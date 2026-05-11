फिल्म 'बालन: द बॉय' इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में बनी हुई है. चिदंबरम की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'मंजूमेल बॉयज' के बाद अब दर्शकों की नजर उनकी अगली फिल्म पर टिकी हुई है. फिल्म को लेकर लगातार एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और अब इसकी रिलीज डेट सामने आने के बाद फैंस की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है. खास बात है कि रिलीज से पहले ही फिल्म को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल गया है, जिससे इसे लेकर फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी चर्चा हो रही है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

हाल ही में मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि 'बालन: द बॉय' दुनियाभर के सिनेमाघरों में 19 जून 2026 को रिलीज होगी. हालांकि फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि रिलीज से पहले ही इसे इंटरनेशनल पहचान मिल गई है. फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल के मार्चे डू फिल्म सेक्शन में स्क्रीन किया जाएगा. ये सेक्शन दुनियाभर के फिल्ममेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए खास माना जाता है, जहां नई फिल्मों को ग्लोबल पहचान और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के मौके मिलते हैं. 79वां कांस फिल्म फेस्टिवल 12 मई से 23 मई 2026 तक फ्रांस के कान्स शहर में आयोजित होगा.

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फिल्म की टीम

बता दें कि फिल्म को सिर्फ मलयालम ही नहीं, बल्कि हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में भी रिलीज किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसे देख सकें. इस फिल्म को केवीएन प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. वहीं इसके निर्माता वेंकट के नारायण और शैलजा देसाई फेन हैं. इस फिल्म में पहचान, अपनापन और इंसान की जड़ों से जुड़े पहलुओं को दिखाया जाएगा. फिल्म को जीथू माधवन ने लिखा है. वहीं निर्देशन की कमान एक बार फिर चिदंबरम ने संभाली है. अब दर्शकों को उम्मीद है कि ये फिल्म भी उनकी पिछली फिल्मों की तरह एक यादगार साबित होगी.

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