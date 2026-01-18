करीब 15 हफ्तों तक चले जबरदस्त ड्रामा, विवाद और कड़ी टक्कर के बाद बिग बॉस तमिल सीजन 9 और बिग बॉस कन्नड़ सीजन 12 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं. विजय सेतुपति और किच्चा सुदीप के जरिए होस्ट किए गए ये रियलिटी शोज पिछले साल शुरू हुए थे. वहीं अब फिनाले को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं फिनाले कब और कंहा देख सकेंगे.

कब और कहां देख पाएंगे बिग बॉस तमिल 9 का फिनाले?

बिग बॉस तमिल 9 का मच अवेटेड फिनाले रविवार, 18 दिसंबर यानी आज शाम 6 बजे टेलिकास्ट होगा. दर्शक इसे स्टार विजय और जियो हॉटस्टार पर लाइव देख सकते हैं. इस सीजन में परंपरा से हटते हुए टॉप 5 की जगह केवल 4 फाइनलिस्ट ही चुने गए हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सबरिनाथन, ऑरोरा सिंक्लेयर, दिव्या गणेशन और विक्कल्स विक्रम में से कौन ट्रॉफी अपने नाम करता है. शो को विजय सेतुपति होस्ट करेंगें.

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Tamil (@jiohotstartamil)

विनर को कितनी मिलेगी प्राइज मनी?

यह पहली बार है जब एक ही एपिसोड में दो कंटेस्टेंट कमरुद्दीन और पार्वती को रेड कार्ड देकर शो से बाहर किया गया. पिछले हफ्ते संभावित विजेता माने जा रहे गाना विनोद ने चौंकाते हुए 18 लाख की रकम लेकर घर छोड़ दिया था. शो के विनर को 50 लाख का कैश प्राइज मिलेगा. अब देखना होगा कि क्या फिनाले में इनाम को लेकर कोई आखिरी पल का ट्विस्ट आता है या नहीं.

कब और कहां देख पाएंगे बिग बॉस कन्नड़ 12 का फिनाले?

बिग बॉस कन्नड़ 12 का फिनाले, जिसे सुदीप होस्ट कर रहे हैं, रविवार 18 दिसंबरयानी आज शाम 6 बजे टेलिकास्ट होगा. इसे कलर्स कन्नड़ और जियो हॉटस्टार पर लाइव देखा जा सकेगा. तमिल वर्ज़न से अलग, इस बार कन्नड़ शो में टॉप 6 कंटेस्टेंट फिनाले में पहुंचे हैं. अश्विनी गौड़ा, गिल्ली नाटा, रक्षिता शेट्टी, धनुष गौड़ा, म्यूटेंट रघु और काव्या शैवा में से कोई एक 50 लाख की ट्रॉफी और कैश प्राइज जीतेगा.

View this post on Instagram A post shared by Colors Kannada Official (@colorskannadaofficial)

फिनाले से पहले सुदीप ने सोशल मीडिया पर बिग बॉस कन्नड़ सीजन 12 के खत्म होने पर एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा कि यह सीजन शानदार रहा और हर सीजन के साथ बिग बॉस और भी बेहतर होता गया. सुदीप ने दर्शकों का धन्यवाद किया, सभी कंटेस्टेंट्स को बधाई दी और विनर के लिए शुभकामनाएं दीं. इसके साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में बिग बॉस कन्नड़ 13 को होस्ट करने का हिंट भी दिया.