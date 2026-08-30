'आपके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं होता', अखिल अक्किनेनी ने पापा नागार्जुन के बर्थडे पर लुटाया प्यार

तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी ने 29 अगस्त को अपना 67वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर फैंस से लेकर परिवार तक, हर कोई उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है. वहीं उनके छोटे बेटे अखिल अक्किनेनी ने भी अपने पिता के लिए सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया है.

अखिल अक्किनेनी ने पापा नागार्जुन के बर्थडे पर लुटाया प्यार

अखिल ने इंस्टाग्रान पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो अपने पिता नागार्जुन के साथ नजर आ रहे हैं. फोटो में नागार्जुन कुर्सी पर बैठे हैं और कलरफुल शर्ट के साथ सफेद पैंट में काफी स्टाइलिश लग रहे हैं. वहीं अखिल ग्रे शर्ट में नजर आए.

अखिल ने अपने पिता नागार्जुन के लिए एक प्यारा सा बर्थडे नोट भी लिखा. उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी बर्थडे, मेरे मुफासा. हमारे लिए आप जो कुछ भी करते हैं और हमारे लिए जो चाहते हैं, उसके लिए शुक्रिया. आपके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं होता. सबसे जरूरी बात, मेरे लिए इतने अच्छे पिता होने के लिए शुक्रिया. लव यू, नाना. हमेशा खुश रहिए.'

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अखिल अक्किनेनी ने अपने पिता नागार्जुन को प्यार से 'मुफासा' कहा. बता दें कि 'द लायन किंग' में मुफासा सिम्बा के पिता का किरदार है. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. एक्टर सोनू सूद ने कमेंट करते हुए लिखा, 'हैप्पी बर्थडे नागार्जुन सर.'

नागार्जुन अक्किनेनी की शादी

बता दें, नागार्जुन अक्किनेनी ने साल 1984 में लक्ष्मी दग्गुबाती से शादी की थी, लेकिन 1990 में दोनों का तलाक हो गया. दोनों का एक बेटा नागा चैतन्य है, जो आज तेलुगु सिनेमा के जाने-माने एक्टर हैं. इसके बाद नागार्जुन ने साल 1992 में अमला से शादी की और दोनों का एक बेटा अखिल अक्किनेनी है.

अखिल अक्किनेनी का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो अखिल अक्किनेनी को हाल ही में फिल्म 'लेनिन' में देखा गया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी. वहीं नागार्जुन जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'किंग 100' में नजर आएंगे, जो 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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