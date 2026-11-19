दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने हाल ही में ग्रीस में सनराइजर्स हैदराबाद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और को-ऑनर काव्या मारन से शादी की थी. अब करीब एक हफ्ते बाद अनिरुद्ध ने शादी की अनदेखी झलक शेयर की है. इसमें सिंगर अपने मेहमानों के लिए गाने गाते हुए नजर आए. उनके मामा और दिग्गज अभिनेता रजनीकांत ताली बजाते हुए दिखें. जबकि उनकी पत्नी काव्या मुस्कुराती हुई नजर आईं. तो चलिए कपल की शादी की अनदेखी झलक पर नजर डालते हैं.

अनिरुद्ध रविचंदर ने शेयर किया Video

अनिरुद्ध रविचंदर ने अपने एक्स हैंडल पर 23 सेकेंड का एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उनकी शादी की खास झलकियां नजर आ रही हैं. बता दें कि शादी के दौरान अपने मेहमानों के लिए अनिरुद्ध ने मंच पर प्रस्तुदि दी थी और उसे एक कॉन्सर्ट जैसा बना दिया.

My favourite kind of magic ❤️ https://t.co/s1QGwUmMwe — Anirudh Ravichander (@anirudhofficial) November 19, 2026

अनिरुद्ध ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'मेरे लिए सबसे प्यारा जादू.' वीडियो की शुरुआत में सिंगर अपनी पत्नी को पीछे से हग करते हुए नजर आए. इसके बाद दोनों मेहमानों के बीच से गुजरते हुए दिखाई दिए. इस दौरान रजनीकांत ताली बजा रहे हैं. आगे सिंगर स्टेज पर गा रहे हैं और उनके साथ काव्या भी हैं जो हंसती-मुस्कुराती हुई नजर आईं. कपल ने मेहमानों संग भी पोज दिए. इसके बाद एक तस्वीर में दोनों एक दूसरे की बांहों में दिखाई दिए. वीडियो के बैकग्राउंड में अनिरुद्ध के गाने 'अवलुकेना' का म्यूजिक बज रहा है.

11 नवंबर को हुई थी अनिरुद्ध-काव्या की शादी

11 नवंबर को अनिरुध्द और काव्या ने ग्रीस के 'फोर सीजन्स एस्टिर पैलेस होटल' में 'सेल्फ-रिस्पेक्ट' (आत्म-सम्मान) विवाह किया था. इस दौरान उनके घर परिवार के और करीबी लोग मौजूद रहे. अब शादी के एक हफ्ते बाद सिंगर ने अनदेखी झलक से फैंस को रूबरू कराया है.

अनिरुद्ध रविचंदर के बारे में

36 वर्षीय अनिरुद्ध रविचंदर का जन्म चेन्नई में 16 अक्टूबर 1990 को हुआ था. उन्हें पहली बड़ी पहचान एक्टर धनुष के गाने 'व्हाई दिस कोलावेरी डी' से मिली थी. साल 2026 में उन्होंने 'लव इंश्योरेंस कंपनी', 'जन नायकन', 'डीसी' 'जेलर 2' और 'द पैराडाइज' जैसी फिल्मों के लिए काम किया. फिलहाल उनके पास 'डेयर डेविल', 'संदियार', 'इंडियन 3', 'धर्मन', जैसी फिल्मों का काम है.