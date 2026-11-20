प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली' में देवसेना का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली साउथ एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी एक प्रॉपर्टी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनुष्का ने हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स में स्थित अपना घर बेच दिया है.

इस आलीशान घर की अनुमानित कीमत करीब 12 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ऐसे में फैंस के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अनुष्का ने ये घर क्यों बेचा और क्या वो हैदराबाद छोड़ने वाली हैं?

अनुष्का शेट्टी ने बेचा 12 करोड़ का घर?

'ग्रेट आंध्रा' की रिपोर्ट के मुताबिक, अनुष्का शेट्टी ने हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में मौजूद अपना घर बेच दिया है. ये प्रॉपर्टी कई साल पहले उनके नाम पर रजिस्टर हुई थी. हालांकि, एक्ट्रेस ने अभी तक इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. उनकी टीम की तरफ से भी कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

ऐसे में ये साफ नहीं है कि उन्होंने घर बेचने का फैसला क्यों लिया है. वो हैदराबाद में ही किसी दूसरी जगह शिफ्ट होंगी या शहर छोड़कर कहीं और रहने की तैयारी में हैं. इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, हैदराबाद के बाहरी इलाके में अनुष्का का एक फार्महाउस भी है. हालांकि, घर बेचने की इस डील का उनके फार्महाउस से कोई कनेक्शन है या नहीं, ये अभी साफ नहीं हुआ है.

बेहद सादगी से सजा था अनुष्का शेट्टी का घर

'मैजिकब्रिक्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, अनुष्का का ये घर काफी सादगी भरा और खूबसूरत था. एक्ट्रेस को ज्यादा चमक-दमक के बजाय सिंपल सजावट पसंद है. उनके घर में क्रीम और ऑफ-व्हाइट जैसे हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया था. आरामदायक फर्नीचर और बड़ी कांच की खिड़कियां घर को खुला और रोशनी से भरा रखती थीं. घर के बाहर हरियाली से भरा एक खूबसूरत बगीचा भी था. बताया जाता है कि अनुष्का यहां समय बिताना और योग करना पसंद करती थीं.

12 करोड़ रुपये है घर की कीमत

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, जुबली हिल्स में अनुष्का की इस प्रॉपर्टी की अनुमानित कीमत करीब 12 करोड़ रुपये है. ये हैदराबाद के सबसे महंगे इलाकों में से एक है, जहां फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े सितारे रहते हैं.

'कथानर' से करेंगी मलयालम फिल्मों में डेब्यू

काम की बात करें तो अनुष्का पिछले कुछ समय से फिल्मों और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाने के बाद सोच-समझकर प्रोजेक्ट चुन रही हैं. साल 2025 में उनकी फिल्म 'घाटी' रिलीज हुई थी. अब वो बड़े बजट की फैंटेसी थ्रिलर फिल्म 'कथानर: द वाइल्ड सॉर्सेरर' से मलयालम सिनेमा में डेब्यू करने जा रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by AnushkaShetty (@anushkashettyofficial)

इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता जयसूर्या भी नजर आएंगे. फिल्म की रिलीज डेट का अभी ऐलान होना बाकी है. इसके अलावा 'यूवी क्रिएशंस' के साथ भी उनके एक नए प्रोजेक्ट की चर्चा है, लेकिन इसे लेकर अभी तक कोईऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.