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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'एक्टर्स को ‘नहीं’ कहने की हिम्मत रखनी चाहिए', 'पेड्डी' का जिक्र कर बोलीं अनु अग्रवाल, कहा- 'सम्मान सबसे जरूरी'

'एक्टर्स को ‘नहीं’ कहने की हिम्मत रखनी चाहिए', 'पेड्डी' का जिक्र कर बोलीं अनु अग्रवाल, कहा- 'सम्मान सबसे जरूरी'

Anu Aggarwal Reacts to Peddi: 'पेड्डी' विवाद पर अनु अग्रवाल ने कहा कि एक्टर्स को सिर्फ रोल नहीं, पूरी स्क्रिप्ट पर भी ध्यान देना चाहिए और गलत चीजों के लिए स्टैंड लेना चाहिए.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 07 Jun 2026 06:22 PM (IST)
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राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म 'पेड्डी' को लेकर छिड़ी बहस अब सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं रह गई है. महिलाओं के किरदारों को पर्दे पर किस तरह दिखाया जाता है, इस मुद्दे पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं. इसी बीच 'आशिकी' फेम पूर्व एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने भी अपनी राय रखी और अपने करियर से जुड़ा एक पुराना फैसला याद किया है. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा और ये मामला क्यों चर्चा में है.

अनु अग्रवाल ने 'पेड्डी' विवाद पर रखी अपनी राय

फिल्म ‘पेड्डी’ को लेकर चल रहे विवाद पर अनु अग्रवाल ने रिस्पॉन्स दिया है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि ये विवाद उन्हें 30 साल पहले लिए गए अपने फैसले की याद दिलाता है.

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें: 'कोई नफरत या कड़वाहट नहीं...', 'खतरों के खिलाड़ी 15' में आमने-सामने होंगी रुबीना-जैस्मिन, खत्म होगी पुरानी दुश्मनी!

अनु अग्रवाल ने लिखा, 'पेड्डी को लेकर चल रही चर्चा ने मुझे बहुत पहले लिए गए एक फैसले की याद दिला दी. मैं आज के दर्शकों की तारीफ करती हूं कि वो आवाज उठा रहे हैं और महिलाओं के किरदार में ज्यादा सम्मान की मांग कर रहे हैं. जिम्मेदारी सिर्फ दर्शकों की नहीं और न ही सिर्फ फिल्ममेकर्स की. ये हम एक्टर्स की भी जिम्मेदारी है.'

30 साल पुराने फैसले को किया याद?

उन्होंने आगे बताया, 'आशिकी’ के बाद मैंने फैसला किया था कि कोई भी फिल्म साइन करने से पहले पूरी कहानी सुनूंगी. उस समय महिलाओं को सिर्फ वस्तु की तरह दिखाना आम बात थी. मैंने उस चलन के खिलाफ काम करने का फैसला किया. जो फिल्में मैंने कीं, वो इसी फैसले का सबूत हैं. कई मायनों में यही वजह थी कि मैं फिल्मों से दूर हो गई.'

अनु अग्रवाल ने यंग एक्टर्स से अपील की कि वे पहले स्क्रिप्ट ध्यान से सुनें, सवाल पूछें और अगर कोई चीज सम्मान से समझौता करती है तो ‘ना’ कहने की हिम्मत रखें. उन्होंने कहा कि कहानियां तब बदलेंगी जब दर्शक बेहतर की मांग करेंगे, लेकिन तब भी बदलेंगी जब एक्टर्स ऐसी चीजों में हिस्सा लेने से इनकार कर देंगे.

'पेड्डी' के सीन्स पर उठा विवाद

राम चरण और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेड्डी’ रिलीज के बाद से विवादों में घिर गई है. फिल्म में जान्हवी कपूर के किरदार ‘अचियम्मा’ के कुछ दृश्यों को ऑब्जेक्टिफिकेशन (महिलाओं का वस्तुकरण) बताया गया. सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब आलोचना हुई, खासकर जान्हवी के सीन को लेकर.

ये भी पढ़ें: एक्ट्रेस मधु का बड़ा खुलासा, कभी उड़ाया था रणवीर सिंह का मजाक, अब बनीं उनकी सबसे बड़ी फैन, सुनाया दिलचस्प किस्सा

बुची बाबू सना ने मांगी माफी

विवाद बढ़ने पर फिल्म के डायरेक्टर बुची बाबू सना ने शनिवार को पोस्ट कर माफी मांगी और विवादित दृश्यों को एडिट करने का ऐलान किया. डायरेक्टर ने कहा कि उनका मकसद कभी किसी महिला पात्र का अपमान करना नहीं था, लेकिन अगर दर्शक असहज महसूस कर रहे हैं तो वो उसका सम्मान करते हैं.

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Published at : 07 Jun 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
Ram Charan Anu Aggarwal Peddi
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