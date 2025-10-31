हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBox Office: 'बाहुबली द एपिक' ने ओपनिंग डे पर इतना कमाया जितना नई फिल्में नहीं कमा पातीं

Box Office: 'बाहुबली द एपिक' ने ओपनिंग डे पर इतना कमाया जितना नई फिल्में नहीं कमा पातीं

Baahubali The Epic Box Office Collection Day 1: 'बाहुबली द एपिक' ने ओपनिंग डे पर एक नहीं कई रिकॉर्ड बना डाले हैं. यहां जानिए प्रभास की फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 31 Oct 2025 09:10 PM (IST)
Preferred Sources

दस साल पहले आई 'बाहुबली द बिगिनिंग' और 2017 की 'बाहुबली 2 द कन्क्लूजन' को मिलाकर एसएस राजमौली ने 'बाहुबली द एपिक' तैयार की. कुल मिलाकर ये दो फिल्मों को एक साथ जोड़कर री-रिलीज किया गया है.

जैसी उम्मीद थी फिल्म से वैसा ही हुआ. 31 अक्टूबर को फिल्म को दुनियाभर के सिनेमाघरों में उतारा गया और फिल्म ने आते ही अब तक री-रिलीज हुई सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए. इतना ही नहीं, फिल्म ने पहले ही दिन इतनी कमाई कर ली जितनी कई बड़ी और नई फिल्में नहीं कर पाईं.

'बाहुबली द एपिक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस आंकड़ों का हिसाब-किताब रखने वाली वेबसाइट सैक्निल्क पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने पहले ही दिन 9:10 बजे तक 7.14 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. अभी ये आंकड़े शुरुआती हैं. फाइनल डेटा आने के बाद इनमें बदलाव हो सकता है.

'बाहुबली द एपिक' ने बॉक्स ऑफिस पर मौजूद सभी फिल्मों को दी मात

इस समय बॉलीवुड की दो फिल्में 'एक दीवाने की दीवानियत' और 'थामा' मौजूद हैं. दोनों की ही आज की कमाई 2 करोड़ के आसपास हुई है. वहीं सैंडलवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' रिलीज के 30वें दिन यानी आज 1 करोड़ के आसपास ही कमा पाई है.

वहीं, एक दशक पुरानी फिल्मों के एडिटेड वर्जन 'बाहुबली द एपिक' ने इन सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

'बाहुबली द एपिक' बनी सबसे ज्यादा कमाई वाली री-रिलीज फिल्म

'बाहुबली द एपिक' को सिर्फ री-रिलीज कहना सही नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ 2 फिल्मों को जोड़ा नहीं गया है, बल्कि कुछ सीन हटाए गए हैं और इसमें कुछ दृश्यों में पहले से ज्यादा भव्यता और ज्यादा दमदार साउंड इफेक्ट का भी इस्तेमाल किया गया है.

यही वजह है कि ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई वाली री-रिलीज फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 की जगह पर कब्जा जमा चुकी है. इसके पहले सबसे ज्यादा कमाई वाली री-रिलीज फिल्मों की लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं.

री-रिलीज फिल्में ओपनिंग डे कलेक्शन
गब्बर 5.08 करोड़
गिल्ली  4.87 करोड़

इतना ही नहीं, इस फिल्म ने बॉलीवुड की 'तुम्बाड़ री-रिलीज' (1.65 करोड़) और 'सनम तेरी कसम री-रिलीज' (4.25 करोड़) जैसी हाईएस्ट री-रिलीज ओपनिंग डे ग्रॉसर को भी पीछे कर दिया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Baahubali (@baahubalimovie)

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 31 Oct 2025 08:05 PM (IST)
Tags :
Prabhas Telugu Cinema Box Office Baahubali The Epic Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
बॉलीवुड
90वें बर्थडे से पहले बिगड़ी दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत, ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए भर्ती
90वें बर्थडे से पहले बिगड़ी एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत, ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए भर्ती
क्रिकेट
IND vs AUS: हेजलवुड OUT, तीसरे टी20 के लिए बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, देखें किसे मिली एंट्री और कौन बाहर?
हेजलवुड OUT, तीसरे टी20 के लिए बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, देखें किसे मिली एंट्री और कौन बाहर?
Advertisement

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
बॉलीवुड
90वें बर्थडे से पहले बिगड़ी दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत, ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए भर्ती
90वें बर्थडे से पहले बिगड़ी एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत, ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुए भर्ती
क्रिकेट
IND vs AUS: हेजलवुड OUT, तीसरे टी20 के लिए बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, देखें किसे मिली एंट्री और कौन बाहर?
हेजलवुड OUT, तीसरे टी20 के लिए बदली ऑस्ट्रेलियाई टीम, देखें किसे मिली एंट्री और कौन बाहर?
इंडिया
'आजादी की लड़ाई में आर्य समाज को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे', दिल्ली में बोले पीएम मोदी
'आजादी की लड़ाई में आर्य समाज को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे', दिल्ली में बोले पीएम मोदी
मध्य प्रदेश
Watch: क्रेन हवा में अटकी तो सतना सांसद ने ऑपरेटर को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल
Watch: क्रेन हवा में अटकी तो सतना सांसद ने ऑपरेटर को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल
शिक्षा
47 साल की जुवाना अब्दुल्ला की नई उड़ान, चार बच्चों की मां ने पास किया NEET; अब बनेंगी डेंटिस्ट
47 साल की जुवाना अब्दुल्ला की नई उड़ान, चार बच्चों की मां ने पास किया NEET; अब बनेंगी डेंटिस्ट
यूटिलिटी
Financial Planning: क्या होता है SIP, HIP और TIP में अंतर, जानें इनवेस्टमेंट के लिए कौन-सा प्लान बेहतर?
क्या होता है SIP, HIP और TIP में अंतर, जानें इनवेस्टमेंट के लिए कौन-सा प्लान बेहतर?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget