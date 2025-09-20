एटली की फिल्म AA22xA6 से लीक हुआ अल्लू अर्जुन का पहला लुक? इस अंदाज में दिखे 'पुष्पा' एक्टर

पुष्पा एक्टर अल्लू अर्जुन फिलहाल अपनी अपकमिंग फिल्म, AA22xA6, की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म को एटली निर्देशित कर रहे हैं. हालांकि फिल्म की कोई डिटेल्स का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के सेट से तेलुगु सुपरस्टार की पहली झलक लीक हो गई है. जिसे देखने के बाद फैंस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हो गए हैं.

एटली की फिल्म से अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक हुआ लीक?

वायरल हो रही तस्वीर में, अल्लू अर्जुन ट्रैकसूट पहने और बालों को बड़े करीने से बन में बांधे हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि ये क्लियर नहीं है कि अल्लू अर्जुन की यह वायरल तस्वीर एटली के निर्देशन में बनी फिल्म के सेट की है या नहीं, लेकिन इसने नेटिज़न्स को बेहद एक्साइटेड कर दिया है, और कई लोगों ने मेकर्स से फिल्म से एक्टर का फर्स्ट लुक जल्द ही जारी करने की रिक्वेस्ट भी की है.

फिल्म में अल्लू का है डबल रोल

AA22xA6 में अल्लू अर्जुन और एटली पहली बार साथ काम कर रहे हैं. इसे एक एक्शन-एंटरटेनर बताया जा रहा है. अर्ली रूमर्स में कहा गया था कि फिल्म में दो हीरो वाली कहानी हो सकती है, लेकिन अल्लू अर्जुन की टीम ने हाल ही में क्लियर किया था कि अभिनेता फिल्म में डबल रोल में नज़र आएंगे, जिससे फिल्म की कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आ गया है.

इससे पहले, अल्लू अर्जुन ने भी न्यूज़9 से इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा था, "हां, यह मेरी 22वीं फिल्म है, यह एटली गरु के साथ है जिन्होंने जवान का निर्देशन किया था, और हम इसके लिए साथ आए हैं. मुझे उनका बताया गया आइडिया पसंद आया, और मुझे उनकी उम्मीदें भी पसंद आईं, और मुझे लगा कि यह कई लेवल्स पर मेरी जैसी ही है, और हम भारतीय सिनेमा में एक बिल्कुल नई और शानदार फिल्म लाने की उम्मीद करते हैं."

अल्लू अर्जुन के साथ दीपिका पादुकोण की होगी जोड़ी

एटली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी मुख्य भूमिका में होंगी. अभिनेत्री इस साल जून में फिल्म में शामिल हुई थीं. उस समय, फिल्म के निर्माताओं ने उनका स्वागत करते हुए एक वीडियो जारी किया था. इसकी शुरुआत दीपिका द्वारा सेट पर जाने और फिल्म की तैयारी शुरू करने से पहले एटली के साथ स्क्रिप्ट पर चर्चा करने से हुई थी. वीडियो से साफ लग रहा था कि बॉलीवुड की यह हसीना AA22xA6 में अपने एक्शन अवतार में नजर आएंगी. क्लिप के कैप्शन में, निर्माताओं ने दीपिका को एक "रानी" बताया जो "जीत" के लिए तैयार है.