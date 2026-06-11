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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'सिंग गीथम' की रिलीज से पहले वेंकटेश दग्गुबती ने की सिंगीतम श्रीनिवास राव की तारीफ, कहा ये

'सिंग गीथम' की रिलीज से पहले वेंकटेश दग्गुबती ने की सिंगीतम श्रीनिवास राव की तारीफ, कहा ये

Daggubati Venkatesh Applauds: दग्गुबती वेंकटेश ने सिंगीतम श्रीनिवास राव की क्रिएटिविटी की तारीफ करते हुए उन्हें सिनेमा का जादूगर बताया. और 11 जून को रिलीज हो रही 'सिंग गीथम' है.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 11 Jun 2026 01:07 PM (IST)
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साउथ सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर सिंगीतम श्रीनिवास राव की अपकमिंग फिल्म 'सिंग गीथम' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. बुधवार को एक्टर दग्गुबती वेंकटेश ने सोशल मीडिया के जरिए डायरेक्टर और उनके कहानी कहने के तरीके की जमकर सराहना की. साथ ही उन्होंने उनकी रचनात्मक सोच और सिनेमा में दिए गए योगदान की भी तारीफ की. आइए जानते हैं कि वेंकटेश ने उनके बारे में क्या-क्या खास बातें कहीं. 

सोशल मीडिया पर शेयर की खास बात

एक्टर ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शनपर डायरेक्टर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'मशहूर डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर सिंगीतम श्रीनिवास राव का सफर इस बात का शानदार उदाहरण है कि जुनून और रचनात्मकता की कोई उम्र नहीं होती. भारतीय सिनेमा में उनका योगदान अमूल्य है और दशकों से उनकी कहानियों का जादू दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है.'

सिंग गीथम' की रिलीज से पहले वेंकटेश दग्गुबती ने की सिंगीतम श्रीनिवास राव की तारीफ, कहा ये

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नई पीढ़ी तक पहुंचेगा उनका जादू

उन्होंने आगे अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि डायरेक्टर आज की युवा पीढ़ी के लिए भी फिल्म 'सिंग गीथम' लेकर आ रहे हैं. एक्टर दग्गुबती वेंकटेश ने लिखा, 'ये खुशी की बात है कि अब नई पीढ़ी को भी 'सिंग गीथम' के जरिए उनके इस अनोखे जादू को देखने और समझने का मौका मिलेगा. ये फिल्म 11 जून को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म की पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं. उम्मीद है कि 'सिंग गीथम' लोगों के दिलों तक पहुंचेगी और हर जगह दर्शकों का प्यार हासिल करेगी.'

संगीत के जरिए आगे बढ़ेगी कहानी

ये एक म्यूजिकल फैंटेसी ड्रामा है, जिसे विजयंती मूवीज और स्वप्ना सिनेमा के बैनर तले नाग अश्विन द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा. इसे भारत की पहली म्यूजिकल फैंटेसी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है. फिल्म की कहानी पारंपरिक संवादों के बजाय मुख्य रूप से गानों और संगीत के माध्यम से आगे बढ़ती है.

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क्या है फिल्म की कहानी?

ये फिल्म एक अलग-थलग पड़े गांव के एक युवा प्रताप के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अवसरों की तलाश में एक धोखे भरी दुनिया में जाता है. अनियंत्रित ताकतों के बीच खिंचे हुए वो प्रोग्रेस और संरक्षण के बीच फंस जाता है, जहां उसके विश्वास और उद्देश्य की परीक्षा होती है.

इसमें अयान, अहिल्या बमरू और शालिनी कोंडेपुडी जैसे कलाकार नजर आएंगे. ये फिल्म 11 जून को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

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Published at : 11 Jun 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Nag Ashwin Daggubati Venkatesh Singeetham Srinivasa Rao
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