साउथ सिनेमा के सबसे पॉपुलर स्टार्स में से एक चिरंजीवी के लिए 22 सितंबर का दिन बेहद खास होता है. ये ही वो तारीख है जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी शुरुआत की थी. उन्होंने सिनेमा की दुनिया में अपने 48 साल पूरे कर लिए हैं और इसे लेकर अभिनेता भावुक हो गए. सोशल मीडिया पर उन्होंने एक इमोशनल नोट शेयर करते हुए फैंस, फिल्ममेकर्स और अन्य का आभार जताया है.

चिरंजीवी को सिनेमा में पूरे हुए 48 साल

चिरंजीवी ने 22 सितंबर को अपने एक्स हैंडल पर एक खास नोट शेयर किया. उन्होंने नोट की शुरुआत में लिखा, '22 सितंबर 1978. उस दिन जिस सफर की शुरुआत हुई थी उस सिनेमाई सफर को अब 48 साल पूरे हो चुके हैं. मुझे कई अवॉर्ड और सम्मान इन 48 सालों में मिले. मैंने इस सफर में कई जीत देखी और कई किरदार प्ले किए हैं.'

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फिल्ममेकर्स और फैंस का किया धन्यवाद

चिरंजीवी ने आगे लिखा, 'जिन डायरेक्टर्स ने मेरे भीतर छिपे हुए पहलुओं को पहचाना, जिन प्रोड्यूसर्स ने मुझे मौके देकर मुझ पर भरोसा किया, जिन टेक्निकल एक्सपर्ट्स और एक्टर्स ने मेरी फिल्म के लिए दिन-रात मेहनत की उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं. आपके सहयोग की वजह से ही मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं.'

22 సెప్టెంబర్ 1978



ఆరోజు మొదలైన నా సినీ ప్రయాణం నేటితో 48 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంది.



ఈ 48 ఏళ్లలో ఎన్నో పాత్రలు పోషించాను. ఎన్నో విజయాలను చూశాను. ఎన్నో అవార్డులు, గౌరవాలు అందుకున్నాను.



ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో నన్ను నమ్మి అవకాశాలు ఇచ్చిన ప్రతి నిర్మాతకు, నాలోని నటుడిని కొత్త కొత్త… pic.twitter.com/5wBJnXl3MP — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) September 22, 2026

एक्टर आगे लिखते हैं, 'हालांकि इन सबमें सबसे बड़ी जीत आपका प्यार है. आपने मुझे अपने दिलों में जगह दी है. मैं हर उस फैन का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझ पर बेमिसाल प्यार बरसाया और अपने परिवार का सदस्य माना. मैंने इस दिन 'चिरंजीवी' नाम अपनाया था. ये मेरी पहचान बन गया. हमेशा आपका आभारी हूं, आपके प्यार और दीवानगी के लिए. आपका चिरंजीवी'.

चिरंजीवी का वर्कफ्रंट

चिरंजीवी ने साल 1978 की फिल्म 'प्रणाम खरेदु' से डेब्यू किया था. उन्होंने 'जगद्के वीरूडु अथिलोक सुंदरि', 'खैदी', 'शंकर दादा एमबीबीएस', 'इंद्र', 'घराना मोगुडु', 'स्वयंक्रुशी', 'टैगोर' सहित कई शानदार फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता है. अब अभिनेता फिल्म 'काका' में नजर आएंगे. बॉबी कोली के डायरेक्शन में बन रही ये मूवी 13 जनवरी 2027 को दुनियाभर के थिएटर्स में रिलीज होगी. फिल्म में चिरंजीवी के. सत्यम नाम के एक सुपरवाइजर के किरदार में नजर आने वाले हैं.

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