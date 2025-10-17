प्रभास की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' अब एक साथ मर्ज होकर थिएटर्स में री-रिलीज होने वाली है. दोनों फिल्मों को कम्बाइन करके एडिटिंग की गई है जिसका टाइटल 'बाहुबली- द एपिक' रखा गया है. अब फ्रेंचाइजी के 10 साल पूरे होने के मौके पर ये फिल्म 31 अक्टूबर को पर्दे पर रिलीज होगी. इसी के साथ बाहुबली फ्रेंचाइजी का नाम री-रिलीज फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो जाएगा.

'बाहुबली- द एपिक' री-रिलीज पर ऐतिहासिक कमाई कर सकती है. इसके लिए प्रभास की फिल्म को कुछ ही करोड़ रुपए कमाने होंगे. दरअसल कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक री-रिलीज हुई फिल्मों में सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड 'गब्बर सिंह' के नाम है. 'बाहुबली- द एपिक' ये रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच सकती है.

'बाहुबली- द एपिक' बना सकती है रिकॉर्ड

पवन कल्याण की एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'गब्बर सिंह' साल 2012 में पहली बार पर्दे पर आई थी. 2024 में ये फिल्म दोबारा थिएटर्स में री-रिलीज की गई. तब 'गब्बर सिंह' ने पहले दिन 5.08 करोड़ रुपए कमाए थे. अब प्रभास की 'बाहुबली- द एपिक' ओपनिंग डे (री-रिलीज) पर 5.08 करोड़ या उससे ज्यादा कमाकर री-रिलीज पर सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है.

री-रिलीज पर सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्में

री-रिलीज पर सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर 'सनम तेरी कसम' का नाम है. हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन स्टारर इस रोमांटिक फिल्म ने ओपनिंग डे (री-रिलीज) पर 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं तीसरे नंबर पर 'घिल्ली' है जिसने री-रिलीज पर पहले दिन 4.24 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.

'बाहुबली- द एपिक' बनी भारत की सबसे लंबी फिल्म

एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बनी 'बाहुबली- द एपिक' में कुछ अनदेखे सीन्स भी शामिल किए जाएंगे. दोनों पार्ट्स को मर्ज करने के बाद फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 40 मिनट हो गया है. इसी के साथ 'बाहुबली- द एपिक' भारत की सबसे लंबी फिल्म बन गई है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो प्रभास के अलावा राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, सत्यराज, नासर और सुब्बाराजू भी फिल्म का हिस्सा हैं