Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमामलयालम की 2026 की दूसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, जो 780% प्रॉफिट कमाकर बनी नंबर 1

मलयालम की 2026 की दूसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, जो 780% प्रॉफिट कमाकर बनी नंबर 1

Bethlehem Kudumba Unit Box office Collection: यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के आगे मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने बंपर कमाई कर ली है. फिल्म 2026 की नंबर 1 फिल्म भी बन चुकी है. चलिए बताते हैं कमाई.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 07 Sep 2026 08:44 PM (IST)
Preferred Sources

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की चर्चा जोरों पर है. फिल्म की हर दिन की कमाई में गिरावट दर्ज की जा रही है और ये अभी तक बजट भी वसूल नहीं कर पाई है. फिल्म सबसे कम कमाई मलयालम में की है. लेकिन इसी के साथ ही रिलीज हुई मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और साल 2026 की नंबर 1 मलयालम फिल्म भी बन चुकी है. ऐसे में चलिए बताते हैं कलेक्शन और प्रॉफिट.

'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के अनुसार, मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने ओपनिंग डे पर 4.90 करोड़ कमाए थे जबकि फिल्म ने पहल हफ्ते 52.30 करोड़ का कारोबार किया था. वहीं, इसने दूसरे हफ्ते 49.85 करोड़ का कलेक्शन किया था.
- जबकि 15वें दिन फिल्म ने 6.15 करोड़, 16वें दिन 5.65 करोड़ और 17वें दिन 8.10 करोड़ का कलेक्शन किया था.
- इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 122.05 करोड़ हो चुका है.

यह भी पढ़ें: 'तमीज में रहना चाहिए', कैलाश खेर का समय रैना-शेरोन वर्मा के कमेंट पर फूटा गुस्सा

'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' का वर्ल्डवाइड और ओवरसीज कलेक्शन

इसके साथ ही अगर मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' के वर्ल्डवाइड और ओवरसीज कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने ओवरसीज में 121 करोड़ का कलेक्शन किया. जबकि फिल्म ने दुनियाभर में 265.10 करोड़ का कारोबार किया. मेकर्स के लिए ये बड़ी सफल फिल्म साबित हुई है.

'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' का प्रॉफिट

बहरहाल, अगर मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, मूवी का बजट 30 करोड़ था. जबकि फिल्म ने दुनिया भर में 265.10 करोड़ का बिजनेस किया और इस लिहाज से इसने बजट का कई गुना कलेक्शन कर लिया है और इसका प्रॉफिट 780%  पहुंच गया है.

यह भी पढ़ें: 'मिर्जापुर द मूवी' बनी बॉलीवुड की 5वीं टॉप ए रेटेड वीकेंड ओपनर, 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

2026 की मलयालम की नंबर 1 फिल्म बनी

इतना ही नहीं, 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' 2026 की मलयालम की नंबर 1 फिल्म भी बन चुकी है. ये मलयालम की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. देखिए पूरी लिस्ट...
1. बेथलेहम कुडुंबा यूनिट0 265.10 करोड़ (17 दिन)
2. दृश्यम 3- 241.92 करोड़
3. वाझा 2- 238.46 करोड़
4. आदु 3- 121.31 करोड़
5. पैट्रियट- 80.53 करोड़
6. अतिराडी- 68.27 करोड़
7. थुडाक्कम- 45.08 करोड़
8. खलिफा- 44.08 करोड़ (8 दिन)
9. भरतनाट्यम 2 मोहिनीयट्टम- 40.63 करोड़
10. आई एम गेम- 39.92 करोड़ (4 दिन)

आपको बता दें कि 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' 2026 की दूसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल मलयालम फिल्म भी बन चुकी है. इसने मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' और 'आडु 3' जैसी बड़ी हिट फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. 2,284.6% कमाकर नंबर 1 पर 'वाझा 2' है जबकि 'बेथलहम कुडुंबा यूनिट' 780% प्रॉफिट के साथ दूसरे नंबर पर है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 08:41 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
साउथ ओटीटी रिलीज: क्राइम से कॉमेडी तक, इस हफ्ते ये फिल्में-सीरीज मचाएंगी धमाल
साउथ ओटीटी रिलीज: क्राइम से कॉमेडी तक, इस हफ्ते ये फिल्में-सीरीज मचाएंगी धमाल
साउथ सिनेमा
फ्लॉप होने के बाद ‘टॉक्सिक’ का बिगड़ा पूरा खेल, OTT डील में अब मिल रहा बस इतना पैसा
‘टॉक्सिक’ की बढ़ी मुश्किलें, OTT डील में मिल रहा बस इतना पैसा
साउथ सिनेमा
संडे को 'मिर्जापुर द मूवी' ने मचा दिया धमाल, 100 करोड़ के पार हुई 'हनुमान अंश', जानें- 'इरुमुडी' का कलेक्शन
संडे को 'मिर्जापुर द मूवी' ने मचा दिया धमाल, 'हनुमान अंश' भी खूब गरजी
साउथ सिनेमा
3 दिनों में 112 करोड़ के पार हुई 'मिर्जापुर द मूवी', संडे को 'धमाल 4' सहित 7 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
'मिर्जापुर द मूवी' ने संडे को गदर, 'धमाल 4' सहित 7 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Delhi Building Collapse: इमारत हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ! | Breaking News
Chitra Tripathi: हादसा नहीं, हत्या है! | Delhi Building Collapse | Satya Niketan | Delhi | CM Rekha
Delhi Building Collapse: Satya Niketan हादसे के बाद देखिए दिल्ली के अन्य PG की हालत! | Ground Report
Saharanpur Masjid Bulldozer Action: सहारनपुर मस्जिद विवाद में ASI की एंट्री | UP | CM Yogi |Breaking
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: दिल्ली हॅास्टल रेंट एग्रीमेंट आया सामने। Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
VIDEO: BRS MLC के अपमानजनक बयान से भावुक हुए स्पीकर, आंखों में भर आए आंसू
VIDEO: BRS MLC के अपमानजनक बयान से भावुक हुए स्पीकर, आंखों में भर आए आंसू
बिहार
अनंत सिंह और नीरज कुमार आमने-सामने बैठे, क्या हुई बात? जानें
अनंत सिंह और नीरज कुमार आमने-सामने बैठे, क्या हुई बात? जानें
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी बॉलीवुड की 5वीं टॉप ए रेटेड वीकेंड ओपनर, 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी बॉलीवुड की 5वीं टॉप ए रेटेड वीकेंड ओपनर, 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
ईशान किशन की सेहत पर गर्लफ्रेंड ने जताई चिंता, 'चेन्नई की झुलसा देने वाली गर्मी...'
ईशान किशन की सेहत पर गर्लफ्रेंड ने जताई चिंता, 'चेन्नई की झुलसा देने वाली गर्मी...'
इंडिया
BHU के 48%, AMU के 47% छात्रों को हॉस्टल नसीब, लेकिन DU का क्यों इतना बुरा हाल
BHU के 48%, AMU के 47% छात्रों को हॉस्टल नसीब, लेकिन DU का क्यों इतना बुरा हाल
इंडिया
मलबे में जिंदगियां और अरमान..., सत्य निकेतन हादसे को लेकर राहुल का हमला
मलबे में जिंदगियां और अरमान..., सत्य निकेतन हादसे को लेकर राहुल का हमला
एग्रीकल्चर
किसान करें इस प्रीमियम फूल की खेती, लाखों में होगा टर्नओवर
किसान करें इस प्रीमियम फूल की खेती, लाखों में होगा टर्नओवर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए हीरा ठाकुर, यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका
कांग्रेस में शामिल हुए हीरा ठाकुर, यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget