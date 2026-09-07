मलयालम की 2026 की दूसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म, जो 780% प्रॉफिट कमाकर बनी नंबर 1

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की चर्चा जोरों पर है. फिल्म की हर दिन की कमाई में गिरावट दर्ज की जा रही है और ये अभी तक बजट भी वसूल नहीं कर पाई है. फिल्म सबसे कम कमाई मलयालम में की है. लेकिन इसी के साथ ही रिलीज हुई मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और साल 2026 की नंबर 1 मलयालम फिल्म भी बन चुकी है. ऐसे में चलिए बताते हैं कलेक्शन और प्रॉफिट.

'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के अनुसार, मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने ओपनिंग डे पर 4.90 करोड़ कमाए थे जबकि फिल्म ने पहल हफ्ते 52.30 करोड़ का कारोबार किया था. वहीं, इसने दूसरे हफ्ते 49.85 करोड़ का कलेक्शन किया था.

- जबकि 15वें दिन फिल्म ने 6.15 करोड़, 16वें दिन 5.65 करोड़ और 17वें दिन 8.10 करोड़ का कलेक्शन किया था.

- इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 122.05 करोड़ हो चुका है.

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'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' का वर्ल्डवाइड और ओवरसीज कलेक्शन

इसके साथ ही अगर मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' के वर्ल्डवाइड और ओवरसीज कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने ओवरसीज में 121 करोड़ का कलेक्शन किया. जबकि फिल्म ने दुनियाभर में 265.10 करोड़ का कारोबार किया. मेकर्स के लिए ये बड़ी सफल फिल्म साबित हुई है.

'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' का प्रॉफिट

बहरहाल, अगर मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, मूवी का बजट 30 करोड़ था. जबकि फिल्म ने दुनिया भर में 265.10 करोड़ का बिजनेस किया और इस लिहाज से इसने बजट का कई गुना कलेक्शन कर लिया है और इसका प्रॉफिट 780% पहुंच गया है.

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2026 की मलयालम की नंबर 1 फिल्म बनी

इतना ही नहीं, 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' 2026 की मलयालम की नंबर 1 फिल्म भी बन चुकी है. ये मलयालम की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. देखिए पूरी लिस्ट...

1. बेथलेहम कुडुंबा यूनिट0 265.10 करोड़ (17 दिन)

2. दृश्यम 3- 241.92 करोड़

3. वाझा 2- 238.46 करोड़

4. आदु 3- 121.31 करोड़

5. पैट्रियट- 80.53 करोड़

6. अतिराडी- 68.27 करोड़

7. थुडाक्कम- 45.08 करोड़

8. खलिफा- 44.08 करोड़ (8 दिन)

9. भरतनाट्यम 2 मोहिनीयट्टम- 40.63 करोड़

10. आई एम गेम- 39.92 करोड़ (4 दिन)

आपको बता दें कि 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' 2026 की दूसरी मोस्ट प्रॉफिटेबल मलयालम फिल्म भी बन चुकी है. इसने मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' और 'आडु 3' जैसी बड़ी हिट फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. 2,284.6% कमाकर नंबर 1 पर 'वाझा 2' है जबकि 'बेथलहम कुडुंबा यूनिट' 780% प्रॉफिट के साथ दूसरे नंबर पर है.