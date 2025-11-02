'बाहुबली द एपिक' ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा रखा है. ओपनिंग डे पर ही धाकड़ कलेक्शन करते हुए फिल्म सबसे बड़ी री-रिलीज फिल्मों की लिस्ट में सबसे ऊपर आ चुकी है. अब इसका अगला टारगेट सबसे ज्यादा कमाई वाली री-रिलीज फिल्म बनने का दिख रहा है.

आज की कमाई देखें तो ये टारगेट दूर की चीज नहीं लग रही. फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड के तीन दिनों में कितनी कमाई की है, इस बारे में पूरा डेटा आप नीचे देख सकते हैं.

'बाहुबली द एपिक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्मों की कमाई का हिसाब-किताब रखने वाली वेबसाइट सैक्निल्क के मुताबिक 'बाहुबली द एपिक' की हर दिन की कमाई से जुड़ा आंकड़ा आप नीचे देख सकते हैं. टेबल में मौजूद आज की कमाई से जुड़ा डेटा फिलहाल शुरुआती है और 4:10 बजे तक का है. फाइनल डेटा आने के बाद इसमें बदलाव हो सकता है.

डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (करोड़ रुपये में) डे 0 (पेड प्रिव्यू) 1.15 डे 1 9.65 डे 2 7.1 डे 3 2.75 टोटल 20.65

'बाहुबली द एपिक' बनी पांचवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग री-रिलीज

कोईमोई पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक अब तक रिलीज हुई री-रिलीज फिल्मों में 'बाहुबली द एपिक' सबसे ज्यादा कमाई वाली पांचवीं फिल्म बन चुकी है. नीचे आप सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट देख सकते हैं.

सनम तेरी कसम- 41.94 करोड़ तुम्बाड- 38 करोड़ गिल्ली- 26.5 करोड़ ये जवानी है दीवानी- 26 करोड़ बाहुबली द एपिक- 20.65 करोड़ (कमाई अभी जारी है) टाइटैनिक 3डी- 18 करोड़ शोले 3डी- 13 करोड़ लैला मजनू- 11.59 करोड़

साफ है कि फिल्म 'टाइटैनिक' को पीछे छोड़ने के बाद अब 'ये जवानी है दीवानी' और 'गिल्ली' को भी पीछे करने वाली है.

'बाहुबली द एपिक' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

एस एस राजामौली की फिल्म को न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के दर्शक दोबारा देखने के लिए खूब एक्साइटेड हैं. दो फिल्मों को जोड़कर बनाई गई 3 घंटे 45 मिनट की इस एडिटेड फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक 1 दिन में 19.50 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. आज की कमाई का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है. अपडेट होते ही स्टोरी में ऐड किया जाएगा.