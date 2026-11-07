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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा45 की उम्र में भी 'बाहुबली' एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी हैं कुंवारी, रिजेक्ट की थी अजय की ये सुपरहिट फिल्म

45 की उम्र में भी 'बाहुबली' एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी हैं कुंवारी, रिजेक्ट की थी अजय की ये सुपरहिट फिल्म

'बाहुबली' एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी ने 21 साल पहले अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. उनका नाम को-एक्टर प्रभास संग भी जुड़ा था. हालांकि एक्ट्रेस 45 साल की उम्र में भी शादी नहीं की है

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 07 Nov 2026 06:41 AM (IST)
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फिल्म 'बाहुबली' से देश-दुनिया में मशहूर हुईं एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रही हैं. दो दशक से ज्यादा वक्त से एक्टिंग कर रही अनुष्का शेट्टी ने अपने करियर में काफी नाम और शोहरत कमाई है, हालांकि एक्ट्रेस ने उम्र के चार दशक बीत जाने के बाद भी शादी करके घर नहीं बसाया. कभी उनका नाम उनके को-एक्टर प्रभास के साथ भी जुड़ा था.

21 साल पहले किया था डेब्यू

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अनुष्का शेट्टी का जन्म कर्नाटक के मेंगलुरु में 7 नवंबर 1981 को हुआ था. एक्ट्रेस ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज 24 साल की उम्र में फिल्म 'सुपर' से किया था. इस 21 साल पुरानी फिल्म में उन्होंने साउथ सिनेमा के दिग्गज एक्टर नागार्जुन के साथ काम किया था. हालांकि उन्हें पहली बड़ी पहचान साल 2008 की फिल्म 'शौर्यम' से मिली थी. इसमें उन्होंने अभिनेता गोपीचंद के साथ स्क्रीन शेयर की.

'बाहुबली' ने दिलाया इंटरनेशनल फेम

अनुष्का शेट्टी ने आगे जाकर 'अरुंधति', 'वेदम', 'मिर्ची' और 'बिल्ला' जैसी फिल्मों से भी फैंस का दिल जीता. हालांकि उन्हें देश-दुनिया में पहचान दिलाने का काम 2015 की फिल्म 'बाहुबली' ने किया था. इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की. मूवी में एक्ट्रेस देवसेना के रोल में नजर आईं जो उनके करियर का सबसे यादगार रोल साबित हुआ. वहीं इसके दो साल बाद आई उनकी फिल्म 'बाहुबली 2' ने तो पहले पार्ट से भी बहुत तगड़ी कमाई की और ये भारतीय सिनेमा की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म है.

45 की उम्र में भी 'बाहुबली' एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी हैं कुंवारी, रिजेक्ट की थी अजय की ये सुपरहिट फिल्म

ठुकराई थी अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म

अनुष्का शेट्टी ने अब तक बॉलीवुड में काम नहीं किया है, लेकिन उन्हें साल 2011 की अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म 'सिंघम' का ऑफर मिला था. हालांकि एक्ट्रेस ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था.

प्रभास संग जुड़ा नाम, अब तक नहीं की शादी

'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' में अनुष्का शेट्टी ने सुपरस्टार प्रभास के साथ स्क्रीन शेयर की थी. इससे पहले दोनों स्टार्स 'मिर्ची' और 'बिल्ला' जैसी फिल्मों में भी साथ नजर आए थे. साथ काम करने के दौरान प्रभास और अनुष्का शेट्टी के अफेयर की खबरें भी आई थीं. 

हालांकि अनुष्का अपने कई इंटरव्यू में खुलासा कर चुकी हैं कि उनके और प्रभास के बीच कुछ भी नहीं हैं, वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. वहीं प्रभास ने भी करण जौहर के टॉक शो 'कॉफी विद करण' में बताया था कि वो अनुष्का को डेट नहीं कर रहे हैं. अनुष्का 45 साल की उम्र में भी कुवारी हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
Anushka Shetty
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