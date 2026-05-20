कन्नड़ स्टार दर्शन थूगुदीप और उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी दर्शन की शादी को 23 साल पूरे हो गए हैं. कल, 19 मई को कपल ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाई. इस खास मौके पर विजयलक्ष्मी ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट शेयर किया है.

एनिवर्सरी पर लिखा इमोशनल नोट

पत्नी विजयलक्ष्मी ने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा. उन्होंने लिखा, 'हर मुश्किल और हर खामोशी में मैं तुम्हारा हाथ थामे रहूंगी. हालात चाहे हमें अलग करने की कितनी भी कोशिश करें, मेरा दिल हमेशा तुम्हें ही चुनेगा. और अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी.'

पति दर्शन से मिलने बेटे संग जेल पहुंचीं पत्नी विजयलक्ष्मी

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, शादी की सालगिरह से एक दिन पहले विजयलक्ष्मी दर्शन बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल पहुंचीं, जहां दर्शन थूगुदीप फिलहाल बंद हैं. इस दौरान उनके साथ बेटे भी मौजूद थे. ANI ने ट्वीटर पर इसका वीडियो भी शेयर किया है.

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रिपोर्ट्स के अनुसार, जेल प्रशासन ने नियमों के तहत परिवार को करीब 30 मिनट तक अभिनेता से मिलने की अनुमति दी. ये मुलाकात अधिकारियों की निगरानी में हुई, जहां CCTV कैमरों से पूरी बातचीत पर नजर रखी गई और सुरक्षा प्रक्रिया के तहत बातचीत रिकॉर्ड भी की गई.

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: Actor Darshan's wife Vijayalakshmi met him at Parappana Agrahara. Darshan spent about 30 minutes with his wife Vijayalakshmi and son Vinish at Parappana Agrahara Central Prison on Monday with prior permission.



The meeting was held under CCTV… pic.twitter.com/nbqvBgfUk0 — ANI (@ANI) May 19, 2026

बता दें कि दर्शन थूगुदीप फिलहाल रेनुकास्वामी मर्डर केस में आरोपियों में शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक, चित्रदुर्ग के 33 साल के रेनुकास्वामी का शव जून 2024 में बेंगलुरु में मिला था. अक्टूबर 2024 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने दर्शन को छह हफ्तों की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

वर्कफ्रंट की बात करें तो दर्शन आखिरी बार एक्शन थ्रिलर फिल्म द डेविलः द हीरो में नजर आए थे, जिसे दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था.

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