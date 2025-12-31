Allu Arjun Upcoming Movies: फिर बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने आ रहे अल्लू अर्जुन, रिलीज होंगी एक्टर की ये 5 बड़ी फिल्में
Allu Arjun Upcoming Movies: पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर राज करने आ रहे हैं. उनके अपकिंग प्रोजेक्ट्स में कई धमाकेदार फिल्में शामिल हैं.
‘पुष्पा 2’ से साल 2024 में अल्लू अर्जुन ने ब़ॉक्स ऑफिस पर खूब भौकाल मचाया था. एक्टर की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 1800 करोड़ का कलेक्शन कर इतिहास रच दिया था. वहीं पैन इंडिया सुपरस्टार अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स से एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने की तैयारी कर रहे हैं. उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में पौराणिक कथाओं से लेकर साइंस फिक्शन, एक्शन और पैन इंडिया फिल्में शामिल हैं. चलिए यहां जानते हैं अल्लू अर्जुन की कौन सी फिल्में कब रिलीज होंगी.
AA22X A6
अल्लू अर्जुन फिलहाल जवान डायरेक्टर एटली संग मच अवेटेड फिल्म AA22xA6 कर रहे हैं. ये फिल्म का टेंटेटिव टाइटल है. इस फिल्म की लागत 800 करोड़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये फिल्म साल 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक दी. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें को इसमें अल्लू अर्जुन के अलावा दीपिका पादुकोम, जाह्नवी कपूर और मृणाल ठाकुर भी अहम रोल में नजर आएंगी. फैंस को इस मूवी का बेसब्री से इंतजार है.
AA23
अल्लू अर्जुन लियो और कैथी के निर्देशक लोकेश कनगराज की AA23 (टेंटेटिव टाइटल ) में भी काम कर रहे हैं. इस अनटाइटल्ड एक्शन थ्रिलर के साल 2028 के आसपास रिलीज़ होने की उम्मीद है. हालांकि अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.
पौराणिक फिल्म
अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट में त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ एक पौराणिक फिल्म भी शामिल है. इस फिल्म का बजट 1000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. गौरतलब है कि इस पौराणिक एपिक फिल्म में अल्लू अर्जुन भगवान कार्तिकेय की भूमिका निभा सकते हैं. ये फिल्म भी साल 2028 में रिलीज़ हो सकती है.
संदीप रेड्डी वांगा के साथ फिल्म
एनिमल के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म में भी अल्लू अर्जुन नजर आएंगे. इसकी पुष्टि हो चुकी है लेकिन रिलीज़ की डेट के बारे में कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है. हो सकता है वांगा के वर्तमान प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद ये फिल्म आए.
पुष्पा 3: द रैम्पेज
पुष्पा फ्रेंचाइजी की दो फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं और इन दोनों फिल्मों ने बॉ़क्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. वहीं अल्लू अर्जुन इसके तीसरे पार्ट की तैयारी भी कर रहे हैं. फिलहाल पुष्पा 3: द रैम्पेज का प्री-प्रोडक्शन चल रहा है. वहीं इस फिल्म के 2028 में रिलीज़ होने की संभावना है.
