हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासंदीप रेड्डी वांगा का सक्सेस रेट है 100%, 'स्पिरिट' आते ही बनेंगे 1000 करोड़ी डायरेक्टर!

संदीप रेड्डी वांगा का सक्सेस रेट है 100%, 'स्पिरिट' आते ही बनेंगे 1000 करोड़ी डायरेक्टर!

Sandeep Reddy Vanga Career: संदीप रेड्डी वांगा इन दिनों फिल्म स्पिरिट को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इन 8 सालों में कैसा रहा उनका करियर. कितनी फिल्में हुई हिट और कितने फ्लॉप

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Oct 2025 10:20 PM (IST)
Preferred Sources

संदीप रेड्डी वांगा अक्सर ही अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहे हैं. भले उनके फिल्मों को लेकर लोगों की अलग-अलग राय देखने को मिली लेकिन उन्होंने हमेशा ही अपने काम से बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की है. उनकी फिल्ममेकिंग की स्टाइल को लेकर अक्सर ही वो कंट्रोवर्सी में भी रह चुके हैं. अब बीते कई दिनों से संदीप रेड्डी वांगा अपनी फिल्म 'स्पिरिट' को लेकर चर्चा में हैं. 

बीते 8 सालों में कैसा रहा संदीप रेड्डी वांगा का करियर? 
पॉपुलर फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा ने अपने करियर की शुरुआत अर्जुन रेड्डी से की थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की. 8 साल के करियर में फिल्ममेकर ने अभी तक बस तीन फिल्में ही बनाई है. शाहिद कपूर की फिल्म 'कबीर सिंह' के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया और यहां भी दर्शकों ने उन्हें खूब प्यार दिया है. बॉक्स ऑफिस पर सबका हाल कैसा रहा है यहां जानें

  • अर्जुन रेड्डी – 32 करोड़
  • कबीर सिंह – 278.24 करोड़
  • एनिमल – 554 करोड़

संदीप रेड्डी वांगा ने अपने करियर में सिर्फ तीन फिल्में बनाई और वो तीनों ही बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित हुई. इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है संदीप रेड्डी वांगा का सक्सेस राशियों 100% है.

अब स्पिरिट के रिलीज डेट नजदीक आने पर ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि संदीप रेड्डी वांगा की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस हिट साबित होगी. अभी उनकी तीनों फिल्मों का नेट कलेक्शन 864.24 करोड़ है इसके साथ ही फिल्ममेकर 1000 करोड़ी क्लब में अपनी एंट्री दर्ज करने से बस कुछ ही कदम दूर हैं. अगर उन्होंने 'स्पिरिट' के जरिए 135.76 करोड़ की कमाई कर ली तो 1000 करोड़ के क्लब में उनकी एंट्री पक्की हो जाएगी. 
संदीप रेड्डी वांगा का सक्सेस रेट है 100%, 'स्पिरिट' आते ही बनेंगे 1000 करोड़ी डायरेक्टर!

कब रिलीज होगी संदीप रेड्डी वांगा की अगली बड़ी हट स्पिरिट? 
प्रभास और तृप्ति डिमरी स्पिरिट में लीड रोल प्ले करने वाले हैं. दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर जबरदस्त बज भी देखने को मिल रहा है. हर गुजरते दिन के साथ फैंस का के फिल्म को लेकर क्रेज भी बढ़ता जा रहा है. बता दें, ये फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.

और पढ़ें
Published at : 25 Oct 2025 10:20 PM (IST)
Tags :
Sandeep Reddy Vanga Animal Spirit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'
आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: बिहार चुनाव में मुस्लिमों को NDA के साथ लाने के लिए Chirag Paswan का नया दांव
मेरी सरकार vs तेरी सरकार...किसका बिहार? | Kaun Banega Mukhyamantri With Chitra
Madhya Pradesh: MP में विदेशी खिलाड़ियों से छेड़छाड़ का क्या है पूरा मामला? | Indore | Mohan Yadav
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Armaan और Abhira का रोमांटिक पल, लेकिन बेड टूटने से आया मजेदार मोड़ #sbs
Tata Motors के Investors के लिए खुशखबरी! TMLCV Share की listing date और valuation report आई सामने|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'
आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
बॉलीवुड
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे, पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
ट्रेंडिंग
‘देसी एलन मस्क’ बना लड़का, मुंह में दबाकर रॉकेट को लगाई आग! नतीजा देखकर हर कोई हैरान- वीडियो वायरल
‘देसी एलन मस्क’ बना लड़का, मुंह में दबाकर रॉकेट को लगाई आग! नतीजा देखकर हर कोई हैरान
ट्रैवल
इंट्रोवर्ट्स के लिए स्मार्ट ट्रिप प्लानिंग, भीड़ से दूर, कम्फर्ट और कंट्रोल के साथ ऐसे करें ट्रैवल
इंट्रोवर्ट्स के लिए स्मार्ट ट्रिप प्लानिंग, भीड़ से दूर, कम्फर्ट और कंट्रोल के साथ ऐसे करें ट्रैवल
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget