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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासीएम विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' का इंतजार हुआ खत्म? 5 महीने बाद टिकट साइट पर दिखी रिलीज डेट

सीएम विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' का इंतजार हुआ खत्म? 5 महीने बाद टिकट साइट पर दिखी रिलीज डेट

Jana Nayagan Release Date: विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' कई महीनों से सेंसर सर्टिफिकेट की वजह से अटकी हुई है. हालांकि, टिकट बुकिंग वेबसाइट्स पर फिल्म की नई रिलीज डेट ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 May 2026 08:34 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार और तमिलनाडु के सीएम विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' कई महीनों से चर्चा में बनी हुई हैं. इस फिल्म को पहले जनवरी 2026 में रिलीज किया जाना था, हालांकि सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया था. मई में ही विजय के सीएम बनने के बाद मेकर्स ने बताया था की फिल्म को जल्द रिलीज कर दिया जाएगा. इसी बीच फिल्म की रिलीज डेट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

टिकट बुकिंग वेबसाइट्स जैसे 'डिस्ट्रिक्ट' और 'बुक माय शो' पर फिल्म की रिलीज डेट अपडेट कर दी गई है. डिस्ट्रिक्ट में फिल्म की रिलीज डेट 19 जून 2026 दिखाई जा रही है, जिससे फैंस की उत्सुकता बढ़ गई है. हालांकि, फिल्म की रिलीज को लेकर मेकर्स की ओर से कोई भी ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है.

सीएम विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' का इंतजार हुआ खत्म? 5 महीने बाद टिकट साइट पर दिखी रिलीज डेट

वहीं बुक माय शो पर फिल्म की रिलीज डेट जून 2026 है. हालांकि मेकर्स की तरह से अभी तक इसकी रिलीज डेट को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आई है. फिर भी सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

सीएम विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' का इंतजार हुआ खत्म? 5 महीने बाद टिकट साइट पर दिखी रिलीज डेट

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सीन्स कट करने की मिली थी सलाह

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिसंबर 2025 में फिल्म को सेंसर बोर्ड की एग्जामिनिंग कमेटी को दिखाया गया था, हालांकि कुछ सीन्स कट करने की सलाह के बाद सर्टिफिकेट नहीं मिल सका. वहीं, कुछ समय पहले ही फिल्म के प्रोड्यूसर वेंकट के नारायण मंदिर गए थे, जहां उन्होंने मीडिया से कहा था, 'हम सभी सेंसर सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं. जैसे ही सर्टिफिकेट मिलेगा, फिल्म को भव्य तरीके से रिलीज करेंगे.' 

इसके अलावा विजय ने रिलीज में देरी के कारण साजिश का आरोप लगाया था कि कुछ पार्टियां जनबूझकर फिल्म को रोक रही हैं. वहीं फिल्म को लेकर एक और विवाद भी सामने आया था, जब एचडी में फिल्म को लीक कर दिया था. इस पायरेसी विवाद में फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने विजय का समर्थन किया और कुल 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था. 

बता दें कि इस फिल्म में विजय के साथ ममीथा बैजू, पूजा हेगड़े और बॉबी देओल जैसे कलाकार नजर आएंगे, जिसका निर्देशन एच. विनोद ने किया है. इस फिल्म के बाद विजय पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे. 

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Published at : 24 May 2026 08:33 PM (IST)
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Vijay Jana Nayagan
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