Box Office: 'बाहुबली द एपिक' को ब्लॉकबस्टर बनाने की जिम्मेदारी ले ली विदेशियों ने, डेटा तो यही कहता है!
Baahubali The Epic Worldwide Collection: ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा अब होने जा रहा है. 'बाहुबली एपिक' ऐसी फिल्म बनने जा रही है जो री-रिलीज के बाद ब्लॉकबस्टर हो सकती है. आंकड़ों से समझें कैसे?
'बाहुबली द एपिक' से जुड़ी ये बात सुनेंगे तो हैरानी होगी, लेकिन ये सच है. असल में प्रभास और एस एस राजामौली की इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कुछ ऐसा किया है जो आंखें खोल देता है.
दरअसल इसे इंडिया से ज्यादा विदेशों में देखा जा रहा है जो हाल के सालों में शायद ही किसी फिल्म के साथ हुआ है. बेसिकली कोई भी फिल्म वहां ज्यादा चलती है जहां से वो है. लेकिन जब एक दशक पुरानी 2 कालजयी फिल्मों को फिर से जोड़कर रिलीज किया गया तो ये इतिहास बन गया, समझ लेते हैं कैसे?
'बाहुबली द एपिक' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
- ओपनिंग डे पर फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक, इंडिया में 10.55 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि, इसमें 30 अक्टूबर यानी रिलीज से भी एक दिन पहले पेड प्रीव्यू की कमाई भी जुड़ी हुई है जो कि 1.15 करोड़ थी. अब अगर 10.55 करोड़ रुपये से पेड प्रीव्यू वाली कमाई हटा दें तो ओपनिंग डे कलेक्शन 9.4 करोड़ पहुंचता है.
- अब बात करें सैक्निल्क के ही उस डेटा की जो इसके ओपनिंग डे वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में बात करता है तो इसके हिसाब से फिल्म ने पहले दिन 19 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया.
- अगर घरेलू कलेक्शन को वर्ल्डवाइड कलेक्शन से घटा दें तो ये डेटा बचता है 8.45 करोड़, जबकि इंडिया का कलेक्शन है 9.4 करोड़. साफ है कि फिल्म ने ओपनिंग डे पर लगभग उतनी ही कमाई की जितनी इंडिया में की.
विदेशी दर्शक अहम हैं फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए
- वर्ल्डवाइड कलेक्शन से जुड़ा ये डेटा इसलिए भी जरूरी है कि इस फिल्म के दूसरे पार्ट ने वर्ल्डवाइड 1788.06 करोड़ रुपये कमाए थे. इसमें विदेशों से कमाई का हिस्सा देखें तो वो करीब 758 करोड़ था. यही वजह थी कि फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन पाई.
- अब फिर से विदेशों में 'बाहुबली द एपिक' की तूती बोल रही है, क्या पता आने वाले दिनों में ये फिल्म इंडिया की पहली ऐसी री-रिलीज फिल्म भी बन जाए जो ब्लॉकबस्टर हो जाए.
