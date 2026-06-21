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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBox office: 2024 की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने 883% कमाया था प्रॉफिट, 5 बिग बजट की फिल्मों का तोड़ा था रिकॉर्ड

Box office: 2024 की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने 883% कमाया था प्रॉफिट, 5 बिग बजट की फिल्मों का तोड़ा था रिकॉर्ड

Box office Collection: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों हिंदी से ज्यादा साउथ फिल्में ताबड़तोड़ कमाई कर रही हैं. ऐसे में आपको 2024 की तेलुगु फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 21 Jun 2026 04:14 PM (IST)
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Box office Collection: कोविड-19 महामारी के बाद से बॉक्स ऑफिस पर साउथ की फिल्मों का जबरदस्त बोलबाला देखने के लिए मिल रहा. साउथ की फिल्में लगातार हिंदी फिल्मों से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. 2026 में भी तमिल, तेलुगु और मलयालम की फिल्में जबरदस्त कलेक्शन कर रही हैं. ऐसे में आपको 2024 की तेलुगु फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने ताबड़तोड़ कमाई की और 5 बड़े बजट की फिल्मों तक को प्रॉफिट के मामले में पछाड़ दिया. चलिए बताते हैं इसके बारे में .

दरअसल, 2024 की जिस तेलुगु फिल्म के बारे में बता रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा स्टार एक्टर नहीं है लेकिन कमाई बड़े स्टार्स से कहीं ज्यादा की. ये 2024 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म साबित हुई थी. इस फिल्म का निर्माण प्रशांत वर्मा ने किया था और तेजा सज्जा ने लीड रोल प्ले किया था. इसमें वरालक्ष्मी सरथकुमार भी लीड रोल में थीं. इस फिल्म का टाइटल 'हनुमान' है.

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'हनुमान' ने बॉक्स ऑफिस पर बनाया था रिकॉर्ड

तेजा सज्जा की फिल्म 'हनुमान' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन किया था. इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म 'हनुमान' ने ओवरसीज में 57 करोड़, इंडिया नेट कलेक्शन 201.91 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 295.29 करोड़ का बिजनेस किया. इसके बाद ये उस साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म बन गई थी.


Box office: 2024 की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने 883% कमाया था प्रॉफिट, 5 बिग बजट की फिल्मों का तोड़ा था रिकॉर्ड

फिल्म ने कमाया था 883% प्रॉफिट

इसके साथ ही फिल्म 'हनुमान' ने बॉक्स ऑफिस पर धांसू प्रॉफिट भी कमाया था. IMDb के अनुसार, फिल्म का बजट 30 करोड़ था, जबकि इसका इसका ग्रॉस कलेक्शन 295 करोड़ था. इस लिहाज से फिल्म ने मोटा प्रॉफिट कमाया था और कई फिल्मों को पछाड़ दिया था. फिल्म ने 883.33% प्रॉफिट कमाया था.

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'हनुमान' ने इन फिल्मों को पछाड़ा

फिल्म 'हनुमान' ने बॉक्स ऑफिस पर 2024 में रिलीज हुई कई बड़े बजट की फिल्मों तक को पछाड़ दिया था. उस साल 'अमरन' (333.67 करोड़), 'फाइटर' (358.83 करोड़), 'सिंघम अगेन' (372.40 करोड़), 'भूल भुलैया 3' (389.28 करोड़), 'देवरा पार्ट 1' (428.10 करोड़), 'गोट' (457 करोड़) जैसी बड़े बजट की फिल्में शामिल हैं. इनकी कमाई भले ही 300 करोड़ से ज्यादा रही लेकिन प्रॉफिट के मामले में ये 'हनुमान' से पीछे ही रहीं.

आपको बता दें कि तेजा सज्जा की फिल्म 'हनुमान' को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकता है. इसे जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है. फिल्म हिंदी समेत अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 21 Jun 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
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