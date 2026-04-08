अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर घर के बाहर जुटे फैंस, एक्टर की एक झलक पाने के लिए लगी भारी भीड़

आज साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लु अर्जुन आज, 8 अप्रैल को अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं, और इस खास मौके पर उनके घर के बाहर फैंस का भारी जमावड़ा देखने को मिला. हर साल की तरह इस बार भी उनके चाहने वाले बड़ी संख्या में उनके घर के बाहर पहुंचे, ताकि अपने पसंदीदा एक्टर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकें.

बर्थडे पर घर के बाहर जुटे फैंस

फैंस की इस जबरदस्त दीवानगी को देखकर अल्लू अर्जुन खुद को रोक नहीं पाए और बाहर आकर उन्होंने सभी का दिल से धन्यवाद किया. उन्होंने हाथ हिलाकर और मुस्कुराते हुए अपने फैंस को ग्रीट किया, जिससे वहां मौजूद हर शख्स बेहद उत्साहित नजर आया. इस दौरान फैंस 'हैप्पी बर्थडे अल्लू अर्जुन' के नारे लगाते हुए दिखाई दिए और माहौल पूरी तरह जश्न में बदल गया. इस सेलिब्रेशन के वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

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अल्लू अर्जुन हमेशा से अपने फैंस के साथ खास रिश्ता बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं. वह अक्सर अपने फैंस से मिलने और उनका आभार व्यक्त करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. यही वजह है कि उनकी फैन फॉलोइंग दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है.

सोशल मीडिया पर भी उनके जन्मदिन की धूम देखने को मिल रही है. ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर फैंस और सेलेब्रिटीज उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं. हर तरफ उनके नाम का ट्रेंड चल रहा है और लोग उनकी फिल्मों के सीन और डायलॉग शेयर कर रहे हैं.

अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म

वर्कफ्रंट की बात करें तो, अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म 'राका' है. इस फिल्म को एटली कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं. अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर फिल्म का पोस्टर और टाइटल दोनों रिलीज कर दिया गया है. फैंस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.