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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'फैंस और फिल्ममेकर्स का धन्यवाद...' सिनेमा में 48 साल पूरे होने पर भावुक हुए चिरंजीवी, लिखा खास नोट

'फैंस और फिल्ममेकर्स का धन्यवाद...' सिनेमा में 48 साल पूरे होने पर भावुक हुए चिरंजीवी, लिखा खास नोट

साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी ने सिनेमा में 48 साल पूरे होने पर एक खास और इमोशनल नोट शेयर किया है. उन्होंने अपने फैंस, फिल्ममेकर्स आदि का आभार जताया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 22 Sep 2026 05:26 PM (IST)
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साउथ सिनेमा के सबसे पॉपुलर स्टार्स में से एक चिरंजीवी के लिए 22 सितंबर का दिन बेहद खास होता है. ये ही वो तारीख है जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी शुरुआत की थी. उन्होंने सिनेमा की दुनिया में अपने 48 साल पूरे कर लिए हैं और इसे लेकर अभिनेता भावुक हो गए. सोशल मीडिया पर उन्होंने एक इमोशनल नोट शेयर करते हुए फैंस, फिल्ममेकर्स और अन्य का आभार जताया है.

चिरंजीवी को सिनेमा में पूरे हुए 48 साल

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चिरंजीवी ने 22 सितंबर को अपने एक्स हैंडल पर एक खास नोट शेयर किया. उन्होंने नोट की शुरुआत में लिखा, '22 सितंबर 1978. उस दिन जिस सफर की शुरुआत हुई थी उस सिनेमाई सफर को अब 48 साल पूरे हो चुके हैं. मुझे कई अवॉर्ड और सम्मान इन 48 सालों में मिले. मैंने इस सफर में कई जीत देखी और कई किरदार प्ले किए हैं.'

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फिल्ममेकर्स और फैंस का किया धन्यवाद

चिरंजीवी ने आगे लिखा, 'जिन डायरेक्टर्स ने मेरे भीतर छिपे हुए पहलुओं को पहचाना, जिन प्रोड्यूसर्स ने मुझे मौके देकर मुझ पर भरोसा किया, जिन टेक्निकल एक्सपर्ट्स और एक्टर्स ने मेरी फिल्म के लिए दिन-रात मेहनत की उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं. आपके सहयोग की वजह से ही मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं.'

एक्टर आगे लिखते हैं, 'हालांकि इन सबमें सबसे बड़ी जीत आपका प्यार है. आपने मुझे अपने दिलों में जगह दी है. मैं हर उस फैन का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझ पर बेमिसाल प्यार बरसाया और अपने परिवार का सदस्य माना. मैंने इस दिन 'चिरंजीवी' नाम अपनाया था. ये मेरी पहचान बन गया. हमेशा आपका आभारी हूं, आपके प्यार और दीवानगी के लिए. आपका चिरंजीवी'.

चिरंजीवी का वर्कफ्रंट

चिरंजीवी ने साल 1978 की फिल्म 'प्रणाम खरेदु' से डेब्यू किया था. उन्होंने 'जगद्के वीरूडु अथिलोक सुंदरि', 'खैदी', 'शंकर दादा एमबीबीएस', 'इंद्र', 'घराना मोगुडु', 'स्वयंक्रुशी', 'टैगोर' सहित कई शानदार फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता है. अब अभिनेता फिल्म 'काका' में नजर आएंगे. बॉबी कोली के डायरेक्शन में बन रही ये मूवी 13 जनवरी 2027 को दुनियाभर के थिएटर्स में रिलीज होगी. फिल्म में चिरंजीवी के. सत्यम नाम के एक सुपरवाइजर के किरदार में नजर आने वाले हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 05:26 PM (IST)
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