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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमादिवाली पर चिरंजीवी की 'काका' का नया पोस्टर आउट, हथियार लिए बारिश में भीगते दिखें मेगास्टार

दिवाली पर चिरंजीवी की 'काका' का नया पोस्टर आउट, हथियार लिए बारिश में भीगते दिखें मेगास्टार

चिरंजीवी ने अपने फैंस को दिवाली पर एक बड़ा तोहफा दिया है. इस खास मौके पर अभिनेता की अपकमिंग फिल्म 'काका' का नया पोस्टर जारी किया गया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 08 Nov 2026 02:18 PM (IST)
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तेलुगु सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'काका' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. बड़े पर्दे पर ये फिल्म साल 2027 की शुरुआत में दस्तक देने वाली है. फिल्म से एक्टर के लुक्स और टीजर सामने आ चुके हैं, जिन्हें काफी सुर्खियां मिली थीं. वहीं दिवाली के खास मौके पर एक्टर का नया पोस्टर जारी किया गया है जिनमें वो इंटेंस लुक में दिखाई दिए. उनके हाथ में धारदार हथियार भी नजर आ रहा है.

दिवाली पर आया काका का नया पोस्टर

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मेकर्स ने फैंस को दिवाली की शुभकामनांए देते हुए फिल्म से चिरंजीवी का नया पोस्टर शेयर किया है. मेकर्स ने एक्स पर अभिनेता का नया पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'सभी को शुभ दिवाली. तपसुलु संक्रांतिकी कलुधम.'

हथियार लिए बारिश में भीगते दिखें मेगास्टार

काका के नए पोस्टर में चिरंजीवी एक खेत में खड़े हुए नजर आ रहे हैं. हरे भरे खेत के बीच नजर आ रहे चिरंजीवी ने काले रंग की शर्ट पहन रखी है. बारिश में भीग रहे एक्टर के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा है. इस दौरान उन्होंने अपने सीधे हाथ में एक धारदार हथियार भी पकड़ रखा है.

काका की कास्ट

बता दें कि काका में चिरंजीवी 'कादिरी कालिदास' नाम के शख्स का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे. ये खुलासा खुद एक्टर ने सितंबर में एक बातचीत में किया था. एक्टर का किरदार 'अम्माजी एक्वा इंडस्ट्रीज' नाम के एक झींगा फार्म में सुपरवाइजर का है. ये एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है जिसमें उनका साथ अनस्वरा राजन, गेटअप श्रीनू और निवेथा पेथुराज जैसे कलाकार भी देंगे. बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर और अभिनेता अनुराग कश्यप ने इसमें बतौर विलेन काम किया है. 

कब रिलीज होगी चिरंजीवी की फिल्म?

काका का डायरेक्शन बॉबी कोल्ली ने किया है. जबकि एस. थमन ने इसमें म्यूजिक दिया है. ये फिल्म 13 जनवरी 2027 को थिएटर्स में रिलीज होगी. मेकर्स ने अगस्त में एक्टर के 71वें बर्थडे पर इसका टीजर शेयर किया था जिसमें अभिनेता झींगों से भरे पूल में एक चाबी ढूंढते हुए नजर आए थे. बाद में पूल से चाबी के साथ-साथ कई हथियार भी निकले थे. कभी शांत जिंदगी जीने वाला चिरंजीवी का किरदार बाद में एक्शन मोड अपना लेता है.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 08 Nov 2026 01:59 PM (IST)
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