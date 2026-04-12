थलापति विजय की 'जन नायकन' लीक विवाद पर सेंसर बोर्ड ने तोड़ी चुप्पी, सभी दावे किए खारिज

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' के कथित तौर पर लीक होने के बाद हंगामा जारी है. फिल्म के लीक होने के बाद केंद्रीय फिल्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) पर भी अब फिल्म के लीक को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

फिल्म जो पिछले कई महीनों से CBFC के पास पेंडिंग थी और हाल ही में HD क्वालिटी में ऑनलाइन सामने आई, कुछ लोगों ने सेंसर बोर्ड पर भी शक जताया. हालांकि CBFC ने इन सभी आरोपों को सख्ती से खारिज करते हुए साफ कहा है कि लीक से उनका कोई संबंध नहीं है.

'जन नायकन' लीक विवाद पर सेंसर बोर्ड ने तोड़ी चुप्पी

CBFC ने शनिवार की शाम एक बयान जारी करते हुए कहा कि इन सभी दावों का कोई आधार नहीं है और ये पूरी तरह से झूठे हैं. यह बयान प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) महाराष्ट्र के एक्स अकाउंट के जरिए भी शेयर किया गया.

बयान में बताया गया कि फिल्म का डिजिटल प्रिंट पिछले महीने ही मेकर्स को लौटा दिया गया था और अब वह बोर्ड के पास नहीं है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि कंटेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और बिना वैध KDM के इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता. CBFC ने यह भी कहा कि फिल्म का डिजिटल सिनेमा पैकेज (DCP) 17 मार्च को मुंबई में निर्माता को सौंप दिया गया था, और उसके बाद से पूरा कंटेंट उनके ही पास सेफ है.

Reports claiming that the Tamil film “Jana Nayagan” was leaked from the Central Board of Film Certification (CBFC) are baseless and misleading.



CBFC has clarified that it follows a secure KDM (Key Delivery Message) system for all theatrical films submitted for certification.… pic.twitter.com/V8qwL7GotP — PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) April 11, 2026

फिल्म की लीक पर भड़के साउथ के सितारे

वियज की फिल्म 'जन नायकन' के कुछ सीन हाल ही में ऑनलाइन लीक हो गए. इसके बाद शुक्रवार को पूरी फिल्म को पायरेसी साइट्स पर अपलोड कर दिया गया, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया. इस घटना की तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने कड़ी निंदा की और रजनीकांत, कमल हसन और विजय देवरकोंडा जैसे सितारों ने भी फिल्म और विजय का समर्थन किया.

फिल्म के बारे में

वियज की फिल्म 'जन नायकन' के बारे में बात करें तो इसका निर्देशन एच विनोथ ने किया है. यह फिल्म पहले जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सर्टिफिकेशन से जुड़ी समस्याओं के कारण इसमें देरी हो गई. 7CBFC ने फिल्म के कुछ कंटेंट पर आपत्ति जताई है, जिसके चलते इसकी रिलीज में देरी हो रही है. यह फिल्म विजय की आखिरी फिल्म बताई जा रही है, क्योंकि इसके बाद वह अपनी राजनीतिक पार्टी TVK के साथ पूरी तरह राजनीति में एक्टिव होने वाले हैं.