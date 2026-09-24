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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'मुझे हैरानी होती है...' रेखा संग विवादित किसिंग सीन पर बिस्वजीत चटर्जी ने 47 साल बाद तोड़ी चुप्पी

'मुझे हैरानी होती है...' रेखा संग विवादित किसिंग सीन पर बिस्वजीत चटर्जी ने 47 साल बाद तोड़ी चुप्पी

अभिनेता बिस्वजीत चटर्जी ने 18 साल छोटी एक्ट्रेस रेखा संग फिल्म 'दो शिकारी' में किसिंग सीन देकर बवाल मचा दिया था. अब फिल्म की रिलीज के 47 सालों बाद उन्होंने उस सीन को लेकर प्रतिक्रिया दी है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 24 Sep 2026 02:48 PM (IST)
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बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रेखा ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. रेखा ने अपने कई किरदारों से फैंस का दिल जीता और उनके कई किरदार आज भी बेहद सम्मान के साथ फैंस के दिलों में बसे हुए हैं. हालांकि उनके कुछ किरदारों और फिल्मों पर विवाद भी हुआ. फिल्म 'दो शिकारी' को लेकर भी जमकर बवाल मचा था. इसमें उन्होंने 18 साल बड़े एक्टर बिस्वजीत चटर्जी संग किसिंग सीन दिया था. इसे लकर अब 47 सालों बाद बिस्वजीत चटर्जी ने चुप्पी तोड़ी है.

रेखा और बिस्वजीत चटर्जी का विवादित किसिंग इन

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89 वर्षीय बिस्वजीत चटर्जी बंगाली और हिंदी फिल्मों के एक्टर और फिल्ममेकर हैं. बिस्वजीत, रेखा के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं. दोनों स्टार्स ने साल 1979 में रिलीज हुई फिल्म 'दो शिकारी में काम किया था और इसके एक किसिंग सीन ने बाद में विवादित किसिंग सीन का रूप ले लिया था. बता दें कि ये फिल्म पहले साल 1969 में रिलीज होने वाली थी. उस वक्त रेखा सिर्फ 15 से 16 साल की थीं.

मुझे हैरानी होती है...' रेखा संग विवादित किसिंग सीन पर बिस्वजीत चटर्जी ने 47 साल बाद तोड़ी चुप्पी

दूसरी ओर बिस्वजीत की उम्र तब रखा से डबल थी. कहा जाता है कि उस किसिंग सीन को लेकर रेखा रोने लगी थीं. इस घटना ने रेखा को काफी ज्यादा परेशान कर दिया था. अब इस मामले पर बिस्वजीत चटर्जी ने बात करते हुए कहा कि अब इसका कोई मतलब नहीं है.

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बिस्वजीत चटर्जी बोले- 'मुझे हैरानी होती है...'

हाल ही में बिस्वजीत चटर्जी ने समाचार एजेंसी ANI को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने रेखा और अपने इस विवादित किसिंग सीन को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, 'अब इसका कोई मतलब नहीं है. आज के दौर में स्क्रीन पर किसिंग सीन कोई बड़ी बात नहीं है. मुझे आज फिल्मों में बैडरूम सीन देखकर हैरानी होती है.'

बिस्वजीत चटर्जी के बारे में

89 वर्षीय बिस्वजीत चटर्जी फिल्मी दुनिया में 60 और 70 के दशक में काफी एक्टिव रहे हैं. एक्टर के अलावा उन्होंने बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी काम किया. उनकी चर्चित फिल्मों में 'कोहरा', 'अप्रैल फूल', 'किस्मत', 'दो कलियां', 'मेरे सनम' और 'बीस साल बाद' शामिल हैं. दिग्गज एक्टर अब भी फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
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