शरवानंद और अनुपमा परमेश्वरन की तेलुगु फिल्म 'भोगी' ने 27 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी. हालांकि, फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास शुरुआत नहीं मिली और इसकी कमाई सुस्त रही.

फिल्म ने भारत में 1.90 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जबकि दुनियाभर में इसका ग्रॉस कलेक्शन 2.53 करोड़ रुपये रहा. ऐसे में अब सभी की नजरें वीकेंड पर टिकी हैं कि फिल्म की कमाई में कितना उछाल आता है.

बॉक्स ऑफिस पर 'भोगी' की सुस्त शुरुआत

सैकनिल्क के मुताबिक, शरवानंद और अनुपमा परमेश्वरन की हालिया तेलुगु फिल्म 'भोगी' ने शुक्रवार 27 नवंबर 2026 को यानी पहले दिन भारत में 1.90 करोड़ रुपये की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की. वहीं, फिल्म का घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 2.18 करोड़ रुपये रहा.

फिल्म ने विदेशों में भी 35 लाख रुपये की कमाई की, जिसके बाद इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 2.53 करोड़ रुपये पहुंच गया. पहले दिन इसके कुल 2,064 शोज हुए.

फिल्म ने हर शो से औसतन 9,205 रुपये की कमाई की. पहले दिन दर्शकों की संख्या अलग-अलग शोज के समय के हिसाब से कम-ज्यादा रही. ओपनिंग डे की रिपोर्ट में फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 22 फीसदी बताई गई है. हालांकि, तेलुगु 2डी शोज के आंकड़ों में ये 15.83 फीसदी दर्ज की गई.

वहीं, सुबह के शोज में 16.08 फीसदी, दोपहर के शोज में 18.77 फीसदी, शाम के शोज में 13.92 फीसदी और रात के शोज में 13.62 फीसदी ऑक्यूपेंसी रही.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी 1960 के दशक के एक गांव की है, जहां एक मुखिया (पटेल) के राज में हर अमावस्या की रात गांव की लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती हैं. जब अपने बीमार भाई की जगह काम करने गया गंगा (शर्वानंद) मुखिया के इस खौफनाक सच को जान लेता है, तो वो अपनी बहनों और पूरे गांव को बचाने के लिए उसके खिलाफ बगावत कर देता है.

संपत नंदी के निर्देशन में बनी इस एक्शन ड्रामा फिल्म 'भोगी' में शरवानंद और अनुपमा परमेश्वरन मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं. वहीं, फिल्म में डिंपल हयाती, लाल, दयानंद रेड्डी और रोहित पाठक भी अहम किरदारों में शामिल हैं.