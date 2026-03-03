अल्लू सिरीश और नयनिका रेड्डी की प्री-वेडिंग रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुए ये सेलेब्स

अल्लू अर्जुन के भाई और साउथ एक्टर अल्लू सिरीश पिछले कुछ दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं. दऱअसल, एक्टर 6 मार्च को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नयनिका रेड्डी के संग शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. अब शादी के पहले इस कपल ने प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन का आयोजन किया. जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. इस जश्न में साउथ इंडियन सिनेमा के तमाम बड़े-बड़े सेलेब्स शामिल हुए. सभी ने कपल को उनके आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं.

साथ ही कपल के परिवार के लोग भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए. इस पार्टी में राम चरण, नंदुरी बालकृष्ण, अल्लू अर्जुन, नागार्जुन, एटली कुमार, रश्मिका मंदाना, विजय देवरकोंडा भी शामिल हुए. आपको बता दें अल्लू सिरीश और नयनिका रेड्डी की प्री वेडिंग पार्टी में राम चरण ने लाइमलाइट लूट ली.

राम चरण पार्टी में नंगे पैर पहुंचे

दरअसल, इस मौके पर वो ब्लैक आउटफिट में काफी हैंडसम लगे. इसके अलावा उनके जिस गेस्चर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा वो था नंगे पैर पार्टी में आना. वहीं, नंदमुरी बालकृष्ण भी इस पार्टी में काफी खुश दिखे. इस दौरान उन्होंने माथे पर टीका लगा रखा था.

अल्लू अर्जुन ने भी इस दौरान लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा. वो भी ब्लैक ड्रेस में काफी डैशिंग लगे. इस पार्टी में नागार्जुन को सिंपल लुक में देखा गया. बता दें अल्लू सिरीश को दूल्हा बने देखने के लिए उनके फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.





अल्लू की उनकी लेडी लव नयनिका के संग पहली मुलाकात 2023 में एक पार्टी के दौरान हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया. अल्लू सिरीश और नयनिका ने 2024 में सगाई कर ली थी और अब 2026 में 6 मार्च को शादी करने जा रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार इस कपल की शादी में परिवार के लोग और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे.

ये भी पढ़ें:-'उनके पास यश चोपड़ा थे..' सुनील शेट्टी ने बताया आखिर शाहरुख खान को कैसे स्टारडम हुई हासिल