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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBiker OTT Release: शर्वानांद की 'बाइकर' ने ओटीटी पर दी दस्तक, हिंदी सहित 5 भाषाओं में घर बैठे देखें फिल्म

Biker OTT Release: शर्वानांद की 'बाइकर' ने ओटीटी पर दी दस्तक, हिंदी सहित 5 भाषाओं में घर बैठे देखें फिल्म

Biker OTT Release: साउथ एक्टर शरवानंद की फिल्म 'बाइकर' 1 मई को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे चुकी है. खास बात ये है कि ये फिल्म तेलुगु के साथ-साथ तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी उपलब्ध है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 May 2026 02:22 PM (IST)
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साउथ एक्टर शरवानंद की फिल्म 'बाइकर' को 3 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसका आइडिया दर्शकों को काफी पसंद आया. क्रिटिक्स ने भी फिल्म की तारीफ की, लेकिन इसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पर यह खास कमाल नहीं दिखा पाई. अब 'बाइकर' सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर रिलीज हो गई है.

नेटफ्लिक्स पर देखें फिल्म 'बाइकर'
अभिलाष रेड्डी कंकरा के निर्देशन में बनी फिल्म 'बाइकर' 1 मई को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे चुकी है. खास बात ये है कि ये फिल्म तेलुगु के साथ-साथ तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी उपलब्ध है. वहीं, अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये 'शर्वा' नाम से रिलीज होगी. मेकर्स ने 'बाइकर' की OTT रिलीज की अनाउंसमेंट करते हुए लिखा, 'भारत की पहली मोटोक्रॉस फ़िल्म देखें.'

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'बाइकर' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे इतने करोड़ रुपये
UV क्रिएशंस के बैनर तले बनी इस फिल्म में राजशेखर, मालविका नायर और अतुल कुलकर्णी जैसे एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं. घिबरन ने इस स्पोर्ट्स ड्रामा के लिए म्यूज़िक कंपोज़ किया है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'बाइकर' ने बॉक्स ऑफिस पर 17.99 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि इस फिल्म का बजट 45 करोड़ रुपये था. 

क्या है फिल्म की कहानी?
यह फिल्म 'मोटोक्रॉस रेसिंग' (बाइक रेसिंग का एक खतरनाक खेल) की दुनिया पर आधारित है. कहानी एक ऐसे रेसर की है, जो इस खेल में अपना नाम बनाना चाहता है, लेकिन उस पर अपने पिता और परिवार की उम्मीदों का काफी बोझ है. उसके पिता खुद एक पुराने रेसर रह चुके हैं और चाहते हैं कि उनका बेटा दुनिया भर में नाम कमाए. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे वो एक बार रेसिंग छोड़ देता है और फिर किन हालातों में दोबारा ट्रैक पर वापसी करता है. इसमें खेल के साथ-साथ परिवार, प्यार और रिश्तों के बीच के संघर्ष को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है.

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Published at : 01 May 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
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