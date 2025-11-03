हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bahubali The Epic BO Day 3: 'थामा' के आगे 'बाहबली द एपिक' का बजा डंका, संडे को भी की खूब कमाई, ये रिकॉर्ड भी बना डाला

Bahubali The Epic BO Day 3: 'बाहबली द एपिक' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. रिलीज के तीसरे दिन भी इस फिल्म ने कमाल का बिजनेस किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 03 Nov 2025 08:23 AM (IST)
एसएस राजामौली ने अपनी फिल्मों 'बाहुबली: द बिगिनिंग' और 'बाहुबली: द कन्क्लूजन' से भारतीय सिनेमा को दुनिया भर में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है. ये फिल्में 'बाहुबली: द एपिक' नाम से एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज हो गई हैं. फिल्म में प्रभास के साथ राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णा, सत्यराज, नासर और सुब्बाराजू दोहरी भूमिका में हैं. बाहुबली के अब कंबाइंड एडिट वर्जन को भी दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है. चलिए यहां जानते हैं 'बाहुबली: द एपिक' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को कितना कलेक्शन किया है?

'बाहुबली: द एपिक' ने तीसरे दिन कितनी की कमाई?
'बाहुबली: द एपिक' ने इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी और इसका मुकाबला हॉरर-कॉमेडी फिल्म थमा और एक दीवाने की दीवानियत से हुआ. हालांकि 'बाहुबली: द एपिक' ने आते ही इन दिनों फिल्मों का खेल बिगाड़ दिया है और प्रभास की फिल्म का जादू एक बार फिर दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. पहले दिन अच्छी शुरुआत करने के बाद 'बाहुबली: द एपिक' ने वीकेंड पर भी धमाल मचा दिया और थामा और एक दीवाने की दीवानियत से ज्यादा कलेक्शन किया है.

  • 'बाहुबली: द एपिक' की कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने प्रीमियर शो से 1.15 करोड़ कमाए थे और पहले दिन इसका केलक्शन 9.65 करोड़ रुपये रहा. वहीं दूसरे दिन 'बाहुबली: द एपिक' ने 7.3 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 6 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ 'बाहुबली: द एपिक' की 3 दिनों की कुल कमाई 24.10 करोड़ रुपये हो गई है.

भारत में 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली री-रिलीज़ फिल्म बनी
24.10 करोड़ की कमाई के साथ, बाहुबली- द एपिक ने टाइटैनिक 3डी (18 करोड़ की कमाई) के लाइफटाइम कलेक्शन को आसानी से पीछे छोड़ दिया है और भारत में री-रिलीज़ फिल्मों में 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.  अब इस फिल्म के निशाने पर ये जवानी है दीवानी (26 करोड़ की कमाई) और घिल्ली (26.5 करोड़ की कमाई) है. इन दोनों फिल्मों को मात देते ही 'बाहुबली: द एपिक' लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी.

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली री-रिलीज़ (कुल कलेक्शन)

  • सनम तेरी कसम - 41.94 करोड़
  • तुम्बाड - 38 करोड़
  • घिल्ली - 26.5 करोड़
  • ये जवानी है दीवानी - 26 करोड़
  • बाहुबली - द एपिक – 24.10 करोड़ (3 दिन)
  • टाइटैनिक 3डी - 18 करोड़
  • शोले 3डी - 13 करोड़
  • लैला मजनू - 11.59 करोड़

'बाहुबली: द एपिक' के बारे में
बाहुबली: द एपिक एक रीमास्टर्ड फ़िल्म है जो बाहुबली: द बिगिनिंग (2015) और बाहुबली 2: द कन्क्लूज़न (2017) को एक साथ मिलाकर बनाई गई है. हालाँकि दोनों फ़िल्मों का कुल रनटाइम 5 घंटे से ज़्यादा है, लेकिन बाहुबली: द एपिक इन्हें छोटा करके 3 घंटे 44 मिनट कर दिया गया है.

 

Published at : 03 Nov 2025 08:23 AM (IST)
Prabhas SS Rajamouli Bahubali The Epic
