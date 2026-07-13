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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमामुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुंबई के अस्पताल में पवन कल्याण से की मुलाकात, सर्जरी के बाद स्वास्थ्य में हो रहा है सुधार

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुंबई के अस्पताल में पवन कल्याण से की मुलाकात, सर्जरी के बाद स्वास्थ्य में हो रहा है सुधार

Pawan Kalyan Health Update: पवन कल्याण ने हाल ही में मुंबई में अपने कंधे की सर्जरी कराई है. इसके बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू उनका हाल-चाल लेने अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पवन का हेल्थ अपडेट भी शेयर किया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 13 Jul 2026 10:42 AM (IST)
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आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण इन दिनों मुंबई के एक अपस्ताल में भर्ती हैं. हाल ही में पवन ने अपने कंधे की सर्जरी कराई है. फिलहाल वो स्वस्थ है और रिकवर कर रहे हैं. कंधे की सर्जरी के बाद अब आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने उनसे अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट शेयर किया.

पवन से मिलने अस्पताल पहुंचे CM नायडू

पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. पवन कल्याण के स्वास्थ्य का हाल-चाल लेने के लिए चंद्रबाबू नायडू रविवार, 12 जुलाई को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचे थे. उन्होंने पवन कल्याण से मुलाक़ात के बाद अपने एक्स हैंडल पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'मैंने आज मुंबई में इलाज करा रहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री पवन कल्याण से मुलाकात की. मैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं.'

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डॉक्टर ने दी 3 हफ्ते आराम की सलाह

चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पवन जल्द से जल्द पूरी तरह ठीक हो जाएंगे. आगे उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर ने पवन को तीन हफ्ते आराम करने की सलाह दी है. इसके बाद उनकी फिजियोथेरेपी की जाएगी. वहीं उन्होंने ये भी बताया कि लंबे वक्त से पवन कल्याण इस समस्या का सामना कर रहे थे.

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पवन कल्याण को क्यों पड़ी सर्जरी की जरूरत?

पवन ने शनिवार को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपने कंधे की सर्जरी कराई थी. इसके बाद रववार को अस्पताल ने उनका हेल्थ बुलेटिन शेयर करते हुए बताया था कि एक्टर और पॉलिटिशियन को उनके दाहिने कंधे में रोटेटर कफ की चोट का पता चला था. इसमें सुप्रास्पिनैटस और इन्फ्रास्पिनैटस टेंडन में बड़े टियर के अलावा ग्रेटर ट्यूबरोसिटी हड्डी में एवल्शन फ्रैक्चर की समस्या थी. इसके बाद डॉ. दिनशॉ पारदीवाला ने उनकी सफल सर्जरी की. हालांकि पूरी तरह उनका कंधा ठीक होने में चार महीने तक का वक्त लग जाएगा. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
Chandrababu Naidu Pawan Kalyan
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