पति पवन कल्याण के लिए तिरुमला मंदिर पहुंचीं अन्ना लेझनेवा, मांगा आशीर्वाद, नहीं ली VIP सुविधा

एक्टर और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की पत्नी अन्ना लेझनेवा इन दिनों सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में पवन कल्याण की सर्जरी हुई, जिसके बाद अन्ना अपने पति की सेहत के लिए तिरुमला मंदिर जा पहुंची. हालांकि उन्होंने कोई VIP सुविधा नहीं ली और पति के लिए गहरी आस्था के साथ भगवान से आशीर्वाद मांगा.

पैदल सीढ़ी चढ़ीं अन्ना

बताया जा रहा है कि अन्ना ने अलीपिरी से तिरुमला की चढ़ाई की और पूरे रास्ते पैदल चलकर मंदिर पहुंचीं. उन्होंने ऊपर आने के बाद आखिरी सीढ़ी पर नारियल फोड़ा और पूजा की. वहीं उन्होंने श्री वराहस्वामी और भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए. पति के लिए उनका ये कदम हर किसी को बहुत पसंद आ रहा है. साथ ही ये पता चलता है कि भगवान के लिए अगर आस्था सच्ची हो, तो बिना किसी सुविधा के भी दर्शन कर सकते हैं.

पहले भी दिखा चुकी हैं आस्था

आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, जब अन्ना ने ऐसी भक्ति हो. जब उनके बेटे के स्कूल में आग लगी और उनका बेटा सुरक्षित था. तब भी अन्ना ने तिरुमला मंदिर में पैदल यात्रा की और श्री वेंकटेश्वर के बाल अर्पित किए. भले ही अन्ना भारत देश में न जन्मी हो, लेकिन उन्होंने यहां की संस्कृति को अच्छे से अपना लिया है और उसका सम्मान करती हैं.

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पवन और अन्ना का रिश्ता

बता दें कि अन्ना लेझनेवा, पवन कल्याण की तीसरी पत्नी हैं. दोनों की शादी साल 2013 में हुईं, जिसके बाद उन्होंने एक बेटी पोलेना अंजना पवनोवा और एक बेटे मार्क शंकर पवनोवा का इस दुनिया में स्वागत किया. वहीं पवन कल्याण ने पहली शादी 1997 में शादी की थी, हालांकि ये शादी चल नहीं पाई और 2008 में दोनों का तलाक हुआ. फिर पवन ने 2009 में रेनू देसाई से शादी की, जिनसे उनके दो बच्चे हैं, अकीरा नंदन और आध्या. लेकिन 2011 में दोनों अलग हो गए.

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