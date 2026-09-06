'टॉक्सिक' को कड़ी टक्कर दे रही मलयालम फिल्म, बनी तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर
Bethlehem Kudumba Unit Box Office Collection: 'टॉक्सिक' के आगे मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है और इसी के साथ ही इसने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है.
Bethlehem Kudumba Unit Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों 'हनुमान अंश' और 'टॉक्सिक' की चर्चा जोरों पर हो रही है. फिल्म हिंदी में जबरदस्त कमाई कर रही है लेकिन अन्य भाषाओं में सबसे कम मलयालम में यश की फिल्म का कमा रही है. नवीन पॉली की फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने मलयालम में धाक जमा रखी है और अब इसने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.
'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' का 16 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
मलायलम की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' सिनेमाघरों में रिलीज होते ही छा गई है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इसकी रिलीज को 16 दिनों का वक्त हो गया है और इसने बंपर कमाई की है. फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 100 करोड़ के पार तो वर्ल्डवाइड इसने 250 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है.
- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 4.90 करोड़ तो फर्स्ट वीक में 52.30 करोड़, दूसरे हफ्ते 49.85 करोड़ का बिजनेस किया था.
- वहीं, फिल्म ने तीसरे हफ्ते में 15वें दिन 6.15 करोड़ तो 16वें दिन शनिवार को 5.65 करोड़ का कलेक्शन किया.
- अब फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 113.95 करोड़ हो चुका है.
यह भी पढ़ें: 'बहुत सी बातें आसमान में कही गई...', सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी?
'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने कमाया इतना प्रॉफिट
इसके साथ ही अगर मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो कोईमोई के अनुसार, फिल्म का बजट 30 करोड़ है. जबकि फिल्म ने ओवरसीज में 117 करोड़ तो वर्ल्डवाइड 251.65 करोड़ का बिजनेस किया तो इस लिहाज से फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 738.83% प्रॉफिट कमा लिया है.
बनी मलयालम की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' मलयालम की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. इसने 'वाझा 2' 'मंजुमल बॉय' और 'दृश्यम 3' तक को पछाड़ दिया है. देखिए मलयालम की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म...
1. लोका चैप्टर 1 चंद्रा- 305.17 करोड़
2. एल2 एम्पुरान- 268.23 करोड़
3. बेथलेहम कुडुंबा यूनिट- 251.65 करोड़ (16 दिन)
4. मंजुमल बॉयज-241.56 करोड़
5. दृश्यम 3- 240.19 करोड़
6. वाझा 2- 238.46 करोड़
7. थुडरम- 237.76 करोड़
8. 2018- 181 करोड़
9. आदुजीवतम- 160.08 करोड़
10. आवेशम- 156.48 करोड़
यह भी पढ़ें: 'मिर्जापुर द मूवी' का बॉक्स ऑफिस पर भौकाल टाइटल, 2 दिन में तोड़े 4 बड़े रिकॉर्ड्स
'टॉक्सिक' को कड़ी टक्कर दे रही 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट'
गौरतलब है कि यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' कड़ी टक्कर दे रही है. यश की फिल्म ने मलयालम में महज 2.31 करोड़ ही कमाए हैं वो भी 11 दिनों में. जबकि सैकनिल्क के अनुसार, बाकी भाषाओं हिंदी में 147.35 करोड़, कन्नड़ में 58.42करोड़, तमिल में 9.93 करोड़ और तेलुगु में 25.32 करोड़ का कलेक्शन किया है.
'बेथलेहम कुडुंबा युनिट' के बारे में
बहरहाल, अगर मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा युनिट' के बारे में बात की जाए तो इसका निर्देशन गिरिश एडी ने किया है. इसमें ममिता बैजू लीड रोल में हैं. वहीं, फिल्म को फहाद फासिल के साथ अन्य ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में ममिता के अलावा संगीत प्रताप, श्याम मोहन, सुरेश कृष्णा और विनय फोर्ट जैसे एक्टर्स भी अहम रोल में हैं. ये मलयालम की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है.