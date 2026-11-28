इस साल अब तक तमिल सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्में आई हैं. हम आपको इस साल की 10 सबसे बेस्ट कॉलीवुड के बारे में बताने जा रहे हैं. इन फिल्मों ने दर्शकों का दिल जीता और ये IMDb रेटिंग में भी धूम मचाने में कामयाब हुई. हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इन फिल्मों को ओटीटी पर कहां देख सकते हैं.

'बत्था' और 'हाइकू'

नंबर 1 पर मौजूद है विजय सेतुपति की फिल्म 'बत्था'. 8.5 IMDb रेटिंग वाली ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. वहीं नंबर 2 पर मौजूद है 'हाइकू'. एगन, श्रीदेवी अपल्ला और फेमिना जॉर्ज की इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.1 है. ये तमिल फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

'मंदादी' और 'जेलर 2'

टॉप-10 की लिस्ट में फिल्म 'मंदादी' तीसरे नंबर पर है. ये फिल्म काफी पसंद की गई थी. इसकी IMDb रेटिंग 7.9 है. वहीं चौथे नंबर पर तमिल सिनेमा के मेगास्टार रजनीकांत की हालिया रिलीज मूवी 'जेलर 2' मौजदू है. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 836 करोड़ रुपये तक की कमाई की है. इसकी IMDb रेटिंग 7.7 है. मंदादी को आप नेटफ्लिक्स पर और जेलर 2 को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'डोरोथी' और 'डीसी'

'डोरोथी' एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे कार्तिक सुब्बाराज ने डायरेक्ट किया था. 7.7 रेटिंग वाली ये मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है. लिस्ट में छठा नंबर लोकेश कनगराज की फिल्म 'डीसी' का है. बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही इस मूवी को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है.

'विद लव' और 'जी.डी.एन'

अनस्वरा राजन, सचिन नाचियापन, काव्या अनिल और अबिशन जीविंत की फिल्म 'विद लव' की IMDb रेटिंग 7.6 है. इस मूवी का लुत्फ आप नेटफ्लिक्स पर उठा सकते हैं. वहीं नंबर 8 पर मौजूद फिल्म 'जी.डी.एन' की IMDb रेटिंग भी 7.6 है. आर.माधवन की मुख्य भूमिका वाली ये मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

'थाई किझावी' और 'मोधा राथिरी'

टॉप-10 की लिस्ट में 'थाई किझावी' और 'मोधा राथिरी' जैसी फिल्में भी शमिल हैं. इन दोनों ही मूवीज की IMDb रेटिंग 7.5 है. अनिष्मा अनिलकुमार और ऋषिकांत की फिल्म मोधा राथिरी को राजा करुप्पासामी ने डायरेक्ट किया है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. वहीं राधिका सरथकुमार, सिंगमपुली, बाला सरवनन की फिल्म थाई किझावी जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है.