जब पुलिस एक एनकाउंटर में कुछ निर्दोष मजदूरों को मार देती है. इसके बाद धनुष का किरदार अपना इरादा बदल लेता है और ममूटी के गैंग के साथ मिलकर काम करने लगता है.

एक्शन से भरपूर है फिल्म

धनुष फिल्म में जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे और उनका अंदाज काफी दमदार बताया जा रहा है. वहीं, ममूटी भी अपने रहस्यमयी किरदार से कहानी में रोमांच बढ़ाते हैं. साई पल्लवी और बाकी कलाकारों की मौजूदगी भी फिल्म को और दिलचस्प बनाती है. कुल मिलाकर, फिल्म में दमदार एक्शन, शानदार कलाकार और सस्पेंस से भरी कहानी देखने को मिल सकती है.

धनुष ने सीएम विजय का जताया आभार

राजकुमार पेरियासामी के निर्देशन में बनी फिल्म 'ओम: ऑपरेशन मोल' को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है. इसे U/A सर्टिफिकेट दिया गया है. खास बात ये है कि तमिलनाडु में फिल्म के पहले दिन सुबह 6 बजे से शो दिखाए जाएंगे. इसके लिए मुख्यमंत्री और एक्टर थलापति विजय ने मंजूरी दी है. सरकार के इस फैसले से धनुष काफी खुश हैं. उन्होंने सीएम विजय और राज्य सरकार का शुक्रिया अदा किया है.

धनुष ने क्या कहा?

धनुष ने फिल्म के पहले दिन सुबह 6 बजे के शो की अनुमति देने के लिए तमिलनाडु सरकार और मुख्यमंत्री विजय का आभार जताया है. साथ ही उन्होंने फिल्म देखने आने वाले फैंस से सुरक्षित रहने और दूसरों को परेशानी न पहुंचाने की अपील भी की है. धनुष ने अपने बयान में कहा, 'मैं तमिलनाडु सरकार और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने 20 नवंबर को रिलीज हो रही फिल्म 'ओम' के सुबह 6 बजे के शो की अनुमति दी है.'

एक्टर ने आगे कहा, 'मैं सुबह 6 बजे के शो में आने वाले सभी फैंस से अपील करता हूं कि वो सुरक्षित रहें, जिम्मेदारी से पेश आएं और दूसरों को किसी तरह की परेशानी न पहुंचाएं. फिल्म का आनंद लेना ही असली जश्न है.'

इसके साथ ही धनुष ने दर्शकों से सिनेमाघरों में जाकर फिल्में देखने की अपील भी की. उन्होंने कहा, 'फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों को आप सबसे बड़ा समर्थन सिनेमाघरों में जाकर फिल्में देखकर दे सकते हैं. इससे सिनेमा के विकास में मदद मिलेगी.'

'ओम' के बारे में जानिए

'ओम' के प्रोड्यूसर श्रद्धा अग्रवाल, धनुष और अज़मत जगमग हैं. फिल्म में धनुष के अलावा ममूटी, साई पल्लवी, श्रीलीला, नसीरुद्दीन शाह और इंद्रान्स भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. फिल्म का म्यूजिक साई अभ्यंकर ने कंपोज किया है.