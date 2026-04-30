बेल्लमकोंडा साई श्रीनिवास ने काव्या रेड्डी से रचाई शादी, पहला वीडियो आया सामने

साउथ सिनेमा के जाने-माने एक्टर बेल्लमकोंडा साई श्रीनिवास ने अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू कर दिया है. उन्होंने 29 अप्रैल को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफेंड और मंगेतर काव्या रेड्डी से शादी कर ली है. दोनों ने तिरुमाला के एक मंदिर में सात फेरे लिए. इस जोड़े ने पारंपरिक रीति-रिवाजों से शादी की.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

श्रीनिवास और काव्या की शादी का पहला वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों को 'जीलाकर्रा बेल्लम' रस्म निभाते हुए देखा जा सकता है. दोनों की जोड़ी ने फैंस का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर फैंस इस नए शादीशुदा जोड़े को बधाई दे रहे हैं.

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शादी के जोड़े में खूबसूरत लगीं काव्या रेड्डी

काव्या रेड्डी अपने ब्राइडल लुक में बेहद सुंदर लग रही हैं. उन्होंने बैंगनी रंग की रेशमी साड़ी पहनी, जिस पर सुनहरे बूटों की महीन कारीगरी की गई थी और बॉर्डर पर खूबसूरत कढ़ाई थी. अपने लुक को उन्होंने पारंपरिक मंदिर ज्वेलरी से पूरा किया, वहीं बालों में सजी फूलों की वेणी उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है.

बेल्लमकोंडा साई श्रीनिवास का लुक भी शानदार

वहीं, श्रीनिवास ने सुनहरे जरी के बॉर्डर वाली एक शानदार पीली धोती पहनी. उन्होंने अपने कंधे पर उसी रंग का अंगवस्त्रम भी डाला हुआ था, जिससे उनका लुक एकदम पारंपरिक लग रहा है. गौरतलब है कि श्रीनिवास और काव्या की शादी में परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए. बता दें कि काव्या और श्रीनिवास ने 8 मार्च, 2026 को हैदराबाद में एक निजी समारोह में सगाई की थी.

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