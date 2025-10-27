चिरंजीवी के चेहरे का इस्तेमाल कर बनाए जा रहे डीपफेक अश्लील वीडियो, एक्टर ने दर्ज की शिकायत

टॉलीवुड सुपरस्टार और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिरंजीवी ने हाल ही में हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि कुछ वेबसाइट्स उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल करके फेक और एडिट किए हुए अश्लील वीडियो बना रही हैं.

इन वीडियो में उन्हें महिलाओं के साथ अश्लील तरीकों से दिखाया गया है, जबकि यह पूरी तरह नकली और झूठा है.

साइबर क्राइम पुलिस ने आईटी एक्ट की धाराओं में दर्ज किया मामला

पुलिस ने चिरंजीवी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. यह मामला आईटी एक्ट की धारा 67 और 67ए, इंडियन पेनल कोड की धारा 79, 294, 296 और 336(4), और 1986 के प्रोहिबिशन ऑफ इन्डीसन्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है.

चिरंजीवी ने कोर्ट से टेंपरेरी स्टे आर्डर भी हासिल की है, जिससे उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल रोका जा सके. इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को उन वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स की जानकारी दी है, जो उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल करके फेक वीडियो ऑनलाइन डाल रहे हैं.

फेक वीडियो से चिरंजीवी की इमेज और सम्मान को नुकसान

चिरंजीवी ने अपनी शिकायत में कहा कि यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से किया जा रहा है. उनके चेहरे और पहचान को अश्लील वीडियो में जोड़ा जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह काम गैरकानूनी और गलत है और इसका उद्देश्य उनकी स्टेटस को नुकसान पहुंचाना है.

अभिनेता ने पुलिस से रिक्वेस्ट किया है कि इस मामले की तुरंत तकनीकी जांच की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेट से सभी ऐसे फेक वीडियो को तुरंत हटाया जाए और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उन्हें कानून के तहत सजा दी जाए. उनका कहना है कि इंटरनेट पर पब्लिक फार्म से अवेलेबल ऐसे वीडियो उनके लिए सीवियर मेंटल और सोशल हर्म का कारण बन रहे हैं.

चिरंजीवी ने अपनी स्टेटस और समाज में योगदान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं हैं, बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजसेवी भी हैं. उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, ब्लड डोनेशन और डिजास्टर रिलीफ जैसे कई एरिया में हमेशा काम किया है. उनके फिल्मों में हमेशा ईमानदारी, दया और स्ट्रगल जैसे मूल्य दिखाई दिए हैं.

यह ऑर्गेनाइज्ड कन्स्पिरसी है बोले चिरंजीवी

अपनी शिकायत में अभिनेता ने कहा कि इन फेक वीडियो के कारण उनके लंबे समय से बनाए गए रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज को नुकसान पहुंच रहा है. ये वीडियो उनके खिलाफ झूठी और अश्लील इमेज फैलाने का काम कर रहे हैं, जिससे जनता की नजर में उनकी छवि बिगड़ रही है. यह केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, बल्कि उनके पूरे करियर और सोशल कंट्रीब्यूशन को भी अफेक्टड कर रहा है.

चिरंजीवी ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि यह भारतीय संविधान की धारा 21 के तहत उनकी सुरक्षा का राइट्स है. साथ ही, यह आईटी एक्ट और इंडियन पेनल कोड के कई क्राइम भी आता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि कुछ वेबसाइटों द्वारा मिलकर किया गया ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है.