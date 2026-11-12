साउथ सिनेमा के मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ और को-ओनर काव्या मारन के साथ अपने रिश्ते को शादी का नाम दे दिया है. दोनों ने 11 नवंबर, 2026 को ग्रीस में डेस्टिनेशन वेडिंग की. इस खास मौके पर परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए. शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर कपल की खूब चर्चा हो रही है.

अनिरुद्ध और काव्या की शादी कई मायनों में खास रही. दरअसल, दोनों ने बिना किसी पंडित और संस्कृत मंत्रों के शादी की रस्में पूरी कीं. हालांकि, इस दौरान पारंपरिक मंगलसूत्र की रस्म जरूर निभाई गई.

बिना पंडित के हुई शादी, निभाई गई मंगलसूत्र की रस्म

अनिरुद्ध और काव्या की शादी में कई ऐसी बातें देखने को मिलीं, जिन्होंने लोगों का ध्यान खींचा. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों की शादी में न तो कोई पंडित था और न ही संस्कृत मंत्रों का जाप हुआ.

इसके बावजूद शादी में पारंपरिक मंगलसूत्र की रस्म निभाई गई. इस दौरान अनिरुद्ध ने अपने परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में काव्या के गले में मंगलसूत्र पहनाया. इसके बाद परिवार के लोगों ने कपल को आशीर्वाद दिया.

शादी में अनिरुद्ध की मां का लुक भी चर्चा में रहा. उन्होंने इस खास मौके पर ऐसी साड़ी पहनी थी, जिस पर हिंदू देवी-देवताओं के डिजाइन बने हुए थे. उनकी साड़ी की ये खास डिटेल भी लोगों का ध्यान खींच रही है.

शादी में शामिल हुए रजनीकांत और एमके स्टालिन

अनिरुद्ध और काव्या की शादी में सिनेमा और राजनीति जगत की कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की. इस खास मौके पर साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत अपनी पत्नी लता रजनीकांत और बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत के साथ पहुंचे. वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी अपनी पत्नी दुर्गा स्टालिन के साथ समारोह में शामिल हुए. इनके अलावा उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन, क्रुतिगा उदयनिधि और दयानिधि मारन समेत कई खास मेहमान भी शादी का हिस्सा बने.

अनिरुद्ध और काव्या की शादी में रजनीकांत ने अपने डांस से भी खूब रंग जमाया. उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

21 नवंबर को चेन्नई में होगा ग्रैंड रिसेप्शन

ग्रीस में शादी के बाद अब अनिरुद्ध और काव्या चेन्नई में अपने दोस्तों और खास मेहमानों के लिए ग्रैंड रिसेप्शन देने वाले हैं. ये पार्टी 21 नवंबर को आयोजित होगी. इसमें फिल्म इंडस्ट्री, राजनीति और बिजनेस जगत की कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कलानिधि मारन और कावेरी मारन ने शादी से पहले ही कई खास मेहमानों को रिसेप्शन का न्योता भेज दिया था. ऐसे में अब फैंस को इस पार्टी की तस्वीरों और मेहमानों की झलकियों का इंतजार है.

कौन हैं अनिरुद्ध रविचंदर?

अनिरुद्ध रविचंदर साउथ सिनेमा के मशहूर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हैं. उनका जन्म 16 अक्टूबर, 1990 को चेन्नई में हुआ था. अनिरुद्ध ने साल 2012 में फिल्म '3' के गाने 'व्हाई दिस कोलावेरी डी' से खूब लोकप्रियता हासिल की थी. इसके बाद उन्होंने 'जेलर', 'विक्रम', 'जवान', 'बीस्ट' और 'कूली' जैसी फिल्मों में शानदार म्यूजिक दिया. तमिल के अलावा उन्होंने तेलुगु और हिंदी फिल्मों के लिए भी काम किया है.

काव्या मारन के बारे में जानिए

काव्या मारन बिजनेस जगत का जाना-पहचाना नाम हैं. वो सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन और कावेरी मारन की बेटी हैं. काव्या आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ और को-ओनर हैं. वो अक्सर आईपीएल मैचों के दौरान अपनी टीम को चीयर करते हुए नजर आती हैं. मैचों के दौरान उनके रिएक्शन सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल होते हैं. बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद काव्या ने अपनी अलग पहचान बनाई है.