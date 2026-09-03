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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'टॉक्सिक' जो नहीं कर पाई वो इस मलयालम फिल्म ने कर दिया, बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड

'टॉक्सिक' जो नहीं कर पाई वो इस मलयालम फिल्म ने कर दिया, बनाया 2026 का बड़ा रिकॉर्ड

Bethlehem Kudumba Unit Box office Collection: 'टॉक्सिक' की रिलीज के बीच मलयालम फिल्म ने वो कर दिया जो यश की फिल्म 300 करोड़ कमाकर भी नहीं कर पाई. इसने 'धुरंधर 2' को भी पछाड़ दिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 03 Sep 2026 08:48 PM (IST)
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Most Profitable Malayalam Film: 'टॉक्सिक' को नेगेटिव रिव्यू का बड़ा घाटा उठाना पड़ा है. फिल्म की कमाई पर इसका बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से फिल्म ने मलयालम में खास परफॉर्म नहीं किया है. जबकि हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई की है लेकिन मलयालम में ये 5 करोड़ भी नहीं कमा पाई है. वहीं, मलयालम भाषा की रोमांटिक फिल्म ने उससे कहीं ज्यादा कमाई कर ली है जबकि ये सिर्फ एक ही भाषा में रिलीज की गई है. इसने 2026 का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है.

दरअसल, जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उस फिल्म का टाइटल 'बेथलहम कुडुंबा यूनिट' है, फिल्म की रिलीज को 13 दिनों का वक्त हो चुका है और इसने दुनियाभर में 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है. इस फिल्म ने अकेले मलयालम भाषा में ही रिलीज होकर 'धुरंधर 2' के ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया है और 'टॉक्सिक' तो इसके आस-पास भी नहीं है. 

यह भी पढ़ें: रोमांस से थ्रिल तक, zee5 पर तेलुगु फिल्मों को मेला, रिलीज होंगी 7 मूवीज

'बेथलहम कुडुंबा यूनिट' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के अनुसार, मलयालम रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'बेथलहम कुडुंबा यूनिट' ने पहले दिन 4.90 करोड़ और फर्स्ट वीक में 50 करोड़ से ज्यादा 52.30 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था. जबकि फिल्म ने 13 दिनों में ही 98.10 करोड़ रुपये कमा लिए. 14वें दिन की कमाई के बाद फिल्म का टोटल कलेक्शन 100 करोड़ के पार पहुंच गया है.

जबकि फिल्म ने ओवरसीज में 109 करोड़ कमा लिए हैं. इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 223.50 करोड़ हो गया है. ये 13 दिन के आंकड़े हैं.

14वें दिन का कलेक्शन

बेथलहम कुडुंबा यूनिट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे- 14 2.24 करोड़ (रात 8.30 बजे तक) 43.0%
टोटल कलेक्शन 100.34 करोड़  

यह भी पढ़ें: टाइगर श्रॉफ-अजय देवगन ने FDA के नोटिस का दिया जवाब, शाहरुख खान का अभी इंतजार

मलयालम की 2026 की दूसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म बनी

इतना ही नहीं, 'बेथलहम कुडुंबा यूनिट' मलयालम की 2026 की दूसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म भी बन चुकी है. नंबर 1 पर 'वाझा 2' है. इसने मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' और 'आडु 3' जैसी फिल्मों को प्रॉफिट कमाने के मामले में पछाड़ दिया है. कोईमोई के अनुसार, 'बेथलहम कुडुंबा यूनिट' का बजट 30 करोड़ का है जबकि फिल्म ने दुनियाभर में 223.50 करोड़ कमा लिए हैं. इस लिहाज से फिल्म ने 645% प्रॉफिट कमा लिया है.

Bethlehem Kudumba Unit Box Office Collection Day 3: Earns 18% More Than Sarvam Maya In Opening Weekend Comparison

मलयालम की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में

1. वाझा 2- बजट (10 करोड़), कमाई (238.46 करोड़ वर्ल्डवाइड), प्रॉफिट- 2,284.6%
2. बेथलहम कुडुंबा यूनिट- बजट (30 करोड़), कमाई (223.50 करोड़ वर्ल्डवाइड), प्रॉफिट- 645%
3. आडु 3- बजट (20 करोड़), कमाई (121.31 करोड़ वर्ल्डवाइड), प्रॉफिट- 506.55%
4. दृश्यम 3- बजट (50 करोड़), कमाई (241.92 करोड़ वर्ल्डवाइड), प्रॉफिट- 383.84%
5. अतिराडी- बजट (30 करोड़), कमाई (68.27 करोड़ वर्ल्डवाइड), प्रॉफिट- 127.57%  

'टॉक्सिक' और 'धुरंधर 2' को पछाड़ा

मलयालम फिल्म 'बेथलहम कुडुंबा यूनिट' ने प्रॉफिट के मामले में 2026 की बड़ी फिल्म 'टॉक्सिक' और 'धुरंधर 2' को भी पीछे छोड़ दिया. आदित्य धर की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ के बजट में 1800 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था लेकिन इसका प्रॉफिट 620% ही रहा था, जिसे मलयालम फिल्म ने पीछे छोड़ दिया है. वहीं, यश की 'टॉक्सिक' दुनियाभर में 8 दिनों में 322 करोड़ कमा चुकी है लेकिन ये अभी तक बजट भी वसूल नहीं कर पाई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का बजट 500 करोड़ है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 03 Sep 2026 08:48 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
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