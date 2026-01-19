हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा2026 में बॉक्स ऑफिस पर तेलुगू सिनेमा की धमाकेदार शुरुआत, बॉलीवुड रह गया बेहद पीछे

2026 में बॉक्स ऑफिस पर तेलुगू सिनेमा की धमाकेदार शुरुआत, बॉलीवुड रह गया बेहद पीछे

2026 की शुरुआत तेलुगू फिल्मों के लिए शानदार रही है. कई फिल्में रिलीज हुईं जिन्हें बहुत पसंद किया गया. आइए जानते हैं उनके बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 19 Jan 2026 09:51 PM (IST)
Preferred Sources

मकर संक्रांति पर साल 2026 का पहला फेस्टिव बॉक्स ऑफिस क्लैश हुआ. कई फिल्मों ने बाजी मारी. तेलुगू सिनेमा इसमें बॉलीवुड से आगे निकल गया. पोंगल की छुट्टी का तेलुगू सिनेमा को खूब फायदा हुआ. एक साथ पांच फिल्मों की रिलीज के साथ तेलुगू इंडस्ट्री ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर दिया. तेलुगू फिल्मों ने 2026 में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 351 करोड़ की कमाई कर ली है. हालांकि, ये बढ़त सभी फिल्मों को मिलाकर है, अलग-अलग प्रोड्यूसर्स को इसका फायदा नहीं हुआ है. कुछ फिल्म फ्लॉप भी हुई.

आइए जानते हैं उन 5 फिल्मों के बारे में.

2026 की सबसे बड़ी तेलुगू फिल्म द राजा साब थी. इस फिल्म में प्रभास लीड रोल में थे. फिल्म ने 11 दिन में 139.01 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म 400 करोड़ के बजट में बनी थी. बजट के हिसाब से देखा जाए तो फिल्म अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है.  

माना शंकर वरू प्रसाद गारू का धमाका

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, वहीं फिल्म माना शंकर वरू प्रसाद गारू ने कमाल दिखा दिया. इस फिल्म ने उम्मीद से बढ़कर परफॉर्म किया. इस फिल्म में चिरंजीवी, नयनतारा और वेंकटेश जैसे स्टार्स थे. इस फैमिली  ड्रामा ने मकर संक्रांति पर फैंस को थिएटर में खींचा. फिल्म ने 157.75 करोड़ का कलेक्शन कर लिया. इस फिल्म का बजट भी कम था तो प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रिब्यूटर्स को प्रॉफिटेबल रिकवरी का मौका मिला.


2026 में बॉक्स ऑफिस पर तेलुगू सिनेमा की धमाकेदार शुरुआत, बॉलीवुड रह गया बेहद पीछे

वहीं बाकी 3 फिल्मों की बात करें तो वो छोटे बजट की फिल्में हैं. कुल मिलाकर तीनों की कमाई ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है. फिल्म अनगनगा ओका राजू ने 33.95 करोड़ का कलेक्शन किया. अर्बन मार्केट में फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला.

शरवानंद, संयुक्ता मेनन और साक्षी वैद्य की फिल्म नारी नारी नडुमा मुरारी ने 10.30 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं रवि तेजा की रवि तेजा की Bharatha Mahasayulaku Vignapthi ने 11.99 करोड़ रुपये की कमाई की.

पांच फिल्मों ने किया 350 करोड़ का कलेक्शन

अगर अलग-अलग देखें, तो सिर्फ एक फिल्म को पूरी तरह से सक्सेसफुल मानाजा सकता है. दो को एवरेज कहा जा सकता है और दो उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं. हालांकि, कुल मिलाकर पांचों फिल्मों ने 350 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया. जो कि इतने ही समय में बॉलीवुड नहीं कर पाया है.

बॉलीवुड का ऐसा रहा हाल

बॉलीवुड की बात करें तो फिल्म 'इक्कीस' जनवरी में रिलीज हुई. फिल्म ने 30.06 करोड़ की कमाई की. वहीं राहु केतु, हैप्पी पटेल को फैंस ने नकार दिया. राहु केतु ने 4.40 करोड़ का कलेक्शन किया. हैप्पी पटेल ने 4.35 करोड़ कमाए. तो टोटल 39 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. लेकिन ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी. इस साल भी फिल्म थिएटर में लगी है. फिल्म ने जनवरी के पहले 18 दिनों में 101.85 करोड़ का कलेक्शन किया.

और पढ़ें
Published at : 19 Jan 2026 09:50 PM (IST)
Tags :
Box Office Telugu Films
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए आर-पार के मूड़ में ट्रंप, बचाने के लिए NATO के पास क्या है? 
ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए आर-पार के मूड़ में ट्रंप, बचाने के लिए NATO के पास क्या है? 
महाराष्ट्र
BMC मेयर पद के लिए दिखेंगे नए राजनीतिक समीकरण? डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने क्लियर किया स्टैंड
'नये राजनीतिक समीकरण बनने की खबरों में सच्चाई नहीं', BMC में मेयर पद को लेकर बोले एकनाथ शिंदे
विश्व
पुतिन को अमेरिका से मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
पुतिन को मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
क्रिकेट
OMG! इस गेंदबाज ने एक फॉर्मेट में 1000 विकेट लेकर बनाया 'महारिकॉर्ड', लिख दिया नया इतिहास
OMG! इस गेंदबाज ने एक फॉर्मेट में 1000 विकेट लेकर बनाया 'महारिकॉर्ड', लिख दिया नया इतिहास
Advertisement

वीडियोज

Bharat ki Baat: Greater Noida का सिस्टम इतना 'ठंडा' क्यों? | Greater Noida Engineer Case
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | PM Modi | Nitin Naveen | Maharashtra | West Bengal | Manikarnika
Sandeep Chaudhary: सरकारी सिस्टम की वरिष्ठ पत्रकारों ने खोली पोल! | Noida Engineer Case | UP News
Sandeep Chaudhary: मुस्लिम-दलित टारगेट पर क्यों? RLD प्रवक्ता का चौंकाने वाला खुलासा! | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: Anurag Bhadauriya का प्रशासन पर गंभीर आरोप! | Noida Engineer Case | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए आर-पार के मूड़ में ट्रंप, बचाने के लिए NATO के पास क्या है? 
ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए आर-पार के मूड़ में ट्रंप, बचाने के लिए NATO के पास क्या है? 
महाराष्ट्र
BMC मेयर पद के लिए दिखेंगे नए राजनीतिक समीकरण? डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने क्लियर किया स्टैंड
'नये राजनीतिक समीकरण बनने की खबरों में सच्चाई नहीं', BMC में मेयर पद को लेकर बोले एकनाथ शिंदे
विश्व
पुतिन को अमेरिका से मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
पुतिन को मिला गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, क्या ट्रंप के फैसले में साथ आएगा रूस?
क्रिकेट
OMG! इस गेंदबाज ने एक फॉर्मेट में 1000 विकेट लेकर बनाया 'महारिकॉर्ड', लिख दिया नया इतिहास
OMG! इस गेंदबाज ने एक फॉर्मेट में 1000 विकेट लेकर बनाया 'महारिकॉर्ड', लिख दिया नया इतिहास
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
इंडिया
गुजराती झूला, चांदी के बॉक्स में कश्मीरी शॉल... PM मोदी ने UAE के राष्ट्रपति को तोहफे में दिए ये गिफ्ट
गुजराती झूला, चांदी के बॉक्स में कश्मीरी शॉल... PM मोदी ने UAE के राष्ट्रपति को तोहफे में दिए ये गिफ्ट
लाइफस्टाइल
Ear Cleaning Tips: कैसे पता करें कान में जमा हो गया वैक्स, क्या है इस पीली गंदगी को निकालने का देसी तरीका?
कैसे पता करें कान में जमा हो गया वैक्स, क्या है इस पीली गंदगी को निकालने का देसी तरीका?
ट्रेंडिंग
"बारात वापस चली जाएगी भाई" स्टेज पर चढ़ हसीनाओं की तरह ठुमके लगाने लगा दूल्हा- यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget