Box Office: 'बाहुबली द एपिक' ने ओपनिंग डे पर इतना कमाया जितना नई फिल्में नहीं कमा पातीं
Baahubali The Epic Box Office Collection Day 1: 'बाहुबली द एपिक' ने ओपनिंग डे पर एक नहीं कई रिकॉर्ड बना डाले हैं. यहां जानिए प्रभास की फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की है.
दस साल पहले आई 'बाहुबली द बिगिनिंग' और 2017 की 'बाहुबली 2 द कन्क्लूजन' को मिलाकर एसएस राजमौली ने 'बाहुबली द एपिक' तैयार की. कुल मिलाकर ये दो फिल्मों को एक साथ जोड़कर री-रिलीज किया गया है.
जैसी उम्मीद थी फिल्म से वैसा ही हुआ. 31 अक्टूबर को फिल्म को दुनियाभर के सिनेमाघरों में उतारा गया और फिल्म ने आते ही अब तक री-रिलीज हुई सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए. इतना ही नहीं, फिल्म ने पहले ही दिन इतनी कमाई कर ली जितनी कई बड़ी और नई फिल्में नहीं कर पाईं.
'बाहुबली द एपिक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस आंकड़ों का हिसाब-किताब रखने वाली वेबसाइट सैक्निल्क पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने पहले ही दिन 9:10 बजे तक 7.14 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. अभी ये आंकड़े शुरुआती हैं. फाइनल डेटा आने के बाद इनमें बदलाव हो सकता है.
'बाहुबली द एपिक' ने बॉक्स ऑफिस पर मौजूद सभी फिल्मों को दी मात
इस समय बॉलीवुड की दो फिल्में 'एक दीवाने की दीवानियत' और 'थामा' मौजूद हैं. दोनों की ही आज की कमाई 2 करोड़ के आसपास हुई है. वहीं सैंडलवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' रिलीज के 30वें दिन यानी आज 1 करोड़ के आसपास ही कमा पाई है.
वहीं, एक दशक पुरानी फिल्मों के एडिटेड वर्जन 'बाहुबली द एपिक' ने इन सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.
'बाहुबली द एपिक' बनी सबसे ज्यादा कमाई वाली री-रिलीज फिल्म
'बाहुबली द एपिक' को सिर्फ री-रिलीज कहना सही नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ 2 फिल्मों को जोड़ा नहीं गया है, बल्कि कुछ सीन हटाए गए हैं और इसमें कुछ दृश्यों में पहले से ज्यादा भव्यता और ज्यादा दमदार साउंड इफेक्ट का भी इस्तेमाल किया गया है.
यही वजह है कि ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई वाली री-रिलीज फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 की जगह पर कब्जा जमा चुकी है. इसके पहले सबसे ज्यादा कमाई वाली री-रिलीज फिल्मों की लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं.
|री-रिलीज फिल्में
|ओपनिंग डे कलेक्शन
|गब्बर
|5.08 करोड़
|गिल्ली
|4.87 करोड़
इतना ही नहीं, इस फिल्म ने बॉलीवुड की 'तुम्बाड़ री-रिलीज' (1.65 करोड़) और 'सनम तेरी कसम री-रिलीज' (4.25 करोड़) जैसी हाईएस्ट री-रिलीज ओपनिंग डे ग्रॉसर को भी पीछे कर दिया है.
View this post on Instagram
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL