हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBaahubali: The Epic रिलीज होते ही रच सकती है इतिहास, बस ओपनिंग डे पर कमाने होंगे इतने नोट

Baahubali: The Epic रिलीज होते ही रच सकती है इतिहास, बस ओपनिंग डे पर कमाने होंगे इतने नोट

Baahubali- The Epic Box Office Collection: 'बाहुबली- द एपिक' 31 अक्टूबर को पर्दे पर री-रिलीज होगी. प्रभास स्टारर इस फिल्म को री-रिलीज पर रिकॉर्ड बनाने के लिए सिर्फ चंद करोड़ की कमाई करनी होगी.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 17 Oct 2025 10:38 PM (IST)
Preferred Sources

प्रभास की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' अब एक साथ मर्ज होकर थिएटर्स में री-रिलीज होने वाली है. दोनों फिल्मों को कम्बाइन करके एडिटिंग की गई है जिसका टाइटल 'बाहुबली- द एपिक' रखा गया है. अब फ्रेंचाइजी के 10 साल पूरे होने के मौके पर ये फिल्म 31 अक्टूबर को पर्दे पर रिलीज होगी. इसी के साथ बाहुबली फ्रेंचाइजी का नाम री-रिलीज फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो जाएगा.

'बाहुबली- द एपिक' री-रिलीज पर ऐतिहासिक कमाई कर सकती है. इसके लिए प्रभास की फिल्म को कुछ ही करोड़ रुपए कमाने होंगे. दरअसल कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक री-रिलीज हुई फिल्मों में सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड 'गब्बर सिंह' के नाम है. 'बाहुबली- द एपिक' ये रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच सकती है. 

'बाहुबली- द एपिक' बना सकती है रिकॉर्ड
पवन कल्याण की एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'गब्बर सिंह' साल 2012 में पहली बार पर्दे पर आई थी. 2024 में ये फिल्म दोबारा थिएटर्स में री-रिलीज की गई. तब 'गब्बर सिंह' ने पहले दिन 5.08 करोड़ रुपए कमाए थे. अब प्रभास की 'बाहुबली- द एपिक' ओपनिंग डे (री-रिलीज) पर 5.08 करोड़ या उससे ज्यादा कमाकर री-रिलीज पर सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है.

री-रिलीज पर सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्में
री-रिलीज पर सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर 'सनम तेरी कसम' का नाम है. हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन स्टारर इस रोमांटिक फिल्म ने ओपनिंग डे (री-रिलीज) पर 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं तीसरे नंबर पर 'घिल्ली' है जिसने री-रिलीज पर पहले दिन 4.24 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.

'बाहुबली- द एपिक' बनी भारत की सबसे लंबी फिल्म
एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बनी 'बाहुबली- द एपिक' में कुछ अनदेखे सीन्स भी शामिल किए जाएंगे. दोनों पार्ट्स को मर्ज करने के बाद फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 40 मिनट हो गया है. इसी के साथ 'बाहुबली- द एपिक' भारत की सबसे लंबी फिल्म बन गई है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो प्रभास के अलावा राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, सत्यराज, नासर और सुब्बाराजू भी फिल्म का हिस्सा हैं

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 17 Oct 2025 10:36 PM (IST)
Tags :
Prabhas Gabbar Singh Baahubali The Epic Baahubali- The Epic
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
इंडिया
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
क्रिकेट
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
Advertisement

वीडियोज

चुनाव बाद सीएम कौन...कब तक मौन?
Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
इंडिया
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
क्रिकेट
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
RCB For Sale! अडानी ग्रुप को इस बिजनेसमैन से मिल रही सीधी टक्कर, IPL 2026 से पहले बदल जाएगा बेंगलुरु का मालिक!
Celebrities
Diwali 2025: ये फेस्टिव सीजन होगा इन सितारों के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल, पार्टनर्स संग मनाएंगे पहली दिवाली
ये फेस्टिव सीजन होगा इन सितारों के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल, पार्टनर्स संग मनाएंगे पहली दिवाली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
हेल्थ
Kids Health during Diwali: पटाखों के शोर और पॉल्यूशन में न हो जाए आपके बेबी की तबीयत खराब, अपनाएं ये टिप्स
पटाखों के शोर और पॉल्यूशन में न हो जाए आपके बेबी की तबीयत खराब, अपनाएं ये टिप्स
शिक्षा
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget