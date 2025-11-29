हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमालंबे समय से फैंस ने किया था इन फिल्मों का इंतजार, साल के आखिरी महीने में होंगी रिलीज

लंबे समय से फैंस ने किया था इन फिल्मों का इंतजार, साल के आखिरी महीने में होंगी रिलीज

Tamil Theatrical Releases: 2025 की समाप्ति ग्रैंड तरीके से होने वाली है. ऐसा इसलिए क्योंकि कई बॉलीवुड फिल्मों के साथ ढेर सारी तमिल फिल्मों का भी थिएटर्स में एंट्री होने वाली है. नोट कर लें इनके नाम.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Nov 2025 09:01 PM (IST)
2025 में बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने दर्शकों को कई जबरदस्त मूवीज से इंप्रेस किया है. इस बार दोनों ही फिल्म इंडस्ट्रीज ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी है और इस मुकाबले में ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन हुआ. अब साल खत्म होते–होते कई तमिल फिल्में भी आपके मनोरंजन के लिए थिएटर्स में रिलीज होनी वाली है. हर एक जॉनर के लिए ये फिल्म्स होंगी परफेक्ट. देख लीजिए सभी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट. 

दिसंबर में थिएटर्स में ये तमिल फिल्मों का होगा बोलबाला

1. अंगम्मल
ये तमिल ड्रामा अगले हफ्ते थिएटर्स में रिलीज होगी. विपिन राधाकृष्णन के निर्देशन में बनी इस मूवी में गीता कैलासम ने लीड रोल प्ले किया है जिन्हें अधिकतर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में ही देखा जाता है. इसकी कहानी एक यंग लड़के के बारे में जिसे उसकी मां के जिद का सामना करना पड़ता है जो उसके भावी ससुराल वालों के सामने साड़ी के साथ ब्लाउज पहनने से इनकार करती हैं. कहानी की थीम 90 के दशक में तमिल नाडु के एक गांव में सेट की गई है. गीता कैलासम के अलावा फिल्म में सरन शक्ति, थेंडरल रघुनाथन और भरणी को भी देखा जाएगा. 5 दिसंबर को मूवी थिएटर्स में दस्तक देगी. 

2. लॉकडाउन
इस तमिल फिल्म के थीम को कोविड 19 के समय पर सेट किया गया है. जहां लॉकडाउन में देश के सभी निवासी अपने ही घर में कैद हो गए थे. अनुपमा परमेश्वरन ने इसमें लीड रोल प्ले किया है. तो वहीं दूसरी तरफ चार्ली, नीरोशा, प्रिया वेंकट, इंदुमती, राजकुमार समेत कई जबरदस्त एक्टर्स ने उनका साथ दिया है. ए आर जीवा की ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी. 

3. लव इंश्योरेंस कंपनी
डूड और ड्रैगन से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद एक बार फिर प्रदीप रंगनाथन अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए पर्दे पर लौट रहे हैं. अभिनेता की ये तीसरी फिल्म है जिसमें वो लीड रोल में नजर आएंगे. कृति शेट्टी इस फिल्म में प्रदीप रंगनाथन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी.लगातार बदलती रिलीज डेट्स के बाद फाइनली विग्नेश शिवान की ये फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज होगी. 

4. रेट्टा थाला
पॉपुलर एक्टर अर्जुन विजय इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में डबल रोल में नजर आने वाले हैं. सिद्धि इनानि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं. इन दोनों कलाकारों के अलावा तान्या रविचंद्रन, योगी सामी, हरीश पैराडी, जॉन विजय, बालाजी मुरुगादॉस भी इस एक्शन थ्रिलर का अहम हिस्सा हैं. बता दे, फिल्म 18 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. 

5. जिनी
अर्जुनन जूनियर द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक फैंटेसी ड्रामा है. कल्याणी प्रियदर्शन, कृति शेट्टी और वामिका गब्बी इस फिल्म की फीमेल लीड्स हैं तो वहीं रवि मोहन ने मेल लीड कैरेक्टर की भूमिका निभाई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म इसी साल थिएटर्स में रिलीज होगी लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल रिलीज डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है.

6. सिराई 
इस अपकमिंग तमिल फिल्म में विक्रम प्रभु लीड रोल में नजर आएंगे. सुरेश राजाकुमारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एल के अक्षय कुमार, अनिष्मा अनिलकुमार और अनंता लीड रोल्स में हैं. 25 दिसंबर को ये तमिल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाने वाली है. 

Published at : 29 Nov 2025 09:01 PM (IST)
Angammal Love Insurance Kompany Sirai
