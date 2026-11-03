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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमातेलुगु कॉमेडी फिल्म AK 47 ने बॉक्स ऑफिस पर 4 दिनों में काटा गदर, कर डाली बंपर कमाई

तेलुगु कॉमेडी फिल्म AK 47 ने बॉक्स ऑफिस पर 4 दिनों में काटा गदर, कर डाली बंपर कमाई

तेलुगु फिल्म 'आदर्श कुटुंबम' को रिलीज हुए चार दिन पूरे हो गए हैं. 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस शानदार कमाई कर रही है. यहां जानें चौथे दिन का कलेक्शन.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 03 Nov 2026 11:14 AM (IST)
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तेलुगु फिल्म 'आदर्श कुटुंबम' 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने थिएटर्स में 4 दिन पूरे कर लिए हैं. दर्शक फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं. ये बॉक्स ऑफिस शानदार कमाई कर रही है. 

आइए जानते हैं वेंकटेश दग्गुबाती की इस एक्शन-कॉमेडी ड्रामा फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन कितनी कमाई की है.

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जानें AK 47 का चौथे दिन का कलेक्शन
वेंकटेश दग्गुबाती और श्रीनिधि शेट्टी की फिल्म 'आदर्श कुटुंबम हाउस नंबर 47 (AK 47)' की बॉक्स ऑफिस कमाई में पहले वीकेंड के बाद बड़ी गिरावट देखने को मिली है. सैकनिल्क के मुताबिक,  फिल्म ने सोमवार, 2 नवंबर को भारत में 2,981 शो से 3.40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. 

फिल्म ने चौथे दिन विदेशों में 75 लाख रुपये की कमाई की. इससे इसका कुल ओवरसीज कलेक्शन 14.85 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 55.65 करोड़ रुपये पहुंच गया.  सोमवार को भारत में फिल्म की नेट कमाई रविवार के 11.25 करोड़ रुपये के मुकाबले 69.8 परसेंट गिर गई. 

ओपनिंग वीकेंड के बाद 'AK 47' की कमाई में बड़ी गिरावट
फिल्म ने ओपनिंग जे पर 9.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन  किया. शनिवार को इसकी कमाई 6.7 परसेंट बढ़कर 10.40 करोड़ रुपये हो गई. रविवार को भी फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी जारी रही और इसने 11.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. 

दुनियाभर में 55 करोड़ के पार
हालांकि, सोमवार को कमाई का ये ट्रेंड बदल गया. फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन गिरकर 3.40 करोड़ रुपये रह गया, जबकि दिन का ग्रॉस कलेक्शन 3.95 करोड़ रुपये रहा. इसके साथ ही चार दिनों में फिल्म की घरेलू नेट कमाई 34.80 करोड़ रुपये और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 40.80 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म का दुनियाभर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 55.65 करोड़ रुपये हो गया है.

'आदर्श कुटुंबम' के बारे में
'आदर्श कुटुंबम-हाउस नंबर 47' को त्रिविक्रम श्रीनिवास ने लिखा और डायरेक्ट किया है. ये एक एक्शन कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है और कहानी चित्तीबाबू, स्वर्णा और उनके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो 'हाउस नंबर 47' में एक साथ रहते हैं. उनका खुशहाल परिवार तब अचानक मुश्किलों में घिर जाता है, जब पुराने दबे हुए राज और पारिवारिक तनाव सामने आने लगते हैं. इसमें वेंकटेश दग्गुबाती और श्रीनिधि शेट्टी के अलावा नारा रोहित और निवेथा पेथराज, राज प्रज्वल, राव रमेश जेसै कलाकार नजर आ रहे  हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 03 Nov 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
Aadarsha Kutumbam House No: 47 – AK47
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