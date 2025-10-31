विदेशी धरती में दिखा 'बाहुबली द एपिक' का पावर, जानें सोशल मीडिया पर हो रहीं क्या बातें?

'बाहुबली: द एपिक' 31 अक्टूबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. अनाउंसमेंट के बाद से ही लोगों के बीच फिल्म को लेकर काफी क्रेज देखने को मिला था.

'बाहुबली: द बिगनिंग' और 'बाहुबली: द कॉन्क्लूजन', दोनों ही फिल्मों से फैंस के इमोशंस जुड़े है अब जब मेकर्स ने दोनों फिल्मों को कंबाइन कर रिलीज किया तब तो थिएटर में धमाका होना पक्का था. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर क्या-क्या बातें हो रही हैं यहां जानिए.

विदेशी धरती में बज रहा है फिल्म का डंका

एक्स ( पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट वायरल हुआ जहां एक यूजर ने यूनाइटेड किंगडम में बैठकर फिल्म देखने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. यूजर ने बताया कि उन्होंने यूके में 'बाहुबली: द एपिक' देखी. इस दौरान उन्हें थिएटर्स में शहर के लोकल भी नजर आएं.

यूजर ने लिखा कि, 'मैंने यूके में फिल्म देखी. यहां 10–15 लोकल्स भी सिनेमा हॉल में नजर आएं. मैंने इतने सालों में आज तक किसी भी लोकल को इंडियन फिल्म देखते हुए सिनेमा हॉल में नहीं देखा. ' यूजर के इस वायरल ट्वीट से साफ समझ में आ रहा है कि विदेशी धरती में भी एस एस राजामौली की फिल्म कमाल का परफॉर्म कर रही है.

Yesterday I watched Bahubali THE EPIC in the UK, saw atleast 10-15 locals who were in the cinema!! I’ve never seen any gora in any Indian movie in all these years but yesterday!! Rajamouli is really taking our Indian cinema international and his work shows it!! #BahubaliTheEpic pic.twitter.com/684ILsecQE — Akash (@akashd7781) October 30, 2025

इंडियन सिनेमा की सबसे बेस्ट फिल्म

वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक और शख्स का ट्वीट वायरल हुआ जहां उन्होंने 'बाहुबली: द एपिक' को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट फिल्म बताया. यूजर का कहना है कि 10 साल बाद भी फिल्म बिलकुल फ्रेश है.

मेकर्स ने इसके विजुअल्स इस तरह से तैयार किए हैं कि अब तक इंडियन सिनेमा में कोई भी इसे मैच नहीं कर पाया. इसके साथ ही उन्होंने फिल्म की स्टोरीलाइन और स्टारकास्ट की तारीफ करते हुए बताया कि फिल्म भले 3 घंटे 40 मिनट की है लेकिन हर 5 मिनट बाद इसके जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी देखकर आपको गूजबंप्स आना तो पक्का है.

#BahubaliTheEpicReview



Rating - ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



After watching Bahubali: The Epic, one thing is once again proven,the Baahubali series is the greatest creation in Indian cinema. It’s a masterpiece crafted with sheer passion and madness.



Watching #BaahubaliTheEpic was an absolute… pic.twitter.com/NwJw751Bei — Sumit Kadel (@SumitkadeI) October 31, 2025

दुनियाभर की फिल्म इंडस्ट्री के लिए रचा इतिहास

'बाहुबली: द एपिक' के लीड एक्टर प्रभास के फैन अकाउंट ने भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की है. ट्वीट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि भले आने वाले समय में 'बाहुबली: द एपिक' का रिकॉर्ड टूट जाए. लेकिन कोई भी फिल्म एस एस राजामौली के इस मास्टरपीस की हाइप और उत्साह की बराबरी नहीं कर सकता. 'बाहुबली: द एपिक' सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिनेमा इंडस्ट्री के लिए रचा गया इतिहास है.

In the future, you may break this film’s collections with inflated ticket rates and hikes…

but you can never come close to the hype, euphoria, and hysteria that Baahubali created. You can’t even touch its Day 1 to long-run footfalls🔥🥵



Baahubali not just a film, it’s the… pic.twitter.com/NeQqhOqds2 — Prabhas Devotee 🔥 (@SainathPb45) October 10, 2025

ओवरऑल 'बाहुबली: द एपिक' को दर्शकों के पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं. सभी ने इस फिल्म के स्टारकास्ट, कहानी और गजब के विजुअल्स की काफी तारीफ की है. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि 10 साल बाद भी फिल्म की यादें ताजा हैं.

इतना ही नहीं लोगों ने फिल्म के वीएफएक्स की भी काफी सराहना की है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फिल्ममेकर एस एस राजामौली की भी जमकर तारीफ की जा रही है. फैंस का मानना है कि उन्होंने सही मायने में अपने इस मास्टरपीस के जरिए इंडियन सिनेमा को एक नया आयाम दिया है.