'हनुमान अंश' के बवंडर के बीच तमिल फिल्म ने कमाया 320% प्रॉफिट, जानें क्लोजिंग कलेक्शन

'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' का बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा रखा है. वहीं. अगस्त महीने के अंत में 'टॉक्सिक' आई और इसने शुरुआत शानदार की थी. पिछले महीने 'आवारापन 2' जैसी फिल्मों का बोलबाला रहा था. इन सबके बीच तमिल की एक फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है. इसने 320% प्रॉफिट कमा लिया है. चलिए बताते हैं इसका क्लोजिंग कलेक्शन.

तमिल फिल्म 'डीसी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (क्लोजिंग)

तमिल फिल्म 'डीसी' को सिनेमाघरों में 7 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में भी एंट्री की. ये कॉलीवुड की 2026 की हिट फिल्मों की लिस्ट में भी शुमार हो चुकी है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 4.4 करोड़ का बिजनेस किया था. जबकि फिल्म ने क्लोजिंग टाइम तक इंडिया नेट कलेक्शन 69.33 करोड़ और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 81.81 करोड़ रहा.

जबकि फिल्म 'डीसी' ने ओवरसीज में 23.3 करोड़ का कलेक्शन किया. इसके साथ ही इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 105.11 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन रहा.

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'डीसी' ने कमाया 320% प्रॉफिट

इसके साथ ही अगर तमिल की रोमांटिक फिल्म 'डीसी' के बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो कोईमोई के अनुसार, इसका बजट 25 करोड़ था. जबकि फिल्म ने दुनियाभर में 105.11 करोड़ का कलेक्शन किया था. तो इस लिहाज से फिल्म ने 80.11 करोड़ ज्यादा बिजनेस किया. अगर प्रतिशत में प्रॉफिट की बात करें तो फिल्म ने 320.44% प्रॉफिट कमा लिया है. ये बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही.

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'डीसी' के बारे में

बहरहाल, अगर तमिल फिल्म 'डीसी' के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म का निर्देशन अरुण माथेश्वरन ने किया है. जबकि इसे प्रोड्यूस कालांति मारन ने किया है. फिल्म में वामिका गब्बी और लोकेश कनगराज लीड रोल में हैं. लोकेश कनगराज ने इस फिल्म से एक्टिंग में डेब्यू किया है. इसके पहले बतौर डायरेक्टर उनकी पहचान रही है. फिल्म थिएटर के बाद अब ओटीटी पर भी रिलीज हो चुकी है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट पर देख सकते हैं.