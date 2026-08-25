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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाअल्लू अर्जुन के फैंस ने उठाया बड़ा कदम, 7 राज्यों में होगा बड़ा HPV वैक्सीन अभियान

अल्लू अर्जुन के फैंस ने उठाया बड़ा कदम, 7 राज्यों में होगा बड़ा HPV वैक्सीन अभियान

साउथ सुपरस्टार्स अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'राका' को लकेर चर्चा में हैं. इसी बीच अल्लू अर्जुन फैंस एसोसिएशन ने HPV वैक्सीन अभियान शुरू किया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 25 Aug 2026 05:58 PM (IST)
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भारत के सबसे बड़े पैन-इंडिया सुपरस्टार्स में से एक अल्लू अर्जुन ने न सिर्फ अपनी लगातार हिट फिल्मों से बल्कि अपने गर्मजोशी भरे, जमीन से जुड़े और मददगार अंदाज से भी बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई है. अपने फैंस से जुड़े रहने और सामाजिक कामों में मदद करने के लिए जाने जाने वाले अल्लू अर्जुन ने देशभर के फैन क्लब्स को सामाजिक पहल में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए प्रेरित किया है.

7 राज्यों में होगा बड़ा HPV वैक्सीन अभियान
इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए, अल्लू अर्जुन फैंस एसोसिएशन ने सात राज्यों में बड़े स्तर पर HPV वैक्सीन जागरूकता अभियान की घोषणा की है. एक प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि अभियान का दूसरा चरण 8 और 9 सितंबर को होगा, जिसमें सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीनेशन की जरूरत के बारे में जागरूकता फैलाने पर ध्यान दिया जाएगा.

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प्रवक्ता ने कहा, 'अल्लू अर्जुन फैंस एसोसिएशन अपने HPV वैक्सीन जागरूकता अभियान को बड़े स्तर पर ले जा रहा है, जिसमें फैंस सात राज्यों में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रहे हैं. 8 और 9 सितंबर को होने वाले दूसरे चरण में वर्कशॉप, स्कूल सेशन और कम्युनिटी आउटरीच शामिल होंगे. 1,000 से ज्यादा जमीनी स्तर के कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जिसमें मौजूदा चरण में 400 कार्यक्रम होंगे. इस पहल का लक्ष्य करीब 1 लाख लड़कियों तक पहुंचना और परिवारों को कम उम्र में HPV वैक्सीन लगवाने और सर्वाइकल कैंसर से बचाव के बारे में जानकारी देना है.'

बता दें, इस अभियान के जरिए एसोसिएशन HPV वैक्सीनेशन को लेकर सही जानकारी के साथ बातचीत को बढ़ावा देने और सर्वाइकल कैंसर से बचाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने में योगदान देने की उम्मीद कर रहा है.

अल्लू अर्जुन का वर्क फ्रंट
वर्क फ्रंट की बात करें तो, अल्लू अर्जुन ने अपकमिंग फिल्म 'राका' में नजर आएंगे. एटली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में उनके दीपिका पादुकोण  भी  नजर आएंगी. फिल्म अगले साल थिएटर्स में रिलीज होगी.

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Published at : 25 Aug 2026 05:58 PM (IST)
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