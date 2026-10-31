ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाकाव्या मारन संग अनिरुद्ध रविचंदर के प्री वेडिंग फंक्शन हुए शुरू? ढोल पर नाचते दिखे म्यूजिक कंपोजर

काव्या मारन संग अनिरुद्ध रविचंदर के प्री वेडिंग फंक्शन हुए शुरू? ढोल पर नाचते दिखे म्यूजिक कंपोजर

काव्या मारन संग शादी को लेकर अनिरुद्ध रविचंदर के घर में जश्न का माहौल है. शादी से पहले ढोल की धुन पर अनिरुद्ध की मस्ती की फोटो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 31 Oct 2026 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्या मारन की शादी को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है. हाल ही में दोनों के वेडिंग रिसेप्शन कार्ड की तस्वीरें वायरल हुई थीं और अब अनिरुद्ध के घर से ढोल बजने का वीडियो सामने आया है.

इसे देखकर लग रहा है कि दोनों के घर शादी की तैयारियां और जश्न शुरू हो चुके हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अनिरुद्ध ढोल पर डांस करते नजर आ रहे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

साउथ सिनेमा
'मैसा' में रश्मिका मंदाना का दिखेगा दमदार अवतार, पहले गाने की रिलीज डेट आई सामने
'मैसा' में रश्मिका मंदाना का दिखेगा दमदार अवतार, पहले गाने की रिलीज डेट आई सामने
साउथ सिनेमा
वेंकटेश दग्गुबाती की 'आदर्श कुटुंबम' ने की शानदार ओपनिंग, पहले दिन वर्ल्डवाइड कमा डाले इतने करोड़
'आदर्श कुटुंबम' ने की शानदार ओपनिंग, पहले दिन वर्ल्डवाइड कमा डाले इतने करोड़
साउथ सिनेमा
रजनीकांत की 'जेलर 2' ने वर्ल्डवाइड अपने पहले पार्ट को दी मात, दोनों की कमाई में है जमीन आसमान का अंतर
'जेलर 2' ने वर्ल्डवाइड अपने पहले पार्ट को दी मात, दोनों की कमाई में है जमीन आसमान का अंतर
साउथ सिनेमा
Box Office: फ्राइडे को 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 'उड़ता तीर' ने पलटा गेम, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
फ्राइडे को 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 'उड़ता तीर' ने पलटा गेम

ढोल पर नाचते दिखे म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध 
वीडियो में अनिरुद्ध ढोल पर बैठे नजर आ रहे हैं और ढोल की धुन पर जमकर मस्ती कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह जश्न उनकी शादी का नहीं, बल्कि उनके कजिन की शादी का है. इस मौके पर अनिरुद्ध कुर्ता-पायजामा पहने दिखे. उनके इस अंदाज और ढोल के साथ मस्ती करते हुई फोटो ने फैंस का ध्यान खींच लिया है.

इस दिन सात फेरे लेंगे अनिरुद्ध और काव्या 
बता दें, अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी 11 नवंबर 2026 को होने वाली है. इसके बाद 21 नवंबर को चेन्नई में एक बड़ा रिसेप्शन रखा जाएगा. बताया जा रहा है कि शादी में सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे, जबकि रिसेप्शन में फिल्म और राजनीति की दुनिया से कई बड़े नाम पहुंच सकते हैं. काव्या मारन सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी हैं.

रिसेप्शन में बड़ी हस्तियांं होंगी शामिल
शादी की तैयारियों के बीच मेहमानों की लिस्ट को लेकर भी चर्चा हो रही है. खबरों के मुताबिक, कलानिधि मारन और उनकी पत्नी कावेरी ने कई खास लोगों को खुद शादी का न्योता दिया है. इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का नाम भी शामिल बताया जा रहा है. हालांकि, इन मेहमानों के आने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

चेन्नई में होने वाले रिसेप्शन में फिल्मी दुनिया के कई बड़े सितारों के शामिल होने की उम्मीद है. खबरों के मुताबिक, रजनीकांत, धनुष और शिवकार्तिकेयन जैसे सितारों को भी न्योता दिया गया है. इसके अलावा राजनीति से जुड़े कई बड़े चेहरे भी इस समारोह में नजर आ सकते हैं.

अनिरुद्ध अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा से लोगों की नजरों से दूर रखते आए हैं. काव्या मारन के साथ उनका नाम तब चर्चा में आया, जब दोनों की विदेश में साथ समय बिताते हुए तस्वीरें सामने आई थीं. इसके बाद से ही दोनों के रिश्ते को लेकर बातें होने लगीं. 

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
Read More
Published at : 31 Oct 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Anirudh Ravichander
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'मैसा' में रश्मिका मंदाना का दिखेगा दमदार अवतार, पहले गाने की रिलीज डेट आई सामने
'मैसा' में रश्मिका मंदाना का दिखेगा दमदार अवतार, पहले गाने की रिलीज डेट आई सामने
साउथ सिनेमा
वेंकटेश दग्गुबाती की 'आदर्श कुटुंबम' ने की शानदार ओपनिंग, पहले दिन वर्ल्डवाइड कमा डाले इतने करोड़
'आदर्श कुटुंबम' ने की शानदार ओपनिंग, पहले दिन वर्ल्डवाइड कमा डाले इतने करोड़
साउथ सिनेमा
रजनीकांत की 'जेलर 2' ने वर्ल्डवाइड अपने पहले पार्ट को दी मात, दोनों की कमाई में है जमीन आसमान का अंतर
'जेलर 2' ने वर्ल्डवाइड अपने पहले पार्ट को दी मात, दोनों की कमाई में है जमीन आसमान का अंतर
साउथ सिनेमा
Box Office: फ्राइडे को 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 'उड़ता तीर' ने पलटा गेम, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
फ्राइडे को 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 'उड़ता तीर' ने पलटा गेम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव मैरिज की दगाबाज भाभी !
विपक्ष का 'जज्बा' जरा सी बारिश में धुल गया!
शाह के मंत्र से 27 में सत्ताधीश बनेंगे योगी?
यूपी की सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान करना जरूरी है?
Uttarakhand हेलिकॉप्टर क्रैश में सभी की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विपक्ष की वो 4 पार्टियां जो रामलीला मैदान रैली से रहेंगी दूर, TVK-BJD का क्या रुख
विपक्ष की वो 4 पार्टियां जो रामलीला मैदान रैली से रहेंगी दूर, TVK-BJD का क्या रुख
दिल्ली NCR
सचिन पायलट बोले- 'अंपायर ही पक्षपाती हो तो मैच का क्या मतलब'
सचिन पायलट बोले- 'अंपायर ही पक्षपाती हो तो मैच का क्या मतलब'
क्रिकेट
टेस्ट में बिना ट्रिपल सेंचुरी लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज
टेस्ट में बिना ट्रिपल सेंचुरी लगाए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाज
बॉलीवुड
'शूटआउट एट लोखंडवाला' के डायरेक्टर संजय गुप्ता का निधन, 57 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
नहीं रहे 'शूटआउट एट लोखंडवाला' के निर्देशक संजय गुप्ता, 57 की उम्र में ली आखिरी सांस
इंडिया
दिल्ली-काशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू, PM मोदी बोले- 'ऐहितासिक दिन'
दिल्ली-काशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू, PM मोदी बोले- 'ऐहितासिक दिन'
इंडिया
अमित शाह से मौलाना मदनी की बड़ी अपील, कहा- 'नाजायज तरीके से आएं तो निकाल फेंके'
अमित शाह से मौलाना मदनी की बड़ी अपील, कहा- 'नाजायज तरीके से आएं तो निकाल फेंके'
Home Tips
Mattress Sagging Solution: किनारे बैठते ही नीचे दबता है गद्दा? खराब होने से पहले ऐसे बचाएं
किनारे बैठते ही नीचे दबता है गद्दा? खराब होने से पहले ऐसे बचाएं
एग्रीकल्चर
Rabi Crops Sowing: बारिश के बाद खेत में भर गया है पानी, इन फसलों की कर सकते हैं बुवाई
बारिश के बाद खेत में भर गया है पानी, इन फसलों की कर सकते हैं बुवाई
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget