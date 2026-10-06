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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाएटली ने अनंत अंबानी को कहा अपना बेस्ट फ्रेंड, बोले- 'मुंबई में स्ट्रगल के दौरान उन्होंने साथ दिया'

एटली ने अनंत अंबानी को कहा अपना बेस्ट फ्रेंड, बोले- 'मुंबई में स्ट्रगल के दौरान उन्होंने साथ दिया'

फिल्ममेकर एटली ने हाल ही में अपने करियर के स्ट्गल के दिनों को याद किया. उन्होंने कहा कि मुंबई में संघर्ष के दिनों में अनंत अंबानी ने उनका बहुत साथ दिया. एटली ने अनंत अंबानी को अपना बेस्ट फ्रेंड कहा.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 06 Oct 2026 07:48 PM (IST)
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फिल्ममेकर एटली ने हाल ही में अपनी तमिल फिल्म 'बत्था' की सफलता का जश्न मनाया और इस दौरान अपनी जिंदगी और करियर के बारे में बात की. उन्होंने अपने लुक्स को लेकर हो रही ट्रोलिंग और 2024 में अनंत अंबानी की शादी में अपनी पत्नी प्रिया के 'अनंत की ब्रिगेड' लिखी वाले ब्लाउज पहनने पर हुई आलोचना का भी जिक्र किया.

इसी दौरान डायरेक्टर ने अनंत अंबानी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया. उन्होंने कहा कि मुंबई में संघर्ष के दिनों में उन्होंने उनका बहुत साथ दिया.

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सांवले रंग को लेकर ट्रोल हुए एटली
फिल्म की सक्सेस मीट के दौरान एटली से उनके लुक या अंबानी की शादी में उनकी पत्नी के आउटफिट को लेकर हुई ट्रोलिंग पर सवाल किया. इस पर एटली ने कहा, 'उन्हें जो कहना है कहने दीजिए. हां, मेरा रंग सांवला है.'

एटली ने आगे कहा, 'वे मुझे एवरेज कहते हैं और उनकी अपनी राय हो सकती है. मुझे चार बार फिल्मों में लीड रोल ऑफर हुआ था, लेकिन मैंने सभी ऑफर ठुकरा दिए. मैं आपको बस ये बात बता रहा हूं.'

पत्नी प्रिया के आउटफिट पर हुई ट्रोलिंग पर किया रिएक्ट
इसके बाद एटली ने अंबानी की शादी में अपनी पत्नी प्रिया के 'अनंत ब्रिगेड' वाले आउटफिट पर हुई ट्रोलिंग को लेकर भी बात की. दरअसल, एटली की पत्नी प्रिया अनंत अंबानी की शादी में 'अनंत ब्रिगेड' लिखा हुआ ब्लाउज पहन कर गई थी. इसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया था. अब एटली ने इस पर बात की. 

एटली ने अनंत अंबानी को कहा अपना बेस्ट फ्रेंड, बोले- 'मुंबई में स्ट्रगल के दौरान उन्होंने साथ दिया

एटली ने अनंत अंबानी को कहा अपना बेस्ट फ्रेंड
उन्होंने कहा, 'अनंत अंबानी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं. वो मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं. जब मैं मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था, तब उन्होंने मेरा साथ दिया. उन्होंने मेरा हाथ थामा, इसलिए लोगों को जो कहना है कहने दीजिए. वो मेरे दोस्त हैं. लोग जो चाहें कहें, हम अपने काम से उन्हें जवाब देंगे. मेरा जवाब हमेशा मेरी फिल्में रही हैं.'

एली का करियरट
बता दें, एटली की आखिरी डायरेक्टोरियल फिल्म 2023 में रिलीज हुई 'जवान' थी, जिसमें शाहरुख खान लीड रोल में नजर आए थे. ये एटली की बॉलीवुड में पहली फिल्म थी और दुनियाभर में इसने करोड़ों की कमाई की थी. 

बॉलीवुड में कदम रखने से पहले एटली का कोलिवुड में भी सफल करियर रहा है. उन्होंने 2011 में 'मुगपुथगम' से डायरेक्शन में डेब्यू किया था, लेकिन 2013 में आई 'राजा रानी' से उन्हें पहचान मिली. अब एटली अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण के साथ अपनी अगली साइंस-फिक्शन फिल्म 'राका' की शूटिंग कर रहे हैं.

'बत्था' को ऑस्कर तक ले जाना चाहते हैं एटली
सक्सेस मीट के दौरान एटली ने अपनी फिल्मों 'बत्था' और 'राका' को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, 'अगर मैं स्कूल में कहता कि मैं शाहरुख खान और विजय अन्ना के साथ फिल्म करने वाला हूं, तो लोग मुझ पर हंसते. लेकिन मैंने वो कर दिखाया. उसी तरह अब मैं 'बत्था' को ऑस्कर तक ले जाना चाहता हूं. मैं देखना चाहता हूं कि वहां पहुंचकर कैसा महसूस होता है. उस स्टेज पर खड़े होकर तमिल में बोलने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा.'

एटली ने आगे 'राका' को लेकर कहा, 'तमिल लोग 'राका' को देखकर वाकई गर्व महसूस करेंगे. फिल्म पर काम कर रहे हॉलीवुड के लोग भी इसे देखकर हैरान रह गए थे. मुझे इस बात की बहुत खुशी है.'

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 06 Oct 2026 07:48 PM (IST)
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