Onam 2026 पर सेलेब्स ने लुटाया प्यार, अल्लू अर्जुन-मोहनलाल से असिन तक ने दी शुभकामनाएं

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाOnam 2026 पर सेलेब्स ने लुटाया प्यार, अल्लू अर्जुन-मोहनलाल से असिन तक ने दी फैंस को शुभकामनाएं

Onam 2026 पर सेलेब्स ने लुटाया प्यार, अल्लू अर्जुन-मोहनलाल से असिन तक ने दी फैंस को शुभकामनाएं

ओणम के त्योहार के खास मौके पर कई फिल्मी सितारों ने अपने फैंस को शुभकामनाएं दी हैं. अल्लू अर्जुन से लेकर मोहनलाल तक बड़े स्टार्स ने फैंस को शुभकामनांए देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 26 Aug 2026 05:12 PM (IST)
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26 अगस्त को ओणम का त्योहार मनाया जा रहा है. केरल में इस फेस्टिवल की खास तौर पर ज्यादा धूम देखने को मिलती है. ये एक सांस्कृतिक एवं फसल उत्सव है जो 10 दिनों तक चलता है. ओणम पर कई दक्षिण भारतीय सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को शुभकामनाएं दी हैं. ओणम 2026 पर अल्लू अर्जुन, असिन और मोहनलाल सहित कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए हैं.

अल्लू अर्जुन और कार्थी

तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने ओणम पर एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, 'आपका प्यार मेरे लिए हमेशा से बेहद खास रहा है. मेरे सभी प्यारे मलयाली फैंस को ओणम की शुभकामनाएं. आप सभी को ढेर सारा प्यार.' वहीं तमिल अभिनेता कार्थी ने अपने पोस्ट में लिखा, 'ओणम की शुभकामनाएं. आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और सफल हों.'

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असिन ने परिवार संग मनाया त्योहार

बॉलीवुड और साउथ एक्ट्रेस असिन अपने पति राहुल शर्मा और बेटी के साथ ओणम का त्योहार मना रही हैं. एक्ट्रेस ने इस दौरान अपने घर में फूलों की रंगोली बनाई. उन्होंने सोशल मीडिया पर ढेर सारी तस्वीरें पोस्ट कीं. इनमें उनकी बेटी भी पारंपरिक कपड़ों में रंगोली बनाती हुई नजर आ रही हैं.

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मोहनलाल ने अपकमिंग फिल्म का पोस्टर शेयर कर दी शुभकामनाएं

मलयालम सिनेमा के दिग्गज एक्टर मोहनलाल ने भी अपने फैंस को ओणम का त्योहार विश किया है. अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपनी अपकमिंग फिल्म 'Athimanoharam' का पोस्टर शेयर किया है और लिखा, 'सभी को ओणम की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'

 
 
 
 
 
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प्रभु देवा, निविन पॉली और अनिरुद्ध रविचंदर

मशहूर कोरियोग्राफर और एक्टर प्रभु देवा ने सोशल मीडिया पर ओणम से जुड़ी एक तस्वीर शेयर की है. उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'ओणम की शुभकामनाएं.' आगे एक्टर ने हार्ट इमोजी भी बनाया. एक्टर और प्रोड्यूसर निविन पॉली ने ओणम के खास मौके पर लिखा, 'इस त्योहार के मौसम और उसके बाद भी, आप सभी को ढेर सारा प्यार, खुशियां और साथ-साथ रहने का सुख मिले.' वहीं साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर और संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर ने अपनी पोस्ट में 'हैप्पी ओणम' लिखा है. इनके अलावा और भी कई सितारों ने फैंस को ओणम की शुभकामनांए दी हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 05:12 PM (IST)
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