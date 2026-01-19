2026 में बॉक्स ऑफिस पर तेलुगू सिनेमा की धमाकेदार शुरुआत, बॉलीवुड रह गया बेहद पीछे

मकर संक्रांति पर साल 2026 का पहला फेस्टिव बॉक्स ऑफिस क्लैश हुआ. कई फिल्मों ने बाजी मारी. तेलुगू सिनेमा इसमें बॉलीवुड से आगे निकल गया. पोंगल की छुट्टी का तेलुगू सिनेमा को खूब फायदा हुआ. एक साथ पांच फिल्मों की रिलीज के साथ तेलुगू इंडस्ट्री ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर दिया. तेलुगू फिल्मों ने 2026 में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 351 करोड़ की कमाई कर ली है. हालांकि, ये बढ़त सभी फिल्मों को मिलाकर है, अलग-अलग प्रोड्यूसर्स को इसका फायदा नहीं हुआ है. कुछ फिल्म फ्लॉप भी हुई.

आइए जानते हैं उन 5 फिल्मों के बारे में.

2026 की सबसे बड़ी तेलुगू फिल्म द राजा साब थी. इस फिल्म में प्रभास लीड रोल में थे. फिल्म ने 11 दिन में 139.01 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म 400 करोड़ के बजट में बनी थी. बजट के हिसाब से देखा जाए तो फिल्म अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है.

माना शंकर वरू प्रसाद गारू का धमाका

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, वहीं फिल्म माना शंकर वरू प्रसाद गारू ने कमाल दिखा दिया. इस फिल्म ने उम्मीद से बढ़कर परफॉर्म किया. इस फिल्म में चिरंजीवी, नयनतारा और वेंकटेश जैसे स्टार्स थे. इस फैमिली ड्रामा ने मकर संक्रांति पर फैंस को थिएटर में खींचा. फिल्म ने 157.75 करोड़ का कलेक्शन कर लिया. इस फिल्म का बजट भी कम था तो प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रिब्यूटर्स को प्रॉफिटेबल रिकवरी का मौका मिला.





वहीं बाकी 3 फिल्मों की बात करें तो वो छोटे बजट की फिल्में हैं. कुल मिलाकर तीनों की कमाई ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है. फिल्म अनगनगा ओका राजू ने 33.95 करोड़ का कलेक्शन किया. अर्बन मार्केट में फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला.

शरवानंद, संयुक्ता मेनन और साक्षी वैद्य की फिल्म नारी नारी नडुमा मुरारी ने 10.30 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं रवि तेजा की रवि तेजा की Bharatha Mahasayulaku Vignapthi ने 11.99 करोड़ रुपये की कमाई की.

पांच फिल्मों ने किया 350 करोड़ का कलेक्शन

अगर अलग-अलग देखें, तो सिर्फ एक फिल्म को पूरी तरह से सक्सेसफुल मानाजा सकता है. दो को एवरेज कहा जा सकता है और दो उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं. हालांकि, कुल मिलाकर पांचों फिल्मों ने 350 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया. जो कि इतने ही समय में बॉलीवुड नहीं कर पाया है.

बॉलीवुड का ऐसा रहा हाल

बॉलीवुड की बात करें तो फिल्म 'इक्कीस' जनवरी में रिलीज हुई. फिल्म ने 30.06 करोड़ की कमाई की. वहीं राहु केतु, हैप्पी पटेल को फैंस ने नकार दिया. राहु केतु ने 4.40 करोड़ का कलेक्शन किया. हैप्पी पटेल ने 4.35 करोड़ कमाए. तो टोटल 39 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. लेकिन ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी. इस साल भी फिल्म थिएटर में लगी है. फिल्म ने जनवरी के पहले 18 दिनों में 101.85 करोड़ का कलेक्शन किया.