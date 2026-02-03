चिरंजीवी की बिग बजट फिल्म ‘विश्वंभरा’ में देरी, रिलीज डेट पर लगा सस्पेंस

मेगास्टार चिरंजीवी इस वक्त टॉलीवुड में एक बार फिर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. हाल ही में रिलीज हुई उनकी फैमिली एंटरटेनर ‘माना शंकरा वरप्रसाद गारु’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया और देखते ही देखते बड़ी हिट बन गई. अनिल रविपुडी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को हर उम्र के लोगों का प्यार मिल रहा है. इसी सफलता के बाद अब फैंस की नजरें चिरंजीवी की अगली बड़ी फिल्म पर टिक गई हैं.

पहले शुरू हुई थी शूटिंग, अब तक रिलीज का इंतजार

चिरंजीवी की जिस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, वो है ‘विश्वंभरा’. दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म की शूटिंग ‘माना शंकरा वरप्रसाद गारु’ से काफी पहले शुरू हो चुकी थी लेकिन अब तक ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है. ऐसे में फैंस लगातार यही जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी फिल्म में देरी क्यों हो रही है.

ट्रेलर इवेंट में सामने आई देरी की असली वजह

इस सवाल का जवाब हाल ही में ‘कपल फ्रेंडली’ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सामने आया. यूवी क्रिएशंस से जुड़े अजय कुमार ने मंच से ‘विश्वंभरा’ की देरी को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि फिल्म के पहले टीजर में दिखाया गया कंप्यूटर-जनरेटेड इमेजरी लोगों को खास पसंद नहीं आया था. इसी वजह से मेकर्स ने विजुअल इफेक्ट्स पर दोबारा काम करने का फैसला लिया.

बड़े स्केल की फिल्म, इसलिए मेकर्स नहीं कर रहे जल्दबाजी

अजय कुमार ने ये भी साफ किया कि ‘विश्वंभरा’ एक बड़े स्केल की फैंटेसी फिल्म है जिसमें कंप्यूटर-जनरेटेड इमेजरी का अहम रोल है और ऐसे में क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि दूसरे टीजर में ज्यादा मजबूत विजुअल इफेक्ट्स दिखाया गया है और अब फिल्म लगभग तैयार है. रिलीज डेट को लेकर उन्होंने बताया कि इसका ऐलान जल्द ही प्रोड्यूसर वामसी की तरफ से किया जाएगा.

दमदार स्टारकास्ट ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

‘विश्वंभरा’ में चिरंजीवी के साथ त्रिशा फीमेल लीड के तौर पर नजर आएंगी जबकि कुणाल कपूर फिल्म में विलेन का रोल निभा रहे हैं. म्यूजिक की जिम्मेदारी एम.एम. कीरवाणी के पास है जिससे फिल्म को लेकर उम्मीदें और बढ़ गई हैं. अब फैंस को बस ऑफिशियल रिलीज डेट का इंतजार है ताकि वो बड़े पर्दे पर चिरंजीवी का ये फैंटेसी अवतार देख सकें.