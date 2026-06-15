साउथ की एक फिल्म, जिसने बॉलीवुड की 9 फिल्मों को अकेले ही चटाया धूल, इतना कमाया प्रॉफिट

Box Office Report: पिछले एक से डेढ़ महीने में बॉलीवुड और साउथ की ढेरों फिल्मों को रिलीज किया गया, जिसमें कई फिल्में ऐसी रहीं, जिन्हें वर्ड ऑफ माउथ को अच्छा खासा मिला लेकिन कमाई ढेले पर नहीं कर पाईं. हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं. जबकि इसके मुकाबले साउथ मूवीज अच्छी खासी कमाई कर रही हैं. इसी में से साउथ की एक फिल्म ने बॉलीवुड की 9 फिल्मों को पछाड़ दिया.

'पेद्दी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

दरअसल, हम साउथ की जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि राम चरण और जान्हवी कपूर की 'पेद्दी' है, जिसे हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और ये बॉक्स ऑफिस पर आते ही छा गई. 300 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 11 दिनों में 307.98 करोड़ का बिजनेस कर लिया.

वहीं, फिल्म के इंडिया कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 216.00 करोड़ का बिजनेस किया. इसने ओवरसीज में 11 दिनों में 51.75 करोड़ कमाए. जबकि फिल्म की कमाई अभी भी जारी है और ये थमने का नाम नहीं ले रही है.

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'पेद्दी' ने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया?

इसके साथ ही अगर फिल्म 'पेद्दी' के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो IMDb की रिपोर्ट के अनुसार, इसका बजट 300 करोड़ था. जबकि फिल्म वर्ल्डवाइड 307.98 करोड़ कमा चुकी है. इस लिहाज से फिल्म को अभी कोई खास प्रॉफिट नहीं हो पाया है लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म दुनियाभर में 500 करोड़ तक जा सकती है. अगर ऐसा होता है तो फिल्म अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेगी. फिलहाल फिल्म 2.66 परसेंट प्रॉफिट कमा चुकी है.

'बंदर' समेत 9 बॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ा

इतना ही नहीं, अगर बात करें कि इसने पिछली और हालिया रिलीज किन हिंदी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ दिया है तो इसमें करीब 9 फिल्मों के नाम शामिल हैं. इसमें 'बंदर, मैं वापस आऊंगा', 'है जवानी तो इश्क होना है', 'भारत भाग्य विधाता', 'गवर्नर', 'पति पत्नी और वो दो', 'आखिरी सवाल', 'एक दिन' और 'चांद मेरा दिल' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं.

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'पेद्दी' के बारे में

'पेद्दी' के डायरेक्शन बुची बाबू सना ने किया है. इसके जरिए पहली बार राम चरण और जान्हवी कपूर की जोड़ी स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आई है. इसमें दोनों की केमिस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद भी किया है. वहीं, फिल्म में दोनों सितारों के अलावा शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी जैसे एक्टर्स अहम रोल में हैं.