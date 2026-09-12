ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'हनुमान अंश' के बवंडर के बीच तमिल फिल्म ने कमाया 320% प्रॉफिट, जानें क्लोजिंग कलेक्शन

'हनुमान अंश' के बवंडर के बीच तमिल फिल्म ने कमाया 320% प्रॉफिट, जानें क्लोजिंग कलेक्शन

DC Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'हनुमान अंश'-'मिर्जापुर द मूवी' का बोलबाला है और इसी बीच तमिल फिल्म 'डीसी' ने बंपर कमाई की. चलिए बताते हैं इसके क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 12 Sep 2026 08:32 PM (IST)
Preferred Sources

'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' का बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा रखा है. वहीं. अगस्त महीने के अंत में 'टॉक्सिक' आई और इसने शुरुआत शानदार की थी. पिछले महीने 'आवारापन 2' जैसी फिल्मों का बोलबाला रहा था. इन सबके बीच तमिल की एक फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है. इसने 320%  प्रॉफिट कमा लिया है. चलिए बताते हैं इसका क्लोजिंग कलेक्शन.

तमिल फिल्म 'डीसी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (क्लोजिंग)

तमिल फिल्म 'डीसी' को सिनेमाघरों में 7 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में भी एंट्री की. ये कॉलीवुड की 2026 की हिट फिल्मों की लिस्ट में भी शुमार हो चुकी है. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 4.4 करोड़ का बिजनेस किया था. जबकि फिल्म ने क्लोजिंग टाइम तक इंडिया नेट कलेक्शन 69.33 करोड़ और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 81.81 करोड़ रहा.

जबकि फिल्म 'डीसी' ने ओवरसीज में 23.3 करोड़ का कलेक्शन किया. इसके साथ ही इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 105.11 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन रहा.

यह भी पढ़ें: इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट

'डीसी' ने कमाया 320% प्रॉफिट

इसके साथ ही अगर तमिल की रोमांटिक फिल्म 'डीसी' के बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो कोईमोई के अनुसार, इसका बजट 25 करोड़ था. जबकि फिल्म ने दुनियाभर में 105.11 करोड़ का कलेक्शन किया था. तो इस लिहाज से फिल्म ने 80.11 करोड़ ज्यादा बिजनेस किया. अगर प्रतिशत में प्रॉफिट की बात करें तो फिल्म ने 320.44% प्रॉफिट कमा लिया है. ये बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही.

यह भी पढ़ें: 'हनुमान अंश'-'मिर्जापुर द मवी' में कांटे की टक्कर, जानें किसने की कितनी कमाई

'डीसी' के बारे में

बहरहाल, अगर तमिल फिल्म 'डीसी' के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म का निर्देशन अरुण माथेश्वरन ने किया है. जबकि इसे प्रोड्यूस कालांति मारन ने किया है. फिल्म में वामिका गब्बी और लोकेश कनगराज लीड रोल में हैं. लोकेश कनगराज ने इस फिल्म से एक्टिंग में डेब्यू किया है. इसके पहले बतौर डायरेक्टर उनकी पहचान रही है. फिल्म थिएटर के बाद अब ओटीटी पर भी रिलीज हो चुकी है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सन नेक्स्ट पर देख सकते हैं.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 12 Sep 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'कल्चर महिलाओं के क्लीवेज में है?' कपड़ा विवाद पर साउथ एक्ट्रेस का फूटा गुस्सा
'कल्चर महिलाओं के क्लीवेज में है?' कपड़ा विवाद पर साउथ एक्ट्रेस का फूटा गुस्सा
साउथ सिनेमा
यश की 'टॉक्सिक' को बड़ा झटका, एक हफ्ते में सिनेमाघरों से हटा इंग्लिश वर्जन
यश की 'टॉक्सिक' को बड़ा झटका, एक हफ्ते में सिनेमाघरों से हटा इंग्लिश वर्जन
साउथ सिनेमा
अजीत की रेस में विजय की एंट्री, आज सिल्वरस्टोन में दिखेगा अनोखा नजारा
अजीत की रेस में विजय की एंट्री, आज सिल्वरस्टोन में दिखेगा अनोखा नजारा
साउथ सिनेमा
फ्राइडे को 'हनुमान अंश' ने 'मिर्जापुर' को भी दी मात, आते ही फुस्स हुई 'हैवान', जानें-कलेक्शन
फ्राइडे को 'हनुमान अंश' ने 'मिर्जापुर' को भी दी मात, आते ही फुस्स हुई 'हैवान'
Advertisement

वीडियोज

PM Modi- XI Jinping Meeting: मोदी-जिनपिंग...सबसे बड़ी मीटिंग! | BRICS Summit 2026 | Delhi
BRICS Summit 2026 Update: PM Modi के बोलते ही दुनिया की आंखें फटी रह गई | China | Xi Jinping | Putin
BRICS Summit 2026 Updates : इस बार की BRICS समिट का प्रभाव, बदलेगी विश्व की राजनीतिक अर्थव्यवस्था !
BRICS Summit 2026 : एक मंच पर दुनिया की 'त्रिशक्ति'..अमेरिका- पाकिस्तान टेंशन में !।China।Russia
Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्रिक्स में भारत की चाल से पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची, जिनपिंग ने किया समर्थन
ब्रिक्स में भारत की चाल से पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची, जिनपिंग ने किया समर्थन
क्रिकेट
कौन करेगा ओपनिंग? क्या ईशान किशन चोटिल? श्रेयस अय्यर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
कौन करेगा ओपनिंग? क्या ईशान किशन चोटिल? श्रेयस अय्यर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BRICS पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'आतंकवाद के साथ धर्म को...'
BRICS पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'आतंकवाद के साथ धर्म को...'
बॉलीवुड
200 करोड़ से ज्यादा कमाई... फिर भी ऑस्कर 2026 से क्यों चूक गई 'हनुमान अंश'?
200 करोड़ से ज्यादा कमाई... फिर भी ऑस्कर 2026 से क्यों चूक गई 'हनुमान अंश'?
बॉलीवुड
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडिया
BRICS के सभी प्रस्ताव मंजूर, पीएम मोदी का ऐलान
BRICS के सभी प्रस्ताव मंजूर, पीएम मोदी का ऐलान
इंडिया
'हर देश की सुनी जाए आवाज, कुछ देश ले रहे फैसले', PM की बात में छिपा है सीक्रेट मैसेज
'हर देश की सुनी जाए आवाज, कुछ देश ले रहे फैसले', PM की बात में छिपा है सीक्रेट मैसेज
एग्रीकल्चर
बिहार में दाल मिल लगाने का मौका, 25 लाख दे रही सरकार
बिहार में दाल मिल लगाने का मौका, 25 लाख दे रही सरकार
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
ENT LIVE
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
ENT LIVE
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
ENT LIVE
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Embed widget