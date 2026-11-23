सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन और म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर शादी के बंधन नें बंध गए हैं. कपल ने रविवार, 22 नवंबर को चेन्नई में अपना दूसरा ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन आयोजित किया. जिसमें कई सितारों ने शिरकत की.

शनिवार को हुए रिसेप्शन में दोनों रेड और मरून कलर के शानदार आउटफिट में नजर आए थे, वहीं रविवार के जश्न के लिए नए उन्होंने मॉडर्न लुक चुना. इस दौरान काव्या व्हाइट और अनिरुद्ध काले कलर के आउटफिट में दिखाई दिए.

व्हाइट में अप्सरा लगीं काव्या मारन

सेकेंड रिसेप्शन में काव्या मारन व्हाइट कलर के बॉडीकॉन गाउन में बेहद खूबसूरत नजर आईं. उनके गाउन में ऑफ शोल्डर डिजाइन और फूलों की बारीक कढ़ाई की गई थी. उन्होंने अपने लुक को डायमंड नेकलेस और खुले वेवी हेयर के साथ पूरा किया.

वहीं, अनिरुद्ध रविचंदर काली शर्ट, मैचिंग ट्राउजर और व्हाइट ब्लेजर में नजर आए. दोनों का ये लुक रिसेप्शन के पहले दिन के लुक से बिल्कुल अलग था.

पहले दिन काव्या ने डिजाइनर अनामिका खन्ना का तैयार किया हुआ रेड कलर का फ्लोरल आउटफिट पहना था. वहीं, अनिरुद्ध मरून और काले कलर की जैकेट में दिखे थे, जिस पर गोल्ड और सिल्वर कलर की बारीक कढ़ाई की गई थी.

इस खास मौके पर भारतीय क्रिकेट, सिनेमा और बिजनेस जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. सभी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.